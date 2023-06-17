Ngoại hình rapper Tiến Đạt 'lên hương' trông thấy sau năm 5 lấy vợ, danh tính người phụ nữ kín tiếng đứng sau gây bất ngờ

Hậu trường 17/06/2023 15:06

Hiện tại, rapper Tiến Đạt đang có 1 cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ đẹp, con ngoan khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trước khi "về chung nhà" với Trần Thành, Hari Won từng có mối tình đẹp hơn 9 năm với rapper Tiến Đạt. Tiến Đạt được biết đến là một trong những rapper nổi bật trong làng giải trí Việt vào những năm 2000, không chỉ vậy, anh còn gây ấn tượng khi tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú. Sau khi chia tay Hari Won, Tiến Đạt bình lặng và kín tiếng hơn trong cuộc sống đời tư. Nam rapper kết hôn với bà xã tên Thuỵ Vy vào cuối năm 2018.

Ngoại hình rapper Tiến Đạt 'lên hương' trông thấy sau năm 5 lấy vợ, danh tính người phụ nữ kín tiếng đứng sau gây bất ngờ - Ảnh 1
Rapper Tiến Đạt kết hôn với bà xã tên Thuỵ Vy vào cuối năm 2018

Được biết, vợ của Tiến Đạt nhỏ hơn anh 10 tuổi, làm công việc kinh doanh và truyền thông, không liên quan đến nghệ thuật. Thụy Vy cũng là một người khá giản dị. Hiện tại, Tiến Đạt đã hoàn toàn lui về hậu trường và chuyển sang công việc kinh doanh quán cafe cùng với bà xã. Trên trang cá nhân của vợ Tiến Đạt thường xuyên cập nhật những hình ảnh chồng chăm chú pha chế, phục vụ trong quán cafe của gia đình.

Ngoại hình rapper Tiến Đạt 'lên hương' trông thấy sau năm 5 lấy vợ, danh tính người phụ nữ kín tiếng đứng sau gây bất ngờ - Ảnh 2
Vợ chồng Tiến Đạt thường chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên cạnh nhau
Ngoại hình rapper Tiến Đạt 'lên hương' trông thấy sau năm 5 lấy vợ, danh tính người phụ nữ kín tiếng đứng sau gây bất ngờ - Ảnh 3
Cả hai thường đi du lịch, tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn

Theo tiết lộ của gia đình và bạn bè thân thiết, Thuỵ Vy rất thương yêu và chăm lo cho Tiến Đạt. Anh được vợ Thụy Vy đồng hành khi tham gia quản lý cửa hàng, nhân sự và truyền thông. Cả hai sẽ cùng trao đổi và hỏi ý kiến nhau trước khi đưa ra quyết định nào đó. Sự tôn trọng giúp đôi vợ chồng giảm thiểu những lần cãi vã. Cuối tháng 10/2019, vợ chồng Tiến Đạt đón con đầu lòng, đặt tên thân mật là Finn. Bà xã nam ca sĩ cho biết cô sinh thường, em bé nặng 3,3kg và mang những nét giống cả bố lẫn mẹ.

Trải nghiệm lần đầu "vượt cạn" của bà xã Tiến Đạt là "hơi sợ", nhưng khi con ra đời, cô quên hết mọi đau đớn. Hiện tại, bà xã anh đang mang thai nhóc tỳ thứ 2. 

Ngoại hình rapper Tiến Đạt 'lên hương' trông thấy sau năm 5 lấy vợ, danh tính người phụ nữ kín tiếng đứng sau gây bất ngờ - Ảnh 4
Cuối tháng 10/2019 vợ chồng Tiến Đạt đón con đầu lòng và hiện đang chuẩn bị chào đón nhóc tỳ thứ hai

Thời gian gần đây, Tiến Đạt khiến công chúng ngỡ ngàng vì ngoại hình "lão hoá ngược" ở tuổi 42. So với thời điểm thi Cuộc Đua Kỳ Thú 2013 thì giờ đây rapper Tiến Đạt trông trẻ trung, phong độ hơn hẳn vì thay đổi kiểu tóc và cách ăn diện. Dân tình còn cho rằng đây chính là biểu hiện của đàn ông yêu đúng người vì càng hạnh phúc thì càng trẻ ra.

Ngoại hình rapper Tiến Đạt 'lên hương' trông thấy sau năm 5 lấy vợ, danh tính người phụ nữ kín tiếng đứng sau gây bất ngờ - Ảnh 5
Tiến Đạt gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung
Ngoại hình rapper Tiến Đạt 'lên hương' trông thấy sau năm 5 lấy vợ, danh tính người phụ nữ kín tiếng đứng sau gây bất ngờ - Ảnh 6
Ngoại hình "lê hương" của nam rapper gây bất ngờ

Nam rapper từng chia sẻ rằng anh đã có sự thay đổi tính cách nhiều sau khi có gia đình. Dù không bị vợ can thiệp chuyện chi tiêu nhưng nam rapper đã có ý thức trong việc tiết kiệm tiền: "Trước đây, tôi chỉ quan tâm bản thân, thích gì làm nấy, mua sắm không cần tính toán. Từ lúc có vợ con, tôi sống có trách nhiệm hơn, tiết kiệm để có khoản dự phòng cho tương lai hoặc những lúc khó khăn.

Trước mỗi quyết định chi tiêu, kể cả những món đồ vặt vãnh như đôi găng tay, tôi đều cân nhắc xem có cần thiết không, vì nhà mình cũng có rồi. Vợ không bao giờ góp ý chuyện chi tiêu cá nhân của tôi".

Ngoại hình rapper Tiến Đạt 'lên hương' trông thấy sau năm 5 lấy vợ, danh tính người phụ nữ kín tiếng đứng sau gây bất ngờ - Ảnh 7
Tiến Đạt đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ kém 10 tuổi
Rapper Tiến Đạt nắm tay vợ bầu đầy tình cảm đi dự sự kiện, nhan sắc 'nóc nhà' nam rapper gây chú ý

Rapper Tiến Đạt nắm tay vợ bầu đầy tình cảm đi dự sự kiện, nhan sắc 'nóc nhà' nam rapper gây chú ý

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc rapper Tiến Đạt nắm tay bà xã đầy tình cảm đi dự sự kiện. Trong lần hiếm hoi 2 vợ chồng lộ diện, 'nóc nhà' nam rapper đã khéo khoe bụng bầu to vượt mặt khi đang mang thai em bé thứ 2. Đặc biệt, nhan sắc của mẹ bầu cũng gây chú ý.

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