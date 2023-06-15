Rapper Tiến Đạt nắm tay vợ bầu đầy tình cảm đi dự sự kiện, nhan sắc 'nóc nhà' nam rapper gây chú ý

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc rapper Tiến Đạt nắm tay bà xã Thụy Vy đầy tình cảm trong một sự kiện. Nam rapper diện quần tây và sơ mi trông cực lịch lãm. Anh trẻ trung bảnh trai hơn nhiều so với trước đây. Đây cũng là lần hiếm hoi anh tham gia một sự kiện của làng giải trí Việt. Vì sau khi trút khỏi showbiz, nhiều năm qua, anh chỉ toàn tâm toàn ý lo cho công việc kinh doanh.

Đáng chú ý, lần xuất hiện này, Thụy Vy đã khéo khoe bụng bầu to vượt mặt khi đang mang thai em bé thứ 2. Hình ảnh bà xã nam rapper diện đầm bầu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không mấy khi đứng trước truyền thông thế nhưng Thụy Vy thoải mái tương tác chào hỏi đồng nghiệp của chồng. Mẹ bầu không trang điểm thế nhưng gương mặt vẫn tươi tắn, thần sắc hồng hào.

Thụy Vy đã khéo khoe bụng bầu to vượt mặt khi đang mang thai em bé thứ 2

Bên cạnh đó, diện mạo rapper Tiến Đạt cũng nhận được "cơn mưa lời khen". Ở tuổi 42, Tiến Đạt được nhận xét "lão hóa ngược", gương mặt ngày càng trẻ trung nhờ thay đổi phong cách. Điều này khiến công chúng cho rằng nam rapper thay đổi sau khi lấy vợ, thần thái toát lên sự điềm tĩnh và hạnh phúc.

Tiến Đạt được nhận xét "lão hóa ngược" sau khi lấy vợ

Sau khi kết thúc chuyện tình 9 năm, Hari Won và Tiến Đạt đều đã chọn cho mình "một nửa" hạnh phúc. Về phía Hari, cô và ông xã Trấn Thành phát triển sự nghiệp nở rộ còn Tiến Đạt không xuất hiện rầm rộ trên truyền thông mà chủ yếu tập trung cho công việc, ít chia sẻ về gia đình. Chính vì vậy, người hâm mộ càng tò mò hơn về cuộc sống của nam rapper.

Hari Won và Tiến Đạt đều đã chọn cho mình "một nửa" hạnh phúc

Bà xã Tiến Đạt là Thúy Vy sinh năm 1991, kém anh 10 tuổi, làm việc trong ngành truyền thông. Cả hai hẹn hò khoảng một năm trước khi quyết định kết hôn vào năm 2018. Cuối tháng 10/2019, vợ chồng Tiến Đạt đón con đầu lòng, đặt tên thân mật là Finn.

Gia đình nhỏ của rapper Tiến Đạt

Tháng 2/2023 vừa qua, bà xã nam rapper xác nhận mang thai lần hai. Hiện tại, Thụy Vy bước sang tháng thứ 8 của thai kỳ. Mang thai lần 2, Thụy Vy cho biết cô trải qua cảm giác tương tự như mang thai con đầu lòng. Sau vài tháng mệt mỏi, ăn kém và ít ngủ thì giờ đây, sức khỏe mẹ bầu đã ổn định.

Cặp đôi tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, tránh xa những ồn ào không đáng có để xây dựng tổ ấm

Hai lần mang thai, bà xã Tiến Đạt đều thấy hạnh phúc, trọn vẹn khi có gia đình đồng hành. Cô an tâm hơn vì ông xã Tiến Đạt luôn lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ vợ. Cặp đôi tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, tránh xa những ồn ào không đáng có để xây dựng tổ ấm.