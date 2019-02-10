Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ sinh con trong năm Kỷ Hợi?

Hậu trường 10/02/2019 11:47

Trong lúc livestream, Cường Đô la và Đàm Thu Trang không ngại ngần chia sẻ về kế hoạch sinh con trong năm nay.

Tết Kỷ Hợi 2019, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã cùng nhau trải qua một kỳ nghỉ đầm ấm và hạnh phúc. Mới đây, cặp đôi đã có buổi livestream trò chuyện với fan về những kế hoạch và dự định trong năm mới.

Bên cạnh những thông tin như lên kế hoạch kinh doanh, mở rộng hệ thống các nhà hàng thì Cường Đô la và Đàm Thu Trang còn gây bất ngờ khi tiết lộ đang tính chuyện có con trong năm nay. Cụ thể, khi được một khán giả hỏi về dự định sinh em bé, "Đại gia phố núi" không ngần ngại cho biết cả anh và bà xã đều đang mong đợi có tin vui trong năm Kỷ Hợi này.

Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ sinh con trong năm Kỷ Hợi? - Ảnh 1
Cường Đô la và Đàm Thu Trang ngại ngùng chia sẻ về kế hoạch sinh con trong năm nay - Ảnh: Internet
Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ sinh con trong năm Kỷ Hợi? - Ảnh 2
Tết Nguyên đán 2019, Đàm Thu Trang đã về nhà Cường Đô la đón năm mới - Ảnh: Internet
Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ sinh con trong năm Kỷ Hợi? - Ảnh 3
Cặp đôi tổ chức đám hỏi ở Lạng Sơn vào ngày 20/1 - Ảnh: Internet

Như vậy là sau đám hỏi được tổ chức hôm 20/1 tại Lạng Sơn, Đàm Thu Trang đã chính thức trở thành con dâu danh giá của nữ đại gia Nguyễn Thị Như Loan. Tết Nguyên đán vừa rồi, Hoa khôi xứ Lạng đã cùng chồng về Gia Lai đón năm mới.

Theo những gì được chia sẻ trước truyền thông, Đàm Thu Trang dường như rất được lòng mẹ chồng. Khác với những người tình trước đây của Cường Đô la, bà Như Loan rất quan tâm Đàm Thu Trang. Trong ngày vui của hai con, mẹ Cường Đô la cũng nhiều lần rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Hãy nhìn hành động của Đàm Thu Trang với Subeo trong bức ảnh đoàn tụ cùng đại gia đình nhà Cường Đô La

Hãy nhìn hành động của Đàm Thu Trang với Subeo trong bức ảnh đoàn tụ cùng đại gia đình nhà Cường Đô La

Lần đầu tiên Cường Đô La có bức ảnh đoàn tụ cả đại gia đình giàu có cùng vợ mới cưới Đàm Thu Trang nhưng hành động này của cựu người mẫu mới gây chú ý.

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