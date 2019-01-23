Liên tục bị réo tên sau đám hỏi của Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà đáp trả cực gắt

Hậu trường 23/01/2019 10:31

Dường như những lời bàn tán của dư luận ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống riêng tư nên sau tất cả, Hồ Ngọc Hà quyết định lên tiếng.

Nhiều ngày qua, công chúng không ngừng xôn xao trước thông tin Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã làm lễ ăn hỏi tại Lạng Sơn. Ngay sau đó, động thái của những tình cũ của chàng doanh nhân phố núi như Hồ Ngọc Hà, Hạ Vi… đều nằm trong tầm ngắm của dư luận. Đặc biệt, người thu hút sự quan tâm của cư dân mạng nhiều nhất chính là “Nữ hoàng giải trí”.

Liên tục bị réo tên sau đám hỏi của Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà đáp trả cực gắt - Ảnh 1
Mẹ Cường Đô la mang sính lễ ra Lạng Sơn để hỏi vợ cho con trai. Theo một số thông tin, đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức sau Tết - Ảnh: FBNV
Liên tục bị réo tên sau đám hỏi của Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà đáp trả cực gắt - Ảnh 2
Hiện tại, những động thái của Hạ Vi và Hồ Ngọc Hà đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của mọi người - Ảnh: Internet

Không ít người còn gọi tên Hà Hồ và đặt cô lên bàn cân với Đàm Thu Trang để so sánh, thậm chí mỉa mai cô vì không có được một danh phận. Trước những lời bàn tán, Hồ Ngọc Hà lên tiếng đáp trả cực thâm thúy.

Liên tục bị réo tên sau đám hỏi của Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà đáp trả cực gắt - Ảnh 3
Hà Hồ liên tục chia sẻ hai dòng trạng thái đầy ẩn ý trên Instagram - Ảnh: Instagram

“Nói thật nhé, đến mình còn quên luôn lời cầu hôn năm nào bạn ấy đăng lên Facebook rồi thì huống chi những bài viết… lại có thể nhớ được, nên thôi bỏ qua. Nói thật luôn rằng tất cả nên đọc sách 'Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống' đi. Vì nói xấu nhau, hạ bệ nhau, chửi rủa nhau suy cho cùng là hành động ngu dốt chứ không hay ho gì đâu mà ngồi nhà cào bàn phím rung đùi cười", Hồ Ngọc Hà viết trên Instagram của mình.

Liên tục bị réo tên sau đám hỏi của Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà đáp trả cực gắt - Ảnh 4
Hiện tại, Hồ Ngọc Hà cũng đã tìm được hạnh phúc bên diễn viên Kim Lý. Công chúng đang hi vọng cặp đôi sẽ sớm 'về chung nhà' trong năm 2019 - Ảnh: Internet

Trước khi đến với Đàm Thu Trang, Cường Đô la nổi tiếng là người đào hoa. Anh từng vướng nhiều ồn ào tình ái với các mỹ nhân Việt. Đáng chú ý nhất là chuyện tình cảm kéo dài gần 10 năm với ca sĩ Hồ Ngọc Hà từng làm tốn không ít giấy mực của truyền thông. Tuy nhiên, sau thời gian dài chung sống và có với nhau cậu con trai đáng yêu, Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà quyết định “đường ai nấy đi”. Dù chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và sẵn sàng “tái hợp” vào những dịp đặc biệt vì con trai.

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