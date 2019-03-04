Dương Yến Ngọc khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để hiểu chồng

Hậu trường 04/03/2019 17:07

Người mẫu Dương Yến Ngọc khuyên bà Lê Hoàng Diệp Thảo nên đi thiền định nếu thương chồng và để hiểu hơn về ngôn ngữ của ông Vũ.

Sức nóng từ vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên là ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn chưa lắng xuống. Những tranh cãi không có hồi kết của cả hai trong nhiều lần ra tòa đã làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông suốt thời gian qua.

Trên khắp các trang mạng xã hội, không chỉ công chúng mà nhiều tên tuổi đình đám trong làng giải trí Việt và cả giới doanh nhân cũng lên tiếng về vấn đề nóng hổi này.

Dương Yến Ngọc khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để hiểu chồng - Ảnh 1
Vụ tranh chấp tài sản của vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên vẫn chưa đến hồi kết - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Dương Yến Ngọc gây tranh cãi khi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân bài viết mới nhất của bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói về ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Đặc biệt, cô còn đính kèm dòng chú thích dài bênh vực ông chủ cà phê Trung Nguyên. Theo đó, chân dài sinh năm 1979 khuyên bà Diệp Thảo nên đi thiền định để hiểu hơn về ngôn ngữ của chồng.

Dương Yến Ngọc khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để hiểu chồng - Ảnh 2

Dương Yến Ngọc khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để hiểu chồng - Ảnh 3
Dương Yến Ngọc lên tiếng bênh vực ông Đặng Lê Nguyên Vũ vì không đồng tình việc bà Thảo nói chồng bị bệnh - Ảnh: FBNV

"Chị lúc nào cũng nói anh Vũ bệnh. Giờ anh Vũ nói chị bệnh, chị trả lời sao. Mình không phân định đúng sai chuyện này, mình chỉ thắc mắc anh Vũ đi thiền mà kêu anh Vũ bệnh là thấy không được rồi. Tiếng nói của người ngộ đạo và người chưa ngộ đạo bao giờ cũng thế, không bao giờ có tiếng nói chung.

Nếu chị thật lòng yêu chồng thì tham gia thiền định đi, để hiểu tiếng nói của chồng mình, sau đó giúp chồng giác ngộ bằng ngôn ngữ của thiền nếu chị thật tâm mong muốn điều đó. Giống như muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp vậy đó chị. Chứ đứng ngoài chuồng cọp mà cứ gào lên như thế, em nói thật, cọp nào cho chị bắt", Dương Yến Ngọc nhận định.

Dưới phần bình luận, chân dài này còn tự nhận mình ngộ đạo và hiểu được những gì ông Vũ nói.

Dương Yến Ngọc khuyên bà Diệp Thảo đi thiền định để hiểu chồng - Ảnh 4
Chân dài này nhận định thêm về vấn đề ngộ đạo - Ảnh: FBNV

“Cách đây 3 năm mình chưa ngộ đạo, anh Vũ nói gì mình cũng không hiểu, mình cũng chửi ảnh khùng, giờ mình ngộ đạo, ảnh nói gì mình cũng hiểu, chắc giờ ai cũng tưởng mình khùng quá…

Mọi người cứ mặc định đi tu thì phải từ bỏ tất cả giống Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng trời ơi anh Vũ đâu muốn thành Phật đâu, ảnh chỉ muốn thực hiện sứ mệnh của ảnh là đem lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng này, nên ảnh mới cần tiền. Mô Phật”, cô viết.

Duy Mạnh trả lời cực chất câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Duy Mạnh trả lời cực chất câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Những chia sẻ thú vị mới đây của ca sĩ Duy Mạnh về vấn đề "Tiền nhiều để làm gì?" thu hút sự chú ý của dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Yến Ngọc Đặng Lê Nguyên Vũ ly hôn Lê Hoàng Diệp Thảo

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 4 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 17 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42