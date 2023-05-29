Vừa đăng hình khoe quý tử điển trai, cư dân mạng bất ngờ khiến Xuân Hinh 'khóc thét': 'Đừng hỏi giống ai nát nhà tôi'

Hậu trường 29/05/2023 10:33

Hiếm hoi chia sẻ hình ảnh con trai lên mạng xã hội, quý tử nhà Xuân Hinh bất ngờ thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng bởi vẻ ngoài điển trai hút mắt.

Vua hài đất Bắc, cây hài của nông thôn hay nghệ sĩ hài dân gian… là những nghệ danh mà nhiều người yêu mến đặt cho nghệ sĩ hài Xuân Hinh. Tài năng của ông được nhiều đồng nghiệp nể phục, khán giả yêu mến bởi sự dân dã, phóng túng, dí dỏm và cũng rất đời thường.

Không chỉ có một sự nghiệp thành công với một gia tài là những vai diễn để đời được nhiều người yêu mến, nghệ sĩ hài Xuân Hinh còn có một gia đình hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp và hai người con một gái, một trai.

Mới đây trên trang cá nhân, danh hài Xuân Hinh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đậm tình phụ tử cùng với quý tử Xuân Quang. Kèm theo ảnh, Xuân Hinh chú thích dòng trạng thái: "Đăng cái ảnh hai bố con".

Vừa đăng hình khoe quý tử điển trai, cư dân mạng bất ngờ khiến Xuân Hinh 'khóc thét': 'Đừng hỏi giống ai nát nhà tôi' - Ảnh 1
Hình ảnh hai cha con được Xuân Hinh chia sẻ trên trang cá nhân.

Đây là bức ảnh đại gia đình "vua hài đất Bắc" chụp vào đầu năm 2023, nay được nam nghệ sĩ cắt ra để đăng riêng với con trai. Bên dưới phần bình luận, Xuân Hinh tiết lộ thêm hiện tại Xuân Quang đã bắt đầu đi làm.

Sau khi đăng tải, ngoại hình điển trai của Xuân Quang lập tức thu hút lượng tương tác "khủng".

Trong phần bình luận, nghệ sĩ Quang Thắng cũng dành lời khen cho quý tử nhà Xuân Hinh.

Rất nhiều bình luận dành lời khen cho con trai Xuân Hinh ngày càng điển trai, "bỏ xa" bố về ngoại hình. Đáng chú ý, vô số bình luận cư dân mạng trêu danh hài Xuân Hinh rằng quý tử đẹp trai nhưng không giống bố. "Chả giống Xuân Hinh tí ti nào cả, khéo cá lạc", "Không giống sếp ơi",...

Vừa đăng hình khoe quý tử điển trai, cư dân mạng bất ngờ khiến Xuân Hinh 'khóc thét': 'Đừng hỏi giống ai nát nhà tôi' - Ảnh 2
Trước những bình luận của khán giả về việc con trai không giống mình, Xuân Hinh khéo léo đáp trả một các hài hước.

Trước đó vào thời điểm Bảo Linh - con gái đầu lòng của danh hài Xuân Hinh lên xe hoa, ngoại hình con trai út Xuân Quang từng được đông đảo công chúng quan tâm khi xuất hiện trong bức ảnh cả gia đình. Con trai Xuân Hinh gây ấn tượng với khuôn mặt sáng và khá điển trai.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng Xuân Quang sở hữu đường nét gương mặt mềm mại giống mẹ, thần thái thư sinh cuốn hút như tài tử Hàn Quốc. Dù được dân mạng "lùng sục" thế nhưng thông tin về Xuân Quang rất ít, chỉ biết con trai Xuân Hinh theo học bậc đại học.

Khi còn nhỏ, Xuân Quang luôn bị cho là lép vế so với chị gái về nhiều thứ. Chính nghệ sĩ Xuân Hinh từng chia sẻ rằng, con gái anh - Bảo Linh luôn thu hút sự chú ý của mọi người và nhận được nhiều lời khen tặng trong khi đó Xuân Quang lại không được chú ý nhiều.

