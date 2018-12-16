Việt Nam vô địch, Hoài Linh viết lời cảm động cho thầy trò HLV Park Hang Seo, nhắc tên bầu Đức

Nghệ sĩ Hoài Linh gửi lời cảm ơn đến đội tuyển Việt Nam, bầu Đức và mọi người trong ban huấn luyện vì đã giúp hàng triệu trái tim người Việt Nam vỡ òa trong hạnh phúc.

Tối qua (15/12), trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã diễn ra tại sân Mỹ Đình. Sau 90 phút thi đấu nghẹt thở, thầy trò HLV Park Hang Seo đã đánh bại đội khách với tỷ số 1-0 và giành chức vô địch AFF Cup 2018. Sau 10 năm chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới lại được sống với khoảnh khắc lịch sử, đầy tự hào như vậy. Trên mạng xã hội, không chỉ khán giả mà nhiều sao Việt cũng ngất ngây trước chiến thắng của đội tuyển nước nhà.

Sau 10 năm, Việt Nam mới lại vô địch AFF Cup một lần nữa - Ảnh: Internet Người dân khắp cả nước xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet Là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, danh hài Hoài Linh chia sẻ: "Một bàn thắng làm nên lịch sử sau 10 năm, đến từ chân sút Nguyễn Anh Đức. Một cầu thủ cao tuổi trong đội tuyển. Theo tôi đây không chỉ là bàn thắng để ta nhận cúp vô địch mà còn có ý nghĩa sâu sắc hơn. Đó là lớp đàn anh truyền lửa cho đàn em. Cám ơn bầu Đoàn Nguyên Đức, Cám ơn Ông Park Hang Seo, cám ơn ban huấn luyện và cám ơn các bạn cầu thủ trẻ, các bạn đã là niềm tự hào của 90 triệu người dân Việt Nam trong đó có tôi. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam”.

Hoài Linh nói về bàn thắng của cầu thủ 32 tuổi Anh Đức... ...và gây xúc động khi cảm ơn bầu Đức cùng thầy trò HLV Park Hang Seo - Ảnh: Internet Bài viết của nam danh hài nhận được đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt là lời cảm ơn gửi đến bầu Đức. Dù không được nhắc đến nhiều nhưng không ai có thể phủ nhận vai trò không hề nhỏ của “người đàn ông thầm lặng" này đối với bóng đá Việt Nam. Không chỉ có công lớn trong việc tìm và phát triển tài năng bóng đá trẻ, bầu Đức chính là người đã sang Hàn Quốc để mời thầy Park Hang Seo về làm HLV cho đội tuyển quốc gia. Thậm chí, ông còn trả lương cho vị HLV tài ba này.

Sao hai miền Nam - Bắc xuống đường mừng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup Thảo Vân, Ưng Hoàng Phúc, cặp đôi Đàm Thu Trang - Cường Đô la, Minh Tú... xuống đường "đi bão" ăn mừng cho chiến thắng của bóng đá nước nhà trong AFF Cup 2018.

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