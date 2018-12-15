Ảnh thời bé lem luốc đáng yêu không tả được của dàn tuyển thủ Việt Nam

Hậu trường 15/12/2018 13:43

Dàn tuyển thủ Việt Nam hầu hết sinh ra trong gia đình khó khăn và có tuổi thơ dữ dội không kém bất kỳ ai.

Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau loạt ảnh ngày bé của dàn tuyển thủ Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Có thể thấy, để trở thành một trong những "người hùng sân cỏ" ngày hôm nay thì các cầu thủ cũng từng trải qua tuổi thơ dữ dội không kém bất kỳ ai.

Tuy là ảnh chụp từ cách đây rất lâu nhưng dường như nét mặt các tuyển thủ không thay đổi nhiều. Nhìn chung, các học trò của HLV Park Hang Seo đều có ngoại hình lúc bé rất bụ bẫm và đáng yêu. Theo thời gian, họ thay đổi chút ít về làn da và vóc dáng do phải lăn lộn trên sân cỏ để tập luyện với trái bóng tròn.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng với vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu hết nấc lúc còn bé
Thủ môn Bùi Tiến Dũng với vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu hết nấc lúc còn bé. Từ nhỏ anh đã đam mê trái bóng và thường xuyên chụp ảnh cùng bóng nhựa - Ảnh: Internet
Hà Đức Chinh ngày nhỏ cũng trắng trẻo chứ không đen nhẻm như bây giờ
Hà Đức Chinh ngày nhỏ cũng trắng trẻo chứ không đen nhẻm như bây giờ - Ảnh: Internet
Xuân Trường vẫn giữ nguyên nét mặt chuẩn style Hàn Quốc từ lúc còn bé
Xuân Trường vẫn giữ nguyên nét mặt chuẩn style Hàn Quốc từ lúc còn bé - Ảnh: Internet
Anh em Bùi Tiến Dũng có tuổi thơ vô cùng dữ dội với những trò chơi tinh nghịch
Anh em Bùi Tiến Dũng có tuổi thơ vô cùng dữ dội với những trò chơi tinh nghịch - Ảnh: Internet
Bạn có nhận ra đây là chàng hotboy Duy Mạnh - người đốn tim hàng triệu fan nữ với vẻ ngoài hết sức baby
Bạn có nhận ra đây là chàng hotboy Duy Mạnh - người đốn tim hàng triệu fan nữ với vẻ ngoài hết sức baby - Ảnh: Internet
Còn đây là Văn Toàn, có vẻ như ngày nhỏ Văn Toàn khá giống một cô bé
Còn đây là Văn Toàn, có vẻ như ngày nhỏ Văn Toàn khá giống một cô bé - Ảnh: Internet
Công Phượng cũng trải qua tuổi thơ ăn ngủ bên trái bóng tròn
Công Phượng cũng trải qua tuổi thơ ăn ngủ bên trái bóng tròn - Ảnh: Internet
Phạm Đức Huy từ bé đã sở hữu gương mặt điển trai với đôi mắt to tròn và hai má phúng phính
Phạm Đức Huy từ bé đã sở hữu gương mặt điển trai với đôi mắt to tròn và hai má phúng phính - Ảnh: Internet

Tối nay 15/12, trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào lúc 19 giờ 30. Ít giờ trước trận đấu, hàng triệu cổ động viên khắp cả nước đã chuẩn tươm tất cờ hoa để chuẩn bị cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo. Người hâm mộ hy vọng, các "anh hùng sân cỏ" sẽ tiếp tục lập nên kỳ tích tuyệt vời 10 năm trước.

Nữ diễn viên Lee Min Jung bất ngờ nhắc đến HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam ngay trên trang cá nhân

Nữ diễn viên Lee Min Jung bất ngờ nhắc đến HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam ngay trên trang cá nhân

Trong một dòng trạng thái được đăng tải gần đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lee Min Jung đã nhắc đến đội tuyển Việt Nam và gửi lời chúc may mắn đến huấn luyện viên Park Hang Seo trước trận chung kết.

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