Vừa đăng hình khoe quý tử điển trai, cư dân mạng bất ngờ khiến Xuân Hinh 'khóc thét': 'Đừng hỏi giống ai nát nhà tôi' - Ảnh 3
Hình gia đình Xuân Hinh lúc hai con còn nhỏ.

Theo danh hài tiết lộ, con trai từ bé đã có năng khiếu nghệ thuật nhưng nhất định không theo nghề bố. Anh tôn trọng quyết định của con bởi như vậy là hợp lý. Xuân Hinh trải lòng: "Giả sử nếu các con làm diễn viên mà không được như bố, lại bị mang ra so sánh. Con trai tôi bảo: "Nhà mỗi người một nghề cho vui".

Tiết lộ về con trai kín tiếng, thời Xuân Quang còn học phổ thông, Xuân Hinh đã định hướng cho con: "Nếu thích vào đại học, tôi cho học. Còn nếu thích làm thợ hay công nhân, tôi cũng cho, miễn là cháu thích. Tôi cho các con theo đuổi những gì mình đang mê, không ép buộc nhưng làm gì làm hết mình, làm cái tốt nhất".

Vừa đăng hình khoe quý tử điển trai, cư dân mạng bất ngờ khiến Xuân Hinh 'khóc thét': 'Đừng hỏi giống ai nát nhà tôi' - Ảnh 4
Gia đình 5 người của danh hài Xuân Hình khiến công chúng ngưỡng mộ.

Là nam nghệ sĩ nổi tiếng, được nhiều người yêu mến thế nhưng Xuân Hinh lại hết sức kín tiếng về tổ ấm của mình. Xuân Hinh chỉ thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh gia đình trong dịp quan trọng như lễ, Tết.

Tiết lộ về lý do ít khoe con, Xuân Hinh cho biết lũ trẻ không thích điều này. Thậm chí, nam nghệ sĩ còn "khổ sở" khi các con không đồng ý để bố kết bạn Facebook.

Vừa đăng hình khoe quý tử điển trai, cư dân mạng bất ngờ khiến Xuân Hinh 'khóc thét': 'Đừng hỏi giống ai nát nhà tôi' - Ảnh 5
Xuân Hinh cảm thấy hài lòng và viên mãn với gia đình của mình.

Mỗi khi khoe khung ảnh gia đình 5 thành viên, nghệ sĩ Xuân Hinh lại khiến dân tình phải xuýt xoa vì gia đình "cực phẩm", con gái, con trai và con rể đều ưu tú vượt bậc.

Có con trai hiểu chuyện, con gái trưởng thành khôn lớn. Đó là niềm vui của danh hài Xuân Hinh. Chính vì vậy, Xuân Hinh mới tự hào khoe: "Nếu để lựa chọn đâu là tác phẩm thành công nhất của cuộc đời mình thì với tôi đó chính con cái. Hai đứa con là những tác phẩm tâm đắc và tuyệt vời mà cho tới giờ tôi cảm thấy tâm đắc nhất".

Vừa đăng hình khoe quý tử điển trai, cư dân mạng bất ngờ khiến Xuân Hinh 'khóc thét': 'Đừng hỏi giống ai nát nhà tôi' - Ảnh 6
Gia đình nhỏ của Xuân Hinh vừa có một thành viên mới là Quang Đức - chồng của con gái Bảo Linh.

Mới đây, gia đình Xuân Hinh đón thêm thành viên mới là con rể Quang Đức, nam nghệ sĩ thường xuyên dành lời yêu thương tình cảm khi nhắc đến con rể. Thời gian gần đây, Quang Đức nhận luồng ý kiến trái chiều vì gu thời trang "đàn ông thích mặc váy" lạ mắt.

Dù vậy, Xuân Hinh cho biết ông ủng hộ sở thích và cá tính của các con, con rể thích mặc váy ông vẫn ủng hộ. Điều này cho thấy mối quan hệ trong gia đình "vua hài đất Bắc" vô cùng hòa thuận, yêu thương nhau.

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