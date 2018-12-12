Lần đầu khoe ảnh cùng Subeo đi cổ vũ bóng đá, Cường Đô la gây chú ý vì điểm đặc biệt này

Hòa chung với hàng triệu trái tim yêu bóng đá Việt Nam, Cường Đô la hào hứng cùng con trai đi cổ vũ cho đội tuyển nước nhà.
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Tối qua (11/12), trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã diễn ra. Tinh thần cuồng nhiệt, hừng hực khí thế xuất hiện trên gương mặt hàng ngàn cổ động viên (CĐV) sang tận Malaysia để trực tiếp ủng hộ tinh thần các cầu thủ. Tại quê nhà, niềm đam mê bóng đá cũng tràn ngập khắp nơi, từ trong nhà đến ngoài ngõ, từ các khu vui chơi đến các quán cà phê… Mọi người chuẩn bị cờ, áo đỏ sao vàng, kèn trống để ủng hộ đội tuyển con cưng.
Hòa chung không khí náo nhiệt đó, Cường Đô la cũng chia sẻ hình ảnh cùng con trai Subeo đi xem đá bóng. Cả hai đeo băng rôn đỏ với dòng chữ Việt Nam chiến thắng để cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo.
Khoảnh khắc “Đại gia phố núi” ôm con trai vào lòng nhận được sự ngưỡng mộ của cư dân mạng. Đặc biệt, nhiều người tỏ ra bất ngờ vì Subeo lớn quá nhanh. Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng con trai Hà Hồ đã cao lớn gần bằng ba.
Được biết, dù Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la đã chia tay khá lâu nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp vì con trai. Doanh nhân phố núi thường xuyên gặp gỡ, đưa cậu bé đi du lịch. Trong những dịp đặc biệt của quý tử đầu lòng, anh sẵn sàng “tái hợp” với Hồ Ngọc Hà.