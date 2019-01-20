Hot: Rò rỉ hình ảnh đám hỏi Cường Đô la và Đàm Thu Trang ở Lạng Sơn

Hình ảnh chụp trong đám hỏi của Cường Đô la và Đàm Thu Trang được hoa khôi xứ Lạng chia sẻ trên mạng xã hội.

Cách đây ít phút, Đàm Thu Trang bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh selfie rạng rỡ bên Cường Đô la trong trang phục cô dâu màu trắng tinh khôi.

“Đại gia phố núi” cũng diện vest bảnh bao và cười rất tươi bên cạnh người phụ nữ của đời mình. Đi cùng bài viết, Đàm Thu Trang tag tên Cường Đô la và để lại chú thích ngắn gọn “Finally...”.



Đàm Thu Trang bất ngờ đăng ảnh trong ngày ăn hỏi - Ảnh: FBNV

Bài đăng lập tức nhận được hàng ngàn lượt like và bình luận. Một số bạn bè của cô dâu nhanh chóng vào xác nhận đây là ảnh chụp trong ngày ăn hỏi của họ ở Lạng Sơn (quê Đàm Thu Trang) vào sáng nay.

Hình ảnh hiếm hoi trong ngày đính hôn của Cường Đô la và Đàm Thu Trang do bạn bè chia sẻ - Ảnh: FBNV

Như vậy là sau hơn một năm hẹn hò, Cường Đô la đã chính thức chọn Đàm Thu Trang làm vợ - Ảnh: FBNV

Trước đó, Cường Đô la cũng chia sẻ bức ảnh đang lái xe ở đường phố Lạng Sơn. Như vậy là sau hơn một năm hẹn hò, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã quyết định về chung nhà vào mùa xuân này.

Theo một số nguồn tin thân cận, đám cưới của họ sẽ diễn ra vào tháng 5 tới. Dịp Tết dương lịch vừa qua, Cường Đô la cũng đã về quê Đàm Thu Trang ra mắt dòng họ và xin cưới hot girl người Tày.

Tình cũ Cường Đô la khoe nhan sắc rực rỡ sau một năm chia tay người yêu giàu có "Mỹ nữ vạn người mê" Hạ Vy khoe bộ ảnh quyến rũ như nữ thần trước thềm năm mới khiến bao người ngẩn ngơ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-ro-ri-hinh-anh-dam-hoi-cuong-do-la-va-dam-thu-trang-o-lang-son-312310.html