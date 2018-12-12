Lần đầu khoe ảnh cùng Subeo đi cổ vũ bóng đá, Cường Đô la gây chú ý vì điểm đặc biệt này

Tối qua (11/12), trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã diễn ra. Tinh thần cuồng nhiệt, hừng hực khí thế xuất hiện trên gương mặt hàng ngàn cổ động viên (CĐV) sang tận Malaysia để trực tiếp ủng hộ tinh thần các cầu thủ. Tại quê nhà, niềm đam mê bóng đá cũng tràn ngập khắp nơi, từ trong nhà đến ngoài ngõ, từ các khu vui chơi đến các quán cà phê… Mọi người chuẩn bị cờ, áo đỏ sao vàng, kèn trống để ủng hộ đội tuyển con cưng.

Tại phố đi bộ TP.HCM, hàng ngàn người tập trung cổ vũ cho đội tuyển nước nhà - Ảnh: Internet

Hòa chung không khí náo nhiệt đó, Cường Đô la cũng chia sẻ hình ảnh cùng con trai Subeo đi xem đá bóng. Cả hai đeo băng rôn đỏ với dòng chữ Việt Nam chiến thắng để cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo.