Tình cũ Cường Đô la khoe nhan sắc rực rỡ sau một năm chia tay người yêu giàu có

"Mỹ nữ vạn người mê" Hạ Vy khoe bộ ảnh quyến rũ như nữ thần trước thềm năm mới khiến bao người ngẩn ngơ.
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Sau cuộc tình ồn ào với Cường Đô la, Hạ Vy gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi các sự kiện của giới giải trí. Thi thoảng, người đẹp tham gia một vài chương trình truyền hình nhưng hạn chế chụp ảnh hay trả lời phỏng vấn từ phía truyền thông.
Mới đây, "Mỹ nữ vạn người mê" bất ngờ tung bộ ảnh chào xuân khoe nhan sắc rạng rỡ đốn tim cư dân mạng. Trong bộ váy màu hồng ngọt ngào cùng phong cách trang điểm trẻ trung, nàng "Tấm" hút hồn bất cứ ai bởi vẻ ngoài rạng rỡ cùng thần thái ngút ngàn không thể lẫn vào đâu.
Hạ Vy từng có khoảng thời gian gắn bó với Cường Đô la sau khi anh chia tay Hồ Ngọc Hà. Mối tình này từng được dự đoán sẽ có cái kết đẹp khi "Đại gia phố núi" thường xuyên dắt Hạ Vy đến các sự kiện của giới giải trí cũng như thoải mái thể hiện tình cảm ở chốn đông người.
Tuy nhiên, sau gần hai năm hẹn hò thì Cường Đô la và Hạ Vy chính thức tuyên bố chia tay vào tháng 6/2017. Hiện tại, "Đại gia phố núi" đang có tình yêu ngọt ngào bên Đàm Thu Trang và chuẩn bị tiến đến đám cưới. Trong khi đó, Hạ Vy vẫn lẻ bóng một mình khiến gia đình và fan vô cùng sốt ruột.