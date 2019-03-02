Duy Mạnh trả lời cực chất câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Hậu trường 02/03/2019 12:06

Những chia sẻ thú vị mới đây của ca sĩ Duy Mạnh về vấn đề "Tiền nhiều để làm gì?" thu hút sự chú ý của dư luận.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng câu hỏi "Tiền nhiều để làm gì?" của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại phiên tòa ngày 20/2 vẫn chưa hết nóng. Trên khắp các trang mạng xã hội, không chỉ khán giả mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng thích thú chia sẻ quan điểm của mình.

Duy Mạnh trả lời cực chất câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 1
Vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận - Ảnh: Internet

Là chủ nhân của rất nhiều phát ngôn sốc, ca sĩ Duy Mạnh vừa bày tỏ quan điểm cá nhân về câu hỏi trên. Theo đó, giọng ca Kiếp đỏ đen cho rằng, khi có quá nhiều tiền thì con người thường tìm đến những thú vui riêng để giải tỏa stress.

Duy Mạnh trả lời cực chất câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 2

Duy Mạnh trả lời cực chất câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 3
Duy Mạnh cho rằng cuộc sống chỉ vui khi kiếm tiền vừa đủ - Ảnh: FBNV

“Cuộc sống chỉ còn thấy vui khi kiếm tiền vừa đủ, vì vẫn còn sự khao khát. Khi đã có quá nhiều tiền rồi, thì sự khao khát sẽ không còn nữa. Và niềm vui thì cũng sẽ vơi dần đi. Đến lúc đó chỉ có thể tìm đến những thú vui để xả stress. Có thể là những thú vui rất xa xỉ, hoặc cũng có thể là vứt bỏ đi hết, rồi tìm đến những thú vui rất tầm thường để tĩnh tâm”, nam ca sĩ bày tỏ.

Bài viết của Duy Mạnh nhận được vô số lượt like và bình luận của cư dân mạng. Đa số mọi người tỏ ra đồng tình với suy nghĩ của nam ca sĩ.

Duy Mạnh trả lời cực chất câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 4

Duy Mạnh trả lời cực chất câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 5
Anh nhận được nhiều sự đồng tình từ fan - Ảnh: FBNV

Một dân mạng chia sẻ: “Nhiều tiền để làm gì! Nhiều tiền mà không có nổi hơi ấm của gia đình thì nhiều tiền để làm gì!”.

“Anh Mạnh nói đúng quá ạ. Khi con người ta còn thiếu những thứ mình muốn thì phải tính toán làm việc gì để có kinh tế hơn và để có những thứ mình cần. Sống có mơ ước và cố gắng làm việc thì cuộc sống rất có ý nghĩa”, một người khác đồng tình.

Tài khoản H.A tán đồng: “Chuẩn rồi, cuộc sống đến một lúc nào đó chúng ta sẽ cần sự tĩnh tâm, mọi cái không quan trọng nữa”.

“Anh đừng có mà lên núi để tĩnh tâm nhé!”, một fan hài hước.

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Chia sẻ dí dỏm mới đây của diễn viên Lâm Vỹ Dạ trước câu hỏi "Tiền nhiều để làm gì?" khiến người hâm mộ không thể nhịn cười.

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Từ khóa:   ca sĩ Duy Mạnh tiền nhiều để làm gì Đặng Lê Nguyên Vũ

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