Hồ Ngọc Hà đăng ảnh Trấn Thành nhưng gọi tên Kim Lý, đây là sự thật phía sau

Hậu trường 13/12/2018 10:12

Hồ Ngọc Hà bày tỏ niềm hạnh phúc ngập tràn khi được Kim Lý tiếp tế đồ ăn tận trường quay cho mình và Trấn Thành.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh chụp cùng Trấn Thành nhưng lại gửi lời cảm ơn Kim Lý. Cụ thể, nữ ca sĩ tiết lộ người yêu điển trai đã tự tay làm bánh sandwich cá ngừ mang tới tận trường quay cho bạn gái và đồng nghiệp ăn, trong đó có cả Trấn Thành. Sự ngọt ngào, tâm lý của Kim Lý khiến "Nữ hoàng giải trí" lâng lâng hạnh phúc. Tuy thời gian qua hiếm khi nói về bạn trai trên mạng xã hội nhưng lần này Hồ Ngọc Hà không ngại nêu tên người tình trong status của mình.

"Thật sự... bạn Nam của mình thiệt ngọt ngào. Biết hai đứa quay hình đuối cả ngày đã tự tay làm sandwich cá ngừ, bơ, và cà chua cho tụi mình ăn. Vừa không bị mập,vừa đẹp da thêm phần nước 5 loại củ quả nữa. Thank you Kim Lý", Hồ Ngọc Hà viết.

Hồ Ngọc Hà đăng ảnh Trấn Thành nhưng gọi tên Kim Lý, đây là sự thật phía sau - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà hạnh phúc vì được Kim Lý mang bánh tận trường quay cho mình và đồng nghiệp  - Ảnh: FBNV
Hồ Ngọc Hà đăng ảnh Trấn Thành nhưng gọi tên Kim Lý, đây là sự thật phía sau - Ảnh 2
Nữ ca sĩ thích thú selfie với món ăn mà bạn trai tự tay làm  - Ảnh: FBNV
Hồ Ngọc Hà đăng ảnh Trấn Thành nhưng gọi tên Kim Lý, đây là sự thật phía sau - Ảnh 3
Dù nhiều lần úp mở chuyện đám cưới nhưng có vẻ Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn chưa sẵn sàng với cuộc sống hôn nhân - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có hơn một năm hẹn hò lãng mạn nhưng cũng trải qua không ít sóng gió. Dù nhiều lần dính nghi án "đường ai nấy đi" nhưng sau đó cặp đôi lại xuất hiện tình tứ bên nhau đập tan mọi lời đồn.

Có thể nói, Kim Lý là một người đàn ông chuẩn "soái ca" cho Hà Hồ dựa vào trong mọi hoàn cảnh. Suốt thời gian yêu nhau, nam thần Hương Ga cũng chăm sóc bé Subeo không khác gì con ruột. Anh từng nhiều lần đưa đón con trai người yêu đi học, dạy tập thể thao hay bảo vệ cu cậu rất chu đáo mỗi khi đi diễn cùng Hồ Ngọc Hà.

Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý bạn trai Hồ Ngọc Hà

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