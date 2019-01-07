Tình cũ Cường Đô la khoe nhan sắc rực rỡ sau một năm chia tay người yêu giàu có

Sau cuộc tình ồn ào với Cường Đô la, Hạ Vy gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi các sự kiện của giới giải trí. Thi thoảng, người đẹp tham gia một vài chương trình truyền hình nhưng hạn chế chụp ảnh hay trả lời phỏng vấn từ phía truyền thông.

Mới đây, "Mỹ nữ vạn người mê" bất ngờ tung bộ ảnh chào xuân khoe nhan sắc rạng rỡ đốn tim cư dân mạng. Trong bộ váy màu hồng ngọt ngào cùng phong cách trang điểm trẻ trung, nàng "Tấm" hút hồn bất cứ ai bởi vẻ ngoài rạng rỡ cùng thần thái ngút ngàn không thể lẫn vào đâu.