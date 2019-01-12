Sau cuộc tình với Lâm Vỹ Dạ, Anh Đức lộ ảnh tình tứ với 'Thánh nữ mỳ gõ' Phi Huyền Trang

Hậu trường 12/01/2019 10:31

Những bức ảnh tình tứ giữa Anh Đức và 'Thánh nữ mỳ gõ' Phi Huyền Trang làm dấy lên nghi vấn hẹn hò của cả hai.

Anh Đức được biết đến với một mối tình thuở mới vào nghề khá sâu đậm với diễn viên Lâm Vỹ Dạ. Tình yêu của họ đẹp đến mức thường xuyên được ca ngợi rất nhiều trong các chương trình truyền hình. Nhiều năm sau khi chia tay, trong khi Lâm Vỹ Dạ đã có một mái ấm riêng bên Hứa Minh Đạt thì chàng hề duyên dáng của sân khấu hài Việt Nam vẫn không chịu lấy vợ.

Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng đã truyền tay nhau loạt ảnh Anh Đức thân thiết với "Thánh nữ mỳ gõ" Phi Huyền Trang. Cả hai vừa có dịp hợp tác trong một bộ phim hài Tết nên có nhiều cơ hội gặp gỡ ngoài đời. Nhiều người nhận xét, trông cả hai rất đẹp đôi và hy vọng sẽ "phim giả tình thật".

Sau cuộc tình với Lâm Vỹ Dạ, Anh Đức lộ ảnh tình tứ với 'Thánh nữ mỳ gõ' Phi Huyền Trang - Ảnh 1
Anh Đức và Phi Huyền Trang cùng hợp tác trong một bộ phim hài Tết - Ảnh: Internet
Sau cuộc tình với Lâm Vỹ Dạ, Anh Đức lộ ảnh tình tứ với 'Thánh nữ mỳ gõ' Phi Huyền Trang - Ảnh 2
Tuy nhiên, cặp đôi cũng có khá nhiều khoảnh khắc tình tứ ở đời thường - Ảnh: Internet
Sau cuộc tình với Lâm Vỹ Dạ, Anh Đức lộ ảnh tình tứ với 'Thánh nữ mỳ gõ' Phi Huyền Trang - Ảnh 3
Nhiều người đoán Anh Đức và Phi Huyền Trang đang 'phim giả tình thật' - Ảnh: Internet
Sau cuộc tình với Lâm Vỹ Dạ, Anh Đức lộ ảnh tình tứ với 'Thánh nữ mỳ gõ' Phi Huyền Trang - Ảnh 4
'Thánh nữ mỳ gõ' sở hữu body cực kỳ nóng bóng - Ảnh: Internet

Phi Huyền Trang không chỉ là một hot girl nổi đình nổi đám trên mạng xã hội mà còn là một diễn viên cực kỳ táo bạo trên màn ảnh nhỏ. Cô từng tham gia khá nhiều bộ phim và không ngại lăn xả với cảnh nóng.

Ngoài đời, Phi Huyền Trang sở hữu gu thời trang sexy khoe tối đa ba vòng gợi cảm hết nấc. Nếu nên duyên với Anh Đức, có lẽ nam danh hài này cũng khá vất vả khi có quá nhiều vệ tinh vây quanh người yêu nóng bỏng.

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Từ khóa:   Anh Đức Lâm Vỹ Dạ Phi Huyền Trang Anh Đức - Phi Huyền Trang

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