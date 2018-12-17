Anh Đức bị chấn thương vùng đầu vì ăn mừng Việt Nam vô địch, hé lộ lý do giờ mới dám nói

Diễn viên hài Anh Đức bị té trước nhà sau khi "đi bão" mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.
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Tối 15/12, hàng triệu người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt đã xuống đường mừng đội tuyển Việt Nam giành chức địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Không ngoại lệ, diễn viên Anh Đức cũng diện áo đỏ sao vàng, ra phố đi bộ Nguyễn Huệ hòa vào dòng người đông đúc. Tuy nhiên, sau khi "đi bão" trở về, anh lại bị té trước cửa nhà, phần đầu bị thương tích.
"Chuyện giờ mới dám kể. Hôm qua đi cổ vũ bóng đá quá cuồng nhiệt, mỗi lần Việt Nam sút vô hay không vô, đội bạn sút không vô thì tui cũng dô. Hòa theo dòng bão xuống đường tui cũng đi bộ vài cây số để cùng chung niềm vui. Rốt cuộc tui cũng về đến nhà... Nhưng trước cửa nhà thì “rầm”, cũng may giờ tui còn ngồi đây up facebook", Anh Đức viết lên trang Facebook cá nhân.
Dưới phần bình luận, rất đông bạn bè để lại bình luận hỏi han. Đặc biệt, khi được một người bạn hỏi thăm, nam diễn viên mới tiết lộ lý do không muốn chia sẻ ngay: “Hôm qua mà up vụ này lên Facebook người ta nói tui làm scandal giật tít ăn theo. Nên giờ mới ngậm ngùi chia sẻ”.