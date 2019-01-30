Làm việc gần 24 giờ mỗi ngày để kịp lo Tết, Lâm Vỹ Dạ quên mệt mỏi khi được con trai nói lời yêu thương

Hiện tại, trên khắp các nẻo đường, không khí Tết đang tràn ngập. Mọi người, mọi nhà đang cố gắng hoàn thành nốt những công việc dang dở của năm cũ để đón năm mới Kỷ Hợi 2019 với nhiều thành công và may mắn. Trên các diễn đàn mạng xã hội, câu chuyện chuẩn bị đón Tết cũng được nhắc đến nhiều nhất.

Mới đây, diễn viên Lâm Vỹ Dạ cũng chia sẻ về câu chuyện của mình. Để có thể kịp về chuẩn bị Tết cho gia đình, nữ diễn viên phải làm việc cật lực. Thậm chí, cô phải ăn, ngủ trên phim trường gần 24 tiếng mỗi ngày. Áp lực công việc những ngày giáp Tết khiến Lâm Vỹ Dạ vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên, khi về đến nhà và được nghe những lời yêu thương của hai con, mọi vất vả dường như tan biến.