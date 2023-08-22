Vợ chồng rapper Tiến Đạt đón con thứ 2 sau 5 năm về chung nhà, hé lộ thông tin đầu tiên của nhóc tỳ!

Nói về con gái thứ 2, Thụy Vy cho biết, cô và chồng lên kế hoạch từ sớm về việc sinh thêm con.

Rapper Tiến Đạt và bà xã Thụy Vy kết hôn vào năm 2018. Theo chia sẻ, bạn đời nhỏ hơn anh 10 tuổi, hiện đang làm kinh doanh và truyền thông. Sau 1 năm về chung một nhà, cặp đôi đã chào thành viên chào đón thành viên đầu tiên đến với gia đình là cậu nhóc Finn. Năm nay đã đươc 4 tuổi. Rapper Tiến Đạt và bà xã Thụy Vy kết hôn vào năm 2018. Theo chia sẻ, bạn đời nhỏ hơn anh 10 tuổi, hiện đang làm kinh doanh và truyền thông Mới đây, tối ngày 21/8, vợ rapper Tiến Đạt bất ngờ lên tiếng xác nhận đã hạ sinh nhóc tỳ thứ 2. Thuỵ Vy tiết lộ nhóc tì có tên thân mật là Sonij, hiện đã được 18 ngày tuổi. Thành viên nhí nhà rapper Tiến Đạt có vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu. Cô cho biết: "So với lần đón bé Finn, sinh Sonij khó hơn nhưng may mắn đều thuận lợi". Đính kèm dòng đăng tải là ảnh chụp chân dung bé Sonij đang nằm ngủ ngoan.

Mới đây, tối ngày 21/8, vợ rapper Tiến Đạt bất ngờ lên tiếng xác nhận đã hạ sinh nhóc tỳ thứ 2. Thuỵ Vy tiết lộ nhóc tì có tên thân mật là Sonij, hiện đã được 18 ngày tuổi Vốn là người khá kín tiếng nên trong thai kỳ Thụy Vy chỉ lộ diện duy nhất trong sự kiện cùng ông xã hồi tháng 6/2023. Nhiều sao Việt và cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của rapper Tiến Đạt và Thuỵ Vy. Vốn là người khá kín tiếng nên trong thai kỳ Thụy Vy chỉ lộ diện duy nhất trong sự kiện cùng ông xã hồi tháng 6/2023 Nói về con gái thứ 2, Thụy Vy cho biết, cô và chồng lên kế hoạch từ sớm về việc sinh thêm con. 2 vợ chồng đặc biệt quan tâm đến sức khỏe tâm lý của bé Finn về việc gia đình chuẩn bị có thêm thành viên mới. Theo Thụy Vy chia sẻ, Finn là nhóc tì tình cảm, biết chia sẻ, luôn yêu thương và quan tâm đến người khác. Nhóc tì háo hức khi nghe bố mẹ kể về em bé.

Con trai đầu lòng của cặp đôi đã được 4 tuổi Từ khi lập gia đình vào năm 2018, rapper Tiến Đạt trở nên kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư. Phần lớn thời gian anh dành chăm sóc gia đình, chăm lo sự nghiệp kinh doanh. Chia sẻ về hôn nhân 5 năm với Tiến Đạt, Thụy Vy cho biết cuộc sống 2 vợ chồng khá êm ấm, thuận lợi. Thụy Vy bộc bạch: "Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi đang khá êm. Lúc mới cưới thế nào thì giờ vẫn vậy, vẫn đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống gia đình, có suy nghĩ hay quan điểm gì đều thẳng thắn chia sẻ và nghe góp ý từ nhau, vẫn ham đi chơi giống nhau". Theo Thụy Vy chia sẻ, Finn là nhóc tì tình cảm, biết chia sẻ, luôn yêu thương và quan tâm đến người khác. Nhóc tì háo hức khi nghe bố mẹ kể về em bé Thời gian gần đây, rapper Tiến Đạt "gây sốt" khi được nhận xét ngoại hình "lão hóa ngược", trẻ trung và điển trai hơn trước đây. Điều này khiến nhiều người cho rằng nam rapper thay đổi nhờ có vợ chăm sóc. Bên cạnh đó, khi được hỏi về việc trở lại showbiz, Tiến Đạt cho biết hiện tại anh khó để trở lại đường đua âm nhạc.

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