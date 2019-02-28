Không nói suông, Lâm Vỹ Dạ trả lời câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' bằng hành động chuẩn vợ hiền

Hậu trường 28/02/2019 11:24

Chia sẻ dí dỏm mới đây của diễn viên Lâm Vỹ Dạ trước câu hỏi "Tiền nhiều để làm gì?" khiến người hâm mộ không thể nhịn cười.

Vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên là ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Trong phiên tòa xét xử ngày 20/2 vừa qua, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã lớn tiếng: "Tiền để làm gì? Tiền nhiều để làm gì mà ngày hôm nay ngồi như thế này?".

Không nói suông, Lâm Vỹ Dạ trả lời câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' bằng hành động chuẩn vợ hiền - Ảnh 1
Hiện tại vụ tranh chấp tài sản sau ly hôn của vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên vẫn chưa đến hồi kết - Ảnh: Internet

Câu nói này của ông chủ Trung Nguyên ngay lập tức trở thành trend gây bão mạng. Nhiều người lập tức chia sẻ quan điểm của mình cho câu hỏi: "Tiền nhiều để làm gì?". Không đứng ngoài, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đưa ra ý kiến riêng.

Không nói suông, Lâm Vỹ Dạ trả lời câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' bằng hành động chuẩn vợ hiền - Ảnh 2
Diễn viên Ái Châu nêu lên suy nghĩ cá nhân - Ảnh: FBNV
Không nói suông, Lâm Vỹ Dạ trả lời câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' bằng hành động chuẩn vợ hiền - Ảnh 3
Hoa hậu Hương Giang hỏi ngược lại: 'Phải làm gì để nhiều tiền?' - Ảnh: FBNV
Không nói suông, Lâm Vỹ Dạ trả lời câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' bằng hành động chuẩn vợ hiền - Ảnh 4
Hoa hậu Thu Hoài nhận định: 'Có tiền, mà lại có nhiều, đời còn gì phải buồn rầu nữa phải không mấy bạn?' - Ảnh: FBNV

Mới đây, diễn viên Lâm Vỹ Dạ vừa trả lời một cách hóm hỉnh nhưng cũng rất chân thật trước câu hỏi trên. Theo đó, bà xã Hứa Minh Đạt đăng tải hình ảnh tô bò kho thơm ngon kèm chú thích đầy hài hước trên trang cá nhân.

Cô viết: "Khi chồng nói: 'Tiền nhiều để làm gì sao không đi chợ mua bò về nấu bò kho cho chồng ăn?'. Và đây là kết quả".

Không nói suông, Lâm Vỹ Dạ trả lời câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' bằng hành động chuẩn vợ hiền - Ảnh 5
Với Lâm Vỹ Dạ, tiền nhiều đơn giản là để nấu cho chồng con món ăn yêu thích - Ảnh: FBNV
Không nói suông, Lâm Vỹ Dạ trả lời câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' bằng hành động chuẩn vợ hiền - Ảnh 6
Tổ ấm hạnh phúc nhiều người mơ ước của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, người hâm mộ tỏ ra thích thú trước sự hài hước của bà mẹ hai con. Đông đảo dân mạng gửi lời khen ngợi sự đảm đang của Lâm Vỹ Dạ. Dù bận rộn với lịch quay nhưng cô vẫn khéo léo vun vén cho gia đình luôn hạnh phúc, làm tròn trách nhiệm của người mẹ hiền, vợ đảm.

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Sau Tết Nguyên đán, bà xã Hứa Minh Đạt quyết định giảm cân vì liên tục bị đồn đang mang thai.

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