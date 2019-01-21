Tám năm không danh phận, Hồ Ngọc Hà liên tục làm điều này trong ngày Cường Đô la cưới vợ

Hậu trường 21/01/2019 11:05

Trong ngày đám hỏi Cường Đô la và Đàm Thu Trang, Hồ Ngọc Hà liên tục thể hiện sự bình thản thông qua mạng xã hội.

Sau hơn một năm hẹn hò, Cường Đô laĐàm Thu Trang đã tổ chức đám hỏi bí mật tại Lạng Sơn (quê nhà cô dâu) vào sáng 20/1. Buổi lễ diễn ra ấm cúng với sự hiện diện của gia đình hai bên và bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể. Để tránh ồn ào, Cường Đô la không thông báo với truyền thông cũng như không mời bất cứ bạn bè nào trong showbiz. 

Trong một số bức ảnh hiếm hoi được chia sẻ trên mạng xã hội, Cường Đô la và Đàm Thu Trang trông rất hạnh phúc bên nhau. Bố mẹ "Đại gia phố núi" cũng có mặt đầy đủ. Bà Nguyễn Thị Như Loan còn tự tay đeo nhẫn và vòng vàng cho con dâu mới. 

Tám năm không danh phận, Hồ Ngọc Hà liên tục làm điều này trong ngày Cường Đô la cưới vợ - Ảnh 1
Đàm Thu Trang được lòng cả bố lẫn mẹ của Cường Đô la - Ảnh: FBNV
Tám năm không danh phận, Hồ Ngọc Hà liên tục làm điều này trong ngày Cường Đô la cưới vợ - Ảnh 2
Trong khi yêu Hà Hồ suốt 8 năm không cưới thì Cường Đô la lại cưới Đàm Thu Trang chỉ sau hơn 1 năm hẹn hò - Ảnh: FBNV

Trước thông tin trên, nhiều người tò mò muốn biết cảm xúc của Hồ Ngọc Hà ra sao. Bởi lẽ, giọng ca Cả một trời thương nhớ từng ở bên Cường Đô la suốt những năm tháng thanh xuân và còn sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh. 

Trước đây, Cường Đô la từng nhiều lần nói yêu Hồ Ngọc Hà trên mạng xã hội, công khai gọi cô là vợ và còn muốn gắn bó cả đời. Tuy nhiên, lời hứa đó cũng chỉ như gió thoảng mây bay khi giờ đây người chính thức được anh cưới làm vợ lại là Đàm Thu Trang. Trong ngày ăn hỏi, mẹ "Đại gia phố núi" còn rưng rưng xúc động khi sắp có con dâu mới. Sự chăm chút mà bà Nguyễn Thị Như Loan dành cho Đàm Thu Trang là điều mà trước đây Hồ Ngọc Hà không có được.

Tám năm không danh phận, Hồ Ngọc Hà liên tục làm điều này trong ngày Cường Đô la cưới vợ - Ảnh 3
Hồ Ngọc Hà tỏ ra khá bình thản trong ngày bố của con trai đi lấy vợ mới - Ảnh: FBNV
Tám năm không danh phận, Hồ Ngọc Hà liên tục làm điều này trong ngày Cường Đô la cưới vợ - Ảnh 4
Nữ ca sĩ tích cực chạy show và liên tục cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV
Tám năm không danh phận, Hồ Ngọc Hà liên tục làm điều này trong ngày Cường Đô la cưới vợ - Ảnh 5
Hồ Ngọc Hà chứng tỏ mình quá bận rộn, không có nhiều thời gian để tâm chuyện của người yêu cũ - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, trên trang cá nhân Hồ Ngọc Hà không có một động thái nào liên quan đến chuyện người yêu cũ đi lấy vợ. Cô không đăng tải một lời chúc công khai nào cho bố của con trai dù trước đó vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Mặc cho hình ảnh Cường Đô la và Đàm Thu Trang tràn ngập các mặt báo, nữ ca sĩ vẫn bình thản cập nhật status và hình ảnh mới nhất. Dường như, Hồ Ngọc Hà chỉ muốn chứng tỏ rằng mình là người của công việc nên không có nhiều thời gian để chạnh lòng.

Hot: Rò rỉ hình ảnh đám hỏi Cường Đô la và Đàm Thu Trang ở Lạng Sơn

Hot: Rò rỉ hình ảnh đám hỏi Cường Đô la và Đàm Thu Trang ở Lạng Sơn

Hình ảnh chụp trong đám hỏi của Cường Đô la và Đàm Thu Trang được hoa khôi xứ Lạng chia sẻ trên mạng xã hội.

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