Hà Hồ thưởng gia đình chuyến du lịch châu Âu sau khi Việt Nam vô địch

Hậu trường 16/12/2018 15:49

Hồ Ngọc Hà chia sẻ đang cày cuốc kiếm tiền để đưa cả gia đình đi du lịch châu Âu vào dịp Noel tới.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ lên trang cá nhân lịch trình bận rộn vào dịp cuối năm của mình. Hầu hết, nghệ sĩ nào cũng tranh thủ thời gian này để kiếm tiền nhưng riêng Hồ Ngọc Hà lại quyết định hủy toàn bộ show diễn trong mùa Noel tới để đưa cả gia đình đi du lịch châu Âu. Nhiêu đó thôi đủ để thấy "Nữ hoàng giải trí" có tiềm lực kinh tế mạnh như thế nào.

"Cuối năm, có lẽ lịch trình của mọi nghệ sĩ là di chuyển bằng máy bay. Không một ngày nào ngưng nghỉ, nhưng nói chung là vui. Và năm nay sẽ là một năm đặc biệt khi mình ngưng hết toàn bộ show cuối năm để cùng đi một chuyến châu Âu với đại gia đình dịp Noel này, cho bọn trẻ biết thật sự Giáng sinh là gì, ông già Noel ra sao, và ném tuyết vui thế nào.

Nhưng trước khi vui thì cày đã nè, chuẩn bị đáp Hải Phòng, hát cho tập đoàn FLC tại Hạ Long. Sau đó sẽ quay ngược về Hải Phòng về Sài Gòn lúc Việt Nam vừa đá banh xong... Câu hỏi đặt ra: Liệu cô ấy có thoát ra khỏi cơn bão? Liệu cô ấy nên oà vào đoàn đi bão? Liệu cô ấy về nhà lúc 11h đêm như dự định hay 1h sáng như trời định??", Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân trước thềm trận đấu Việt Nam - Malaysia.

Hà Hồ thưởng gia đình chuyến du lịch châu Âu sau khi Việt Nam vô địch - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà đưa cả gia đình đi bão vào sáng sớm ngày 16/12 - Ảnh: FBNV
Hà Hồ thưởng gia đình chuyến du lịch châu Âu sau khi Việt Nam vô địch - Ảnh 2
Hà Hồ đang cày cuốc kiếm tiền để đưa cả gia đình đi châu Âu vào dịp Noel - Ảnh: FBNV
Hà Hồ thưởng gia đình chuyến du lịch châu Âu sau khi Việt Nam vô địch - Ảnh 3
Dù bố mẹ đã ly hôn nhưng con trai Hồ Ngọc Hà có cuộc sống vô cùng đầy đủ - Ảnh: FBNV

Sau khi chia tay Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với "Đại gia phố núi" để cùng chăm sóc và nuôi dạy bé Subeo. Tuy hiện tại, cả hai người đều đã có tình yêu mới nhưng vẫn luôn dành cho con trai sự ưu tiên số 1. Cậu bé sống cùng mẹ nhưng thường xuyên được bố đón về bên nội để kết nối tình cảm. Thời gian này, Hà Hồ cũng khá tích cực chia sẻ hình ảnh lớn phổng phao của cu cậu với đầy niềm tự hào.

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