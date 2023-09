Hà Hồ đăng ảnh tình tứ bên Kim Lý sau khi bị réo tên trong đám hỏi Cường Đô la

'Nữ hoàng giải trí' khoe khoảnh khắc tình tứ bên người yêu điển trai sau đám hỏi Cường Đô la - Ảnh: FBNV

Sau hơn một năm hẹn hò, Cường Đô la đã tổ chức đám hỏi với Đàm Thu Trang vào ngày 20/1 tại Lạng Sơn - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Hồ Ngọc Hà thường xuyên bị réo tên sau khi tình cũ Cường Đô la đám hỏi với Đàm Thu Trang ở Lạng Sơn. Mặc dù nữ ca sĩ đã có người yêu mới là Kim Lý nhưng cư dân mạng vẫn cho rằng Hà Hồ thua thiệt so với Hoa khôi xứ Lạng. Ngay sau đó, Hồ Ngọc Hà cũng có màn đáp trả khá gắt trên Instagram. Cô khẳng định đã quên lời hứa năm nào của Cường Đô la và sẵn sàng chúc phúc.

"Nói thật nhé, đến mình còn quên luôn lời cầu hôn năm nào bạn ấy đăng lên Facebook rồi thì huống chi những bài viết cố gắng câu view lại có thể nhớ được, nên thôi bỏ qua. Nói thật luôn rằng tất cả nên đọc sách 'Bí quyết đơn giản hoá cuộc sống' đi. Vì nói xấu nhau, hạ bệ nhau, chửi rủa nhau suy cho cùng là hành động ngu dốt chứ không hay do gì đâu mà ngồi nhà cào bàn phím rung đùi cười. Ai hạnh phúc thì hãy hạnh phúc dùm, không có lý do gì phải so sánh, phân tích như đã hiểu rõ tâm sinh lý của người khác", Hồ Ngọc Hà bức xúc.