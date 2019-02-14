Đúng ngày Valentine, Cường Đô la khoe ảnh khởi công nhà mới cùng Đàm Thu Trang tại Bình Dương

Cường Đô la hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc cùng vợ làm lễ khởi công xây nhà mới ở Bình Dương đúng ngày Valentine.

Vài giờ trước, Cường Đô la đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh đang cúng Thổ công ở mảnh đất mới mua tại Bình Dương. Người đứng bên cạnh anh không ai khác, chính là bà xã Đàm Thu Trang.

Đi kèm bài viết, Cường Đô la ngại ngùng cho biết đây chính là thời khắc trải qua ngày Valentine ngọt ngào của hai vợ chồng. Tuy không hẹn hò lãng mạn hay tặng quà nhưng Đàm Thu Trang và Cường Đô la vẫn hạnh phúc vì được cùng nhau vun đắp cho tổ ấm nhỏ.

Cường Đô la khoe ảnh làm lễ khởi công nhà mới ở Bình Dương - Ảnh: FBNV

Valentine năm nay Cường Đô la và Đàm Thu Trang dù không có thời gian đi hẹn hò nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Sau đám hỏi hôm 20/1, Cường Đô la và Đàm Thu Trang liên tục thể hiện tình cảm trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Cường Đô la và Đàm Thu Trang tổ chức đám hỏi hôm 20/1 sau hơn 1 năm hẹn hò lãng mạn. Tuy nhiên, cả hai được cho là đã dọn về sống chung trước đó từ khá lâu. Hồi tháng 10 năm ngoái, "Đại gia phố núi" và Hoa khôi xứ Lạng cũng đã đi xem đất và xem nhà trước khi quyết định xây dựng hạnh phúc riêng.

Theo dự kiến, đám cưới của cả hai sẽ diễn ra vào tháng 5 tới tại Gia Lai và TP.HCM. Có vẻ như, ngôi nhà sắp được xây trên mảnh đất khá rộng ở Bình Dương chính là nơi ở của hai vợ chồng Cường Đô la sau này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-valentine-cuong-do-la-khoe-anh-khoi-cong-nha-moi-cung-dam-thu-trang-tai-binh-duong-315127.html