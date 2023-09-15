Vừa 'lên chức' lần 2, bà xã rapper Tiến Đạt tiết lộ những điều đã bị 'thay thế' khi làm mẹ bỉm sữa

Hậu trường 15/09/2023 20:51

Gia đình rapper Tiến Đạt – Thụy Vy vừa chào đón nhóc tỳ thứ 2 vào hồi cuối tháng 8. Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã nam rapper đã tiết lộ những điều đã bị 'thay thế' khi làm mẹ bỉm sữa.

Gia đình rapper Tiến Đạt – Thụy Vy vừa chào đón nhóc tỳ thứ 2 vào hồi cuối tháng 8. Được biết, nhóc tỳ thứ 2 của gia đình là bé gái, tên thân mật là Sonij. Nhóc tỳ đầu lòng của cặp đôi là bé trai tên Finn, nay bé đã được 4 tuổi.

Vừa 'lên chức' lần 2, bà xã rapper Tiến Đạt tiết lộ những điều đã bị 'thay thế' khi làm mẹ bỉm sữa - Ảnh 1
Gia đình rapper Tiến Đạt – Thụy Vy vừa chào đón nhóc tỳ thứ 2 vào hồi cuối tháng 8

 

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã rapper Tiến Đạt đã có bài đăng chia sẻ về cuộc sống mẹ bỉm sữa. Cụ thể, Thụy Vy chia sẻ: "Đam mê giày hiệu, túi hiệu quần áo hiệu thay bằng máy hút sữa hiệu, ngày trước ra đường chọn túi đẹp, giờ ra đường chọn túi để vừa máy hút sữa, ngày trước uống lạnh đã khát, giờ uống nước ấm ngày 3 lít cho sữa về, ngày trước ăn gì cũng tính calories, giờ ăn gì cũng nghĩ có lợi sữa không".

Vừa 'lên chức' lần 2, bà xã rapper Tiến Đạt tiết lộ những điều đã bị 'thay thế' khi làm mẹ bỉm sữa - Ảnh 2
Bà xã rapper Tiến Đạt đã có bài đăng chia sẻ về những điều thay đổi sau khi làm mẹ bỉm sữa

 

Có thể thấy, như nhiều bà mẹ bỉm sữa khác, bà xã rapper Tiến Đạt cũng trải qua những công việc quen thuộc như ngày đêm hút sữa, rửa bình sữa, tiệt trùng bình sữa, hâm sữa, cho con ăn sữa. Đặc biệt, cô còn trải lòng khiến nhiều phụ nữ đồng cảm về những điều thay đổi trái ngược khi lên chức lần hai.

Theo Thụy Vy, vợ chồng cô lên kế hoạch có con thứ hai lúc bé Finn được ba tuổi. Hai vợ chồng chuẩn bị sức khỏe, tâm lý, đặc biệt là giúp con hình dung về việc gia đình có thêm thành viên. Thời gian này, Finn đang ‘khủng hoảng tuổi lên ba’ nên Thụy Vy đôi lúc thấy vất vả. Cô cố gắng sắp xếp để chăm con chu đáo, ngoài ra dành nhiều không gian riêng tư cho bản thân.

Vừa 'lên chức' lần 2, bà xã rapper Tiến Đạt tiết lộ những điều đã bị 'thay thế' khi làm mẹ bỉm sữa - Ảnh 3
Hai lần mang thai, Thụy Vy đều thấy hạnh phúc, trọn vẹn khi có gia đình đồng hành

 

Hai lần mang thai, Thụy Vy đều thấy hạnh phúc, trọn vẹn khi có gia đình đồng hành. Cô an tâm hơn vì ông xã Tiến Đạt luôn lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ vợ. Những tháng trước, cô hạn chế di chuyển để tuân thủ quan niệm kiêng cữ kiểu truyền thống. Sang tháng thứ ba, cô chủ động làm mọi việc, thỉnh thoảng đi chơi, làm việc để cải thiện tinh thần.

Vừa 'lên chức' lần 2, bà xã rapper Tiến Đạt tiết lộ những điều đã bị 'thay thế' khi làm mẹ bỉm sữa - Ảnh 4
Gia đình nhỏ của rapper Tiến Đạt - Thụy Vy

 

Sau khi kết thúc chuyện tình 9 năm với Hari Won, Tiến Đạt đều đã chọn cho mình ‘một nửa’ hạnh phúc bên bà xã Thụy Vy. Được biết, bà xã kém anh 10 tuổi, làm việc trong ngành truyền thông. Cả hai hẹn hò khoảng một năm trước khi quyết định kết hôn vào năm 2018. Cuối tháng 10/2019, vợ chồng Tiến Đạt đón con đầu lòng, đặt tên thân mật là Finn.

Vừa 'lên chức' lần 2, bà xã rapper Tiến Đạt tiết lộ những điều đã bị 'thay thế' khi làm mẹ bỉm sữa - Ảnh 5
Từ ngày có 'tổ ấm', Tiến Đạt được nhận xét ‘lão hóa ngược’, gương mặt ngày càng trẻ trung nhờ thay đổi phong cách

 

Tiến Đạt không xuất hiện rầm rộ trên truyền thông mà chủ yếu tập trung cho công việc, ít chia sẻ về gia đình. Từ ngày có 'tổ ấm', diện mạo của anh cũng nhận được ‘cơn mưa lời khen’. Ở tuổi 42, Tiến Đạt được nhận xét ‘lão hóa ngược’, gương mặt ngày càng trẻ trung nhờ thay đổi phong cách. Điều này khiến công chúng cho rằng nam rapper thay đổi sau khi lấy vợ, thần thái toát lên sự điềm tĩnh và hạnh phúc.

Vợ chồng rapper Tiến Đạt đón con thứ 2 sau 5 năm về chung nhà, hé lộ thông tin đầu tiên của nhóc tỳ!

Vợ chồng rapper Tiến Đạt đón con thứ 2 sau 5 năm về chung nhà, hé lộ thông tin đầu tiên của nhóc tỳ!

Nói về con gái thứ 2, Thụy Vy cho biết, cô và chồng lên kế hoạch từ sớm về việc sinh thêm con.

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