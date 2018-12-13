Hồ Ngọc Hà đăng ảnh Trấn Thành nhưng gọi tên Kim Lý, đây là sự thật phía sau

Mới đây, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh chụp cùng Trấn Thành nhưng lại gửi lời cảm ơn Kim Lý. Cụ thể, nữ ca sĩ tiết lộ người yêu điển trai đã tự tay làm bánh sandwich cá ngừ mang tới tận trường quay cho bạn gái và đồng nghiệp ăn, trong đó có cả Trấn Thành. Sự ngọt ngào, tâm lý của Kim Lý khiến "Nữ hoàng giải trí" lâng lâng hạnh phúc. Tuy thời gian qua hiếm khi nói về bạn trai trên mạng xã hội nhưng lần này Hồ Ngọc Hà không ngại nêu tên người tình trong status của mình.

"Thật sự... bạn Nam của mình thiệt ngọt ngào. Biết hai đứa quay hình đuối cả ngày đã tự tay làm sandwich cá ngừ, bơ, và cà chua cho tụi mình ăn. Vừa không bị mập,vừa đẹp da thêm phần nước 5 loại củ quả nữa. Thank you Kim Lý", Hồ Ngọc Hà viết.