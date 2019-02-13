Hai tháng sau đám hỏi, Đàm Thu Trang đăng ảnh ôm ấp Cường Đô la và tiết lộ điều này

Hậu trường 13/02/2019 16:26

Đàm Thu Trang gây chú ý khi đăng ảnh ông xã và gọi Cường Đô la là cục nợ đời mình.

Mới đây, Đàm Thu Trang đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh ôm Cường Đô la từ phía sau vô cùng tình cảm. Hoa khôi xứ Lạng không gọi chồng là ông xã hay anh mà hài hước ví nam doanh nhân là "cục nợ". Bức hình tuy đơn giản nhưng thể hiện tình cảm nồng nàn của cặp vợ chồng son trong chuyến du xuân tại thành phố Đà Lạt.

Đây cũng là lần đầu tiên Đàm Thu Trang gọi "Đại gia phố núi" bằng biệt danh đáng yêu này. Có vẻ như sau khi đám hỏi, cặp đôi đã thoải mái hơn khi nói về nhau trên mạng xã hội. Được biết, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã dọn về sống chung gần một năm trước khi tổ chức lễ đính hôn ở Lạng Sơn hôm 20/1. Thời gian qua, họ cũng đã đi chọn nhà mới để xây dựng tổ ấm riêng.

Hai tháng sau đám hỏi, Đàm Thu Trang đăng ảnh ôm ấp Cường Đô la và tiết lộ điều này - Ảnh 1
Đàm Thu Trang đăng ảnh tình tứ bên Cường Đô la sau hai tháng đám hỏi - Ảnh: FBNV
Hai tháng sau đám hỏi, Đàm Thu Trang đăng ảnh ôm ấp Cường Đô la và tiết lộ điều này - Ảnh 2
Cường Đô la tự hào vì vợ mới thương yêu con trai như con đẻ - Ảnh: FBNV
Hai tháng sau đám hỏi, Đàm Thu Trang đăng ảnh ôm ấp Cường Đô la và tiết lộ điều này - Ảnh 3
Hai tháng sau đám hỏi, Đàm Thu Trang đăng ảnh ôm ấp Cường Đô la và tiết lộ điều này - Ảnh 4
Những hình ảnh hạnh phúc của Cường Đô la và Đàm Thu Trang trong Tết Nguyên đán - Ảnh: FBNV

Thời gian hẹn hò giữa Cường Đô la và Đàm Thu Trang chưa tới hai năm nhưng họ đã nhanh chóng hiểu nhau và quyết định về chung nhà khá sớm. Theo dự kiến, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào tháng 5 tới tại Gia Lai và TP.HCM. Mới đây, Cường Đô la cũng tiết lộ rằng hai vợ chồng đang cố gắng để có con trong năm Kỷ Hợi tốt lành này.

'Tan chảy' với bức ảnh gia đình 3 người hạnh phúc của Cường Đô la - Đàm Thu Trang và Subeo

'Tan chảy' với bức ảnh gia đình 3 người hạnh phúc của Cường Đô la - Đàm Thu Trang và Subeo

Sau đám hỏi, Cường Đô la và Đàm Thu Trang thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng. Đặc biệt, cặp đôi không ngại công khai ảnh chụp chung vô cùng ngọt ngào với Subeo.

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Từ khóa:   Cường Đô La và Đàm Thu Trang

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