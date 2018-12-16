Hà Hồ thưởng gia đình chuyến du lịch châu Âu sau khi Việt Nam vô địch

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ lên trang cá nhân lịch trình bận rộn vào dịp cuối năm của mình. Hầu hết, nghệ sĩ nào cũng tranh thủ thời gian này để kiếm tiền nhưng riêng Hồ Ngọc Hà lại quyết định hủy toàn bộ show diễn trong mùa Noel tới để đưa cả gia đình đi du lịch châu Âu. Nhiêu đó thôi đủ để thấy "Nữ hoàng giải trí" có tiềm lực kinh tế mạnh như thế nào.

"Cuối năm, có lẽ lịch trình của mọi nghệ sĩ là di chuyển bằng máy bay. Không một ngày nào ngưng nghỉ, nhưng nói chung là vui. Và năm nay sẽ là một năm đặc biệt khi mình ngưng hết toàn bộ show cuối năm để cùng đi một chuyến châu Âu với đại gia đình dịp Noel này, cho bọn trẻ biết thật sự Giáng sinh là gì, ông già Noel ra sao, và ném tuyết vui thế nào.