Đi kèm với độ nổi tiếng, Hồ Ngọc Hà ngày càng táo bạo trong cách ăn mặc từ ngoài đời lẫn trên sân khấu.

Gia nhập làng giải trí nhiều năm nhưng dường như sức hút của Hồ Ngọc Hà không hề thuyên giảm. Theo thời gian, nhan sắc của “Nữ hoàng giải trí” càng trở nên mặn mà và quyến rũ hơn bao giờ hết. Mới đây, giọng ca Cả một trời thương nhớ tiếp tục khiến fan mất ăn mất ngủ khi đăng tải loạt ảnh hở bạo với áo lưới xuyên thấu lộ cả nội y.

Trang phục của Hồ Ngọc Hà nếu nhìn sơ qua có thể gây phản cảm nhưng khi nhìn kỹ lại rất tinh tế. Mặc dù là áo lưới nhưng Hà Hồ đã cẩn thận che chắn rất kỹ để không lộ hàng. Bên cạnh đó, phong cách trang điểm theo kiểu Tây của Hồ Ngọc Hà giúp khoe trọn vẻ đẹp sang chảnh hiếm thấy trong showbiz. Thời gian qua, dù phải đối mặt với nhiều ồn ào nhưng mỹ nhân Quảng Bình vẫn bản lĩnh chứng minh đẳng cấp khó ai có thể vượt qua.

Hồ Ngọc Hà khiến fan mất ăn mất ngủ khi đăng bức ảnh hở bạo với áo lưới xuyên thấu - Ảnh: FBNV

'Nữ hoàng giải trí' khoe nhan sắc đỉnh cao sau thời gian dính tin đồn xuống hạng - Ảnh: FBNV

Không ai có thể phủ nhận Hồ Ngọc Hà sở hữu gương mặt quyến rũ vô cùng đắt giá - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà đi lưu diễn liên tục, không có thời gian tổ chức một bữa sinh nhật đàng hoàng với bạn bè - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà mặc váy ngắn cũn đi quay hình Nữ ca sĩ vào vai một ma-nơ-canh xinh đẹp, cuốn hút chàng nhiếp ảnh gia trong buổi tiệc đêm mờ ảo.

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