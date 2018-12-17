Anh Đức bị chấn thương vùng đầu vì ăn mừng Việt Nam vô địch, hé lộ lý do giờ mới dám nói

Hậu trường 17/12/2018 11:05

Diễn viên hài Anh Đức bị té trước nhà sau khi "đi bão" mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Tối 15/12, hàng triệu người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt đã xuống đường mừng đội tuyển Việt Nam giành chức địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Không ngoại lệ, diễn viên Anh Đức cũng diện áo đỏ sao vàng, ra phố đi bộ Nguyễn Huệ hòa vào dòng người đông đúc. Tuy nhiên, sau khi "đi bão" trở về, anh lại bị té trước cửa nhà, phần đầu bị thương tích.

Anh Đức bị chấn thương vùng đầu vì ăn mừng Việt Nam vô địch, hé lộ lý do giờ mới dám nói - Ảnh 1
Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Anh Đức hô vang Việt Nam chiến thắng và cùng mọi người 'đi bão' - Ảnh: FBNV

"Chuyện giờ mới dám kể. Hôm qua đi cổ vũ bóng đá quá cuồng nhiệt, mỗi lần Việt Nam sút vô hay không vô, đội bạn sút không vô thì tui cũng dô. Hòa theo dòng bão xuống đường tui cũng đi bộ vài cây số để cùng chung niềm vui. Rốt cuộc tui cũng về đến nhà... Nhưng trước cửa nhà thì “rầm”, cũng may giờ tui còn ngồi đây up facebook", Anh Đức viết lên trang Facebook cá nhân.

Anh Đức bị chấn thương vùng đầu vì ăn mừng Việt Nam vô địch, hé lộ lý do giờ mới dám nói - Ảnh 2
Sau khi cùng mọi người xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển nước nhà, diễn viên hài Anh Đức bị té ngay trước cửa nhà gây chấn thương vùng đầu. Đến giờ anh vẫn còn choáng và đau nhức phần cổ - Ảnh: FBNV
Anh Đức bị chấn thương vùng đầu vì ăn mừng Việt Nam vô địch, hé lộ lý do giờ mới dám nói - Ảnh 3
Một số dân mạng chế ảnh và chọc ghẹo Anh Đức: 'Hôm qua ghi bàn mà sao lại thế này hả anh' - Ảnh: Facebook

Dưới phần bình luận, rất đông bạn bè để lại bình luận hỏi han. Đặc biệt, khi được một người bạn hỏi thăm, nam diễn viên mới tiết lộ lý do không muốn chia sẻ ngay: “Hôm qua mà up vụ này lên Facebook người ta nói tui làm scandal giật tít ăn theo. Nên giờ mới ngậm ngùi chia sẻ”.

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