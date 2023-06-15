Rapper Tiến Đạt nắm tay vợ bầu đầy tình cảm đi dự sự kiện, nhan sắc 'nóc nhà' nam rapper gây chú ý

Hậu trường 15/06/2023 19:32

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc rapper Tiến Đạt nắm tay bà xã đầy tình cảm đi dự sự kiện. Trong lần hiếm hoi 2 vợ chồng lộ diện, 'nóc nhà' nam rapper đã khéo khoe bụng bầu to vượt mặt khi đang mang thai em bé thứ 2. Đặc biệt, nhan sắc của mẹ bầu cũng gây chú ý.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc rapper Tiến Đạt nắm tay bà xã Thụy Vy đầy tình cảm trong một sự kiện. Nam rapper diện quần tây và sơ mi trông cực lịch lãm. Anh trẻ trung bảnh trai hơn nhiều so với trước đây. Đây cũng là lần hiếm hoi anh tham gia một sự kiện của làng giải trí Việt. Vì sau khi trút khỏi showbiz, nhiều năm qua, anh chỉ toàn tâm toàn ý lo cho công việc kinh doanh.

Rapper Tiến Đạt nắm tay vợ bầu đầy tình cảm đi dự sự kiện, nhan sắc 'nóc nhà' nam rapper gây chú ý - Ảnh 1

Rapper Tiến Đạt nắm tay vợ bầu đầy tình cảm đi dự sự kiện, nhan sắc 'nóc nhà' nam rapper gây chú ý - Ảnh 2
Tiến Đạt nắm tay bà xã Thụy Vy đầy tình cảm trong một sự kiện

 

Đáng chú ý, lần xuất hiện này, Thụy Vy đã khéo khoe bụng bầu to vượt mặt khi đang mang thai em bé thứ 2. Hình ảnh bà xã nam rapper diện đầm bầu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không mấy khi đứng trước truyền thông thế nhưng Thụy Vy thoải mái tương tác chào hỏi đồng nghiệp của chồng. Mẹ bầu không trang điểm thế nhưng gương mặt vẫn tươi tắn, thần sắc hồng hào.

Rapper Tiến Đạt nắm tay vợ bầu đầy tình cảm đi dự sự kiện, nhan sắc 'nóc nhà' nam rapper gây chú ý - Ảnh 3

Rapper Tiến Đạt nắm tay vợ bầu đầy tình cảm đi dự sự kiện, nhan sắc 'nóc nhà' nam rapper gây chú ý - Ảnh 4
Thụy Vy đã khéo khoe bụng bầu to vượt mặt khi đang mang thai em bé thứ 2

 

Bên cạnh đó, diện mạo rapper Tiến Đạt cũng nhận được "cơn mưa lời khen". Ở tuổi 42, Tiến Đạt được nhận xét "lão hóa ngược", gương mặt ngày càng trẻ trung nhờ thay đổi phong cách. Điều này khiến công chúng cho rằng nam rapper thay đổi sau khi lấy vợ, thần thái toát lên sự điềm tĩnh và hạnh phúc.

Rapper Tiến Đạt nắm tay vợ bầu đầy tình cảm đi dự sự kiện, nhan sắc 'nóc nhà' nam rapper gây chú ý - Ảnh 5
Tiến Đạt được nhận xét "lão hóa ngược" sau khi lấy vợ

 

Sau khi kết thúc chuyện tình 9 năm, Hari Won và Tiến Đạt đều đã chọn cho mình "một nửa" hạnh phúc. Về phía Hari, cô và ông xã Trấn Thành phát triển sự nghiệp nở rộ còn Tiến Đạt không xuất hiện rầm rộ trên truyền thông mà chủ yếu tập trung cho công việc, ít chia sẻ về gia đình. Chính vì vậy, người hâm mộ càng tò mò hơn về cuộc sống của nam rapper.

Rapper Tiến Đạt nắm tay vợ bầu đầy tình cảm đi dự sự kiện, nhan sắc 'nóc nhà' nam rapper gây chú ý - Ảnh 6
Hari Won và Tiến Đạt đều đã chọn cho mình "một nửa" hạnh phúc

 

Bà xã Tiến Đạt là Thúy Vy sinh năm 1991, kém anh 10 tuổi, làm việc trong ngành truyền thông. Cả hai hẹn hò khoảng một năm trước khi quyết định kết hôn vào năm 2018. Cuối tháng 10/2019, vợ chồng Tiến Đạt đón con đầu lòng, đặt tên thân mật là Finn.

Rapper Tiến Đạt nắm tay vợ bầu đầy tình cảm đi dự sự kiện, nhan sắc 'nóc nhà' nam rapper gây chú ý - Ảnh 7
Gia đình nhỏ của rapper Tiến Đạt

 

Tháng 2/2023 vừa qua, bà xã nam rapper xác nhận mang thai lần hai. Hiện tại, Thụy Vy bước sang tháng thứ 8 của thai kỳ. Mang thai lần 2, Thụy Vy cho biết cô trải qua cảm giác tương tự như mang thai con đầu lòng. Sau vài tháng mệt mỏi, ăn kém và ít ngủ thì giờ đây, sức khỏe mẹ bầu đã ổn định.

Rapper Tiến Đạt nắm tay vợ bầu đầy tình cảm đi dự sự kiện, nhan sắc 'nóc nhà' nam rapper gây chú ý - Ảnh 8
 Cặp đôi tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, tránh xa những ồn ào không đáng có để xây dựng tổ ấm

 

Hai lần mang thai, bà xã Tiến Đạt đều thấy hạnh phúc, trọn vẹn khi có gia đình đồng hành. Cô an tâm hơn vì ông xã Tiến Đạt luôn lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ vợ. Cặp đôi tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, tránh xa những ồn ào không đáng có để xây dựng tổ ấm.

Từ khóa:   Rapper Tiến Đạt bà xã Tiến Đạt vbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi