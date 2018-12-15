Ảnh thời bé lem luốc đáng yêu không tả được của dàn tuyển thủ Việt Nam

Dàn tuyển thủ Việt Nam hầu hết sinh ra trong gia đình khó khăn và có tuổi thơ dữ dội không kém bất kỳ ai.
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Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau loạt ảnh ngày bé của dàn tuyển thủ Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Có thể thấy, để trở thành một trong những "người hùng sân cỏ" ngày hôm nay thì các cầu thủ cũng từng trải qua tuổi thơ dữ dội không kém bất kỳ ai.
Tuy là ảnh chụp từ cách đây rất lâu nhưng dường như nét mặt các tuyển thủ không thay đổi nhiều. Nhìn chung, các học trò của HLV Park Hang Seo đều có ngoại hình lúc bé rất bụ bẫm và đáng yêu. Theo thời gian, họ thay đổi chút ít về làn da và vóc dáng do phải lăn lộn trên sân cỏ để tập luyện với trái bóng tròn.
Tối nay 15/12, trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào lúc 19 giờ 30. Ít giờ trước trận đấu, hàng triệu cổ động viên khắp cả nước đã chuẩn tươm tất cờ hoa để chuẩn bị cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo. Người hâm mộ hy vọng, các "anh hùng sân cỏ" sẽ tiếp tục lập nên kỳ tích tuyệt vời 10 năm trước.