Làm việc gần 24 giờ mỗi ngày để kịp lo Tết, Lâm Vỹ Dạ quên mệt mỏi khi được con trai nói lời yêu thương

Dù làm việc mệt mỏi nhưng khi nghe được những lời nói quan tâm đầy tình cảm của con trai, Lâm Vỹ Dạ như được tiếp thêm sức mạnh.
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Hiện tại, trên khắp các nẻo đường, không khí Tết đang tràn ngập. Mọi người, mọi nhà đang cố gắng hoàn thành nốt những công việc dang dở của năm cũ để đón năm mới Kỷ Hợi 2019 với nhiều thành công và may mắn. Trên các diễn đàn mạng xã hội, câu chuyện chuẩn bị đón Tết cũng được nhắc đến nhiều nhất.
Mới đây, diễn viên Lâm Vỹ Dạ cũng chia sẻ về câu chuyện của mình. Để có thể kịp về chuẩn bị Tết cho gia đình, nữ diễn viên phải làm việc cật lực. Thậm chí, cô phải ăn, ngủ trên phim trường gần 24 tiếng mỗi ngày. Áp lực công việc những ngày giáp Tết khiến Lâm Vỹ Dạ vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên, khi về đến nhà và được nghe những lời yêu thương của hai con, mọi vất vả dường như tan biến.
“Mệt nhưng vui vì hậu phương cổ vũ tui vững mạnh quá trời. Lên tận phim trường ăn nằm cùng mẹ, kêu về không chịu về, cực vậy mà đeo tui miết. Thôi kệ, nó còn đeo ngày nào mừng ngày đó, chớ mai mốt nó đeo gái là nó bỏ mẹ nó cù bơ cù bất há.
Anh 2 về nhà nói với mẹ giọng ngáy ngủ: ‘Mẹ ơi, mẹ làm việc gần 24 giờ đồng hồ luôn đó. Con thương mẹ lắm!’. Tự nhiên nghe ảnh nói xong cái mệt mỏi biến đâu hết trơn hết trọi vậy cà, người nhẹ hều hều. Thương ảnh quá, mẹ pha cho ảnh ly sữa, ảnh uống rồi ngủ trong vòng 1 nốt nhạc. Ngồi nhìn cái mặt 3 cha con nhà họ Hứa ngủ y chang nhau thiệt ưa hổng nổi.
Thôi. Xong việc rồi, lo nhà cửa cúng kiếng ông bà, sắm sửa cho gia đình Tết cái coi !!!! Tết ngon đến đây, mình tui chấp hết nà”, Lâm Vỹ Dạ chia sẻ.
Dưới bài viết, bạn bè và cư dân mạng để lại bình luận chia sẻ, cảm thông với bà mẹ hai con. Nhiều người gửi lời chúc tổ ấm nhỏ của Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt năm mới thêm hạnh phúc.