Khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để giác ngộ, Dương Yến Ngọc nhận cái kết đắng

Hậu trường 05/03/2019 15:05

"Nếu chị thật lòng yêu chồng thì tham gia thiền định đi, để hiểu tiếng nói của chồng mình", lời khuyên của Dương Yến Ngọc dành cho bà Diệp Thảo ngay lập tức gây bão mạng.

Vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng dù đã diễn ra trong một thời gian khá dài. Nối gót nhiều nghệ sĩ đình đám, Dương Yến Ngọc cũng chia sẻ quan điểm của mình về vụ việc.

Khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để giác ngộ, Dương Yến Ngọc nhận cái kết đắng - Ảnh 1
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Ảnh: Internet

Theo đó, chân dài sinh năm 1979 thể hiện thái độ không đồng tình việc bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng ông Đặng Lê Nguyên Vũ bị bệnh. Cô còn khuyên bà nên đi thiền định để ngộ đạo và hiểu được những triết lý mà chồng mình nói.

Khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để giác ngộ, Dương Yến Ngọc nhận cái kết đắng - Ảnh 2
Dương Yến Ngọc gây tranh cãi khi khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định nếu muốn hiểu chồng - Ảnh: FBNV
Khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để giác ngộ, Dương Yến Ngọc nhận cái kết đắng - Ảnh 3
Chân dài này cũng thừa nhận mình ngộ đạo và hiểu được những điều ông Vũ nói - Ảnh: FBNV

"Chị lúc nào cũng nói anh Vũ bệnh. Giờ anh Vũ nói chị bệnh, chị trả lời sao. Mình không phân định đúng sai chuyện này, mình chỉ thắc mắc anh Vũ đi thiền mà kêu anh Vũ bệnh là thấy không được rồi. Tiếng nói của người ngộ đạo và người chưa ngộ đạo bao giờ cũng thế, không bao giờ có tiếng nói chung.

Nếu chị thật lòng yêu chồng thì tham gia thiền định đi, để hiểu tiếng nói của chồng mình, sau đó giúp chồng giác ngộ bằng ngôn ngữ của thiền nếu chị thật tâm mong muốn điều đó. Giống như muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp vậy đó chị. Chứ đứng ngoài chuồng cọp mà cứ gào lên như thế, em nói thật, cọp nào cho chị bắt", Dương Yến Ngọc viết.

Dòng chia sẻ của Dương Yến Ngọc nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng nêu lên suy nghĩ của mình về vụ việc nóng hổi này. 

Bên cạnh đó, nhiều người cũng tỏ ra khá bức xúc trước ý kiến của Dương Yến Ngọc. Cô bị chỉ trích khi khuyên bà Thảo đi học thiền định. Một số dân mạng còn cho rằng chân dài này đang bám vào vụ việc này để PR bản thân.

Khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để giác ngộ, Dương Yến Ngọc nhận cái kết đắng - Ảnh 4Khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để giác ngộ, Dương Yến Ngọc nhận cái kết đắng - Ảnh 5Khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để giác ngộ, Dương Yến Ngọc nhận cái kết đắng - Ảnh 6Khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để giác ngộ, Dương Yến Ngọc nhận cái kết đắng - Ảnh 7Khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để giác ngộ, Dương Yến Ngọc nhận cái kết đắng - Ảnh 8Khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để giác ngộ, Dương Yến Ngọc nhận cái kết đắng - Ảnh 9Khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để giác ngộ, Dương Yến Ngọc nhận cái kết đắng - Ảnh 10

Khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để giác ngộ, Dương Yến Ngọc nhận cái kết đắng - Ảnh 11
Dương Yến Ngọc nhận về rất nhiều phản ứng thiếu tích cực từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV

 

Một người chỉ trích: "Là người nổi tiếng bạn thừa biết những gì mình đang nói ảnh hưởng thế nào tới người khác? Chuyện gia đình của người ta rối ren, đổ vỡ đến không thể tan tác hơn. Đưa ra quan điểm ha? Hiểu chồng người ta quá hen. Nghe lóng ngóng, lơ ngơ, biết nhiều và chính xác không?".

Tài khoản H.L viết: "Hình như chị cũng từng lùm xùm với chồng chị thì phải? Vậy chị cũng nên xem lại tư cách người vợ của mình cứ để chồng mình lên mạng tố mình...".

"Khuyên bà Thảo đi thiền? Để dâng hết cơ ngơi bao nhiêu nghìn tỷ đó đi à? Để 4 đứa con bơ vơ à? Muốn dựa hơi vụ này để nổi đây mà", một người khác bức xúc.

Dương Yến Ngọc khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để hiểu chồng

Dương Yến Ngọc khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để hiểu chồng

Người mẫu Dương Yến Ngọc khuyên bà Lê Hoàng Diệp Thảo nên đi thiền định nếu thương chồng và để hiểu hơn về ngôn ngữ của ông Vũ.

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Từ khóa:   Dương Yến Ngọc Đặng Lê Nguyên Vũ ly hôn Lê Hoàng Diệp Thảo

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