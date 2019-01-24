Hà Hồ đăng ảnh tình tứ bên Kim Lý sau khi bị réo tên trong đám hỏi Cường Đô la

Hậu trường 24/01/2019 16:02

Sau khi khẳng định đã quên lời cầu hôn của Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà bình thản khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên Kim Lý.

Vài giờ trước, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải lên trang cá nhân hai bức ảnh sánh đôi đi sự kiện cùng Kim Lý. Cặp đôi hot của làng giải trí cùng diện quần áo màu đen ton-sur-ton. "Nữ hoàng giải trí" còn thoải mái khoác vai bạn trai vô cùng tình cảm. Đây là một trong những lần hiếm hoi bà mẹ một con chịu chia sẻ ảnh bạn trai trên mạng xã hội. 

Hà Hồ đăng ảnh tình tứ bên Kim Lý sau khi bị réo tên trong đám hỏi Cường Đô la - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà và Kim Lý diện áo ton-sur-ton sánh đôi đi sự kiện - Ảnh: FBNV

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà hẹn hò đã hơn một năm và dường như đang có ý định kết hôn. Cách đây ít lâu, "Nữ hoàng giải trí" cũng đã đưa gia đình sang Thụy Điển du lịch và ra mắt họ hàng nhà người yêu. Khán giả dự đoán, sau đám cưới Cường Đô la và Đàm Thu Trang thì Kim Lý và Hồ Ngọc Hà cũng sẽ về chung nhà.

Hà Hồ đăng ảnh tình tứ bên Kim Lý sau khi bị réo tên trong đám hỏi Cường Đô la - Ảnh 2
'Nữ hoàng giải trí' khoe khoảnh khắc tình tứ bên người yêu điển trai sau đám hỏi Cường Đô la - Ảnh: FBNV
Hà Hồ đăng ảnh tình tứ bên Kim Lý sau khi bị réo tên trong đám hỏi Cường Đô la - Ảnh 3
Sau hơn một năm hẹn hò, Cường Đô la đã tổ chức đám hỏi với Đàm Thu Trang vào ngày 20/1 tại Lạng Sơn - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Hồ Ngọc Hà thường xuyên bị réo tên sau khi tình cũ Cường Đô la đám hỏi với Đàm Thu Trang ở Lạng Sơn. Mặc dù nữ ca sĩ đã có người yêu mới là Kim Lý nhưng cư dân mạng vẫn cho rằng Hà Hồ thua thiệt so với Hoa khôi xứ Lạng. Ngay sau đó, Hồ Ngọc Hà cũng có màn đáp trả khá gắt trên Instagram. Cô khẳng định đã quên lời hứa năm nào của Cường Đô la và sẵn sàng chúc phúc.

"Nói thật nhé, đến mình còn quên luôn lời cầu hôn năm nào bạn ấy đăng lên Facebook rồi thì huống chi những bài viết cố gắng câu view lại có thể nhớ được, nên thôi bỏ qua. Nói thật luôn rằng tất cả nên đọc sách 'Bí quyết đơn giản hoá cuộc sống' đi. Vì nói xấu nhau, hạ bệ nhau, chửi rủa nhau suy cho cùng là hành động ngu dốt chứ không hay do gì đâu mà ngồi nhà cào bàn phím rung đùi cười. Ai hạnh phúc thì hãy hạnh phúc dùm, không có lý do gì phải so sánh, phân tích như đã hiểu rõ tâm sinh lý của người khác", Hồ Ngọc Hà bức xúc.

Liên tục bị réo tên sau đám hỏi của Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà đáp trả cực gắt

Liên tục bị réo tên sau đám hỏi của Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà đáp trả cực gắt

Dường như những lời bàn tán của dư luận ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống riêng tư nên sau tất cả, Hồ Ngọc Hà quyết định lên tiếng.

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Từ khóa:   đám cưới Cường Đô la - Đàm Thu Trang Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

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