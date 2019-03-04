Dương Yến Ngọc khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để hiểu chồng

Trên khắp các trang mạng xã hội, không chỉ công chúng mà nhiều tên tuổi đình đám trong làng giải trí Việt và cả giới doanh nhân cũng lên tiếng về vấn đề nóng hổi này.

Sức nóng từ vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên là ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn chưa lắng xuống. Những tranh cãi không có hồi kết của cả hai trong nhiều lần ra tòa đã làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông suốt thời gian qua.

Mới đây nhất, Dương Yến Ngọc gây tranh cãi khi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân bài viết mới nhất của bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói về ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Đặc biệt, cô còn đính kèm dòng chú thích dài bênh vực ông chủ cà phê Trung Nguyên. Theo đó, chân dài sinh năm 1979 khuyên bà Diệp Thảo nên đi thiền định để hiểu hơn về ngôn ngữ của chồng.



Dương Yến Ngọc lên tiếng bênh vực ông Đặng Lê Nguyên Vũ vì không đồng tình việc bà Thảo nói chồng bị bệnh - Ảnh: FBNV

"Chị lúc nào cũng nói anh Vũ bệnh. Giờ anh Vũ nói chị bệnh, chị trả lời sao. Mình không phân định đúng sai chuyện này, mình chỉ thắc mắc anh Vũ đi thiền mà kêu anh Vũ bệnh là thấy không được rồi. Tiếng nói của người ngộ đạo và người chưa ngộ đạo bao giờ cũng thế, không bao giờ có tiếng nói chung.

Nếu chị thật lòng yêu chồng thì tham gia thiền định đi, để hiểu tiếng nói của chồng mình, sau đó giúp chồng giác ngộ bằng ngôn ngữ của thiền nếu chị thật tâm mong muốn điều đó. Giống như muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp vậy đó chị. Chứ đứng ngoài chuồng cọp mà cứ gào lên như thế, em nói thật, cọp nào cho chị bắt", Dương Yến Ngọc nhận định.

Dưới phần bình luận, chân dài này còn tự nhận mình ngộ đạo và hiểu được những gì ông Vũ nói.

Chân dài này nhận định thêm về vấn đề ngộ đạo - Ảnh: FBNV

“Cách đây 3 năm mình chưa ngộ đạo, anh Vũ nói gì mình cũng không hiểu, mình cũng chửi ảnh khùng, giờ mình ngộ đạo, ảnh nói gì mình cũng hiểu, chắc giờ ai cũng tưởng mình khùng quá…

Mọi người cứ mặc định đi tu thì phải từ bỏ tất cả giống Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng trời ơi anh Vũ đâu muốn thành Phật đâu, ảnh chỉ muốn thực hiện sứ mệnh của ảnh là đem lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng này, nên ảnh mới cần tiền. Mô Phật”, cô viết.