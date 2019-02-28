Không nói suông, Lâm Vỹ Dạ trả lời câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' bằng hành động chuẩn vợ hiền

Vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên là ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Trong phiên tòa xét xử ngày 20/2 vừa qua, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã lớn tiếng: "Tiền để làm gì? Tiền nhiều để làm gì mà ngày hôm nay ngồi như thế này?".

Hiện tại vụ tranh chấp tài sản sau ly hôn của vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên vẫn chưa đến hồi kết - Ảnh: Internet

Câu nói này của ông chủ Trung Nguyên ngay lập tức trở thành trend gây bão mạng. Nhiều người lập tức chia sẻ quan điểm của mình cho câu hỏi: "Tiền nhiều để làm gì?". Không đứng ngoài, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đưa ra ý kiến riêng.