Cường Đô la bất ngờ đăng ảnh cưới kèm câu hỏi: 'Tiền nhiều để làm gì?'

Cường Đô la chia sẻ đoạn clip lưu hình cưới của hai vợ chồng và không quên chia sẻ câu nói gây chú ý của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Cách đây ít phút, Cường Đô la đã đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip hài hước quay lại cảnh một người bạn vừa xem hình cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang vừa cười không ngớt. Tuy làm đám hỏi cách đây 1 tháng nhưng đây là lần đầu tiên "Đại gia phố núi" hé lộ ảnh cưới của hai vợ chồng. "Tiền nhiều để làm gì? Để làm nhiều thứ lắm mọi người ạ. Chúc cả nhà tuần mới thật vui và đầy năng lượng để làm việc và kiếm tiền nhé", Cường Đô la viết.

Cường Đô la chia sẻ ảnh cưới ngọt ngào bên Đàm Thu Trang - Ảnh: FBNV Trong ảnh, Cường Đô la và Hoa khôi xứ Lạng diện đồ khá nhẹ nhàng với quần jeans và áo phông trắng. Cả hai liên tục trao nhau những cử chỉ tình tứ cùng ánh mắt chan chứa yêu thương. Có thể thấy, Cường Đô la trông rất trẻ trung và "xì-tin" khi sánh bước bên bà xã xinh đẹp. Những khoảnh khắc này cho thấy "Đại gia phố núi" đã thật sự tìm được ý trung nhân của đời mình.

Sau đám hỏi 1 tháng trước, Cường Đô la và Đàm Thu Trang thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV Những hình ảnh hẹn hò của cặp đôi khiến nhiều người tan chảy - Ảnh: FBNV Sau đám hỏi hôm 20/1 diễn ra ở Lạng Sơn, Cường Đô la và Đàm Thu Trang liên tục đốn tim fan với loạt ảnh "tình bể bình". Cả hai không ngần ngại ôm hôn giữa chốn đông người, thoải mái đăng ảnh hẹn hò ở nơi riêng tư. Cách đây ít lâu, Cường Đô la cũng tiết lộ hai vợ chồng đang cố gắng để có con trong năm Kỷ Hợi. Đối diện với tin đồn Đàm Thu Trang có bầu trước đám hỏi, "Đại gia phố núi" phủ nhận và tuyên bố "Khi nào có cả nước sẽ được biết tin".

1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la tung ảnh 'giường chiếu' với Đàm Thu Trang Dù trải qua nhiều mối tình nhưng đây là lần đầu tiên Cường Đô la công khai khoảnh khắc ngọt ngào này trên mạng xã hội.

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