Vụ ly hôn nghìn tỷ kết thúc, Dương Yến Ngọc thảng thốt trả lời câu hỏi 'tiền nhiều để làm gì?'

Mức án phí lên đến hơn 81 tỷ đồng mà vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên phải đóng khiến Dương Yến Ngọc thảng thốt.

Sau nhiều lần tạm hoãn, vụ ly hôn nghìn tỷ giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã chính thức khép lại sau phiên tòa hôm qua (27/3). Phán quyết cuối cùng đã tạo ra luồng ý kiến trái chiều trong dư luận.

Bên cạnh đó, mức án phí "khủng" lên đến hơn 81 tỷ đồng chưa từng có từ trước đến nay mà ông Nguyên Vũ và bà Diệp Thảo phải nộp cũng gây xôn xao dư luận.

Mức án phí mà bà Diệp Thảo phải đóng là 33,7 tỷ đồng, riêng ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải nộp số tiền hơn 48,7 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, người mẫu Dương Yến Ngọc thể hiện sự bất ngờ khi đọc được thông tin về mức án phí "khủng" trong vụ ly hôn nghìn tỷ. Sau ít phút ngỡ ngàng, chân dài này dường như đã ngộ ra chân lý và tìm được câu trả lời hợp lý nhất cho câu hỏi “Tiền nhiều để làm gì?” của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trước đó. Dương Yến Ngọc bày tỏ: “Trời ơi thiệt hả, tiền nhiều để làm gì???? Để đóng án phí 81 tỷ đồng. Đêm nay tôi không ngủ”.

Dương Yến Ngọc cho rằng tiền nhiều như vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên là để nộp gần 100 tỷ tiền án phí ly hôn - Ảnh: FBNV

Cô cũng từng thu hút sự chú ý của công chúng khi khuyên bà Lê Hoàng Diệp Thảo đi thiền định - Ảnh: FBNV

Trước đó, chân dài này đã nhận về vô số bình luận trái chiều của cư dân mạng khi tỏ thái độ không đồng tình với bà Diệp Thảo. Cô còn gây “bão” mạng vì khuyên bà Thảo đi thiền định để giác ngộ, hiểu được những điều mà chồng nói.

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