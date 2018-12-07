Khoe ảnh 'cõng nhau về quê', Đàm Thu Trang - Cường Đô la bị dân tình giục cưới

Hậu trường 07/12/2018 17:21

Khoe khoảnh khắc "tình bể bình" bên nhau, Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến dân mạng thích thú vì quá dễ thương.

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, Cường Đô la còn nhận được sự quan tâm của công chúng khi trải qua nhiều mối tình với hàng loạt chân dài trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên, có thể nói mối tình của “đại gia phố núi” với bạn gái hiện tại - ca sĩ Đàm Thu Trang là đặc biệt nhất.

Cường Đô la thoải mái thể hiện những cử chỉ thân mật với chân dài họ Đàm trước công chúng. Anh còn đưa bé Subeo đi chơi và du lịch cùng bạn gái. Dường như chàng doanh nhân phố núi đang cho mọi người thấy rằng, anh rất nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm với Đàm Thu Trang.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, chân dài gốc Lạng Sơn tiếp tục khiến cư dân mạng “đứng ngồi không yên” khi khoe ảnh được Cường Đô la cõng trên lưng đầy lãng mạn khi cùng về quê, kèm dòng chú thích bình dị: “Cõng nhau về quê”.

Khoe ảnh 'cõng nhau về quê', Đàm Thu Trang - Cường Đô la bị dân tình giục cưới - Ảnh 1
Đàm Thu Trang đang rất hạnh phúc khi được bạn trai thể hiện tình cảm bằng hành động. Hiện cặp đôi đang nhận được rất nhiều sự yêu mến của mọi người - Ảnh: FBNV
Khoe ảnh 'cõng nhau về quê', Đàm Thu Trang - Cường Đô la bị dân tình giục cưới - Ảnh 2
Trước đó, Cường Đô la cũng khoe ảnh cùng bạn gái trên máy bay - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, người hâm mộ thi nhau gửi lời chúc mừng cho hạnh phúc của cặp đôi sau hơn một năm công khai tình cảm. Công chúng mong đợi đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ nhanh chóng diễn ra. Một vài người bạn của cặp đôi nhắn nhủ: “Cưới thôi”, “Cưới mời em anh chị nhé”… 

Khoe ảnh 'cõng nhau về quê', Đàm Thu Trang - Cường Đô la bị dân tình giục cưới - Ảnh 3
Cường Đô la tạo cơ hội để bạn gái cùng đi chơi với Subeo - Ảnh: FBNV
Khoe ảnh 'cõng nhau về quê', Đàm Thu Trang - Cường Đô la bị dân tình giục cưới - Ảnh 4
Cả hai đã úp mở về một đám cưới hoành tráng vào giữa năm 2019 - Ảnh: Internet
Khoe ảnh 'cõng nhau về quê', Đàm Thu Trang - Cường Đô la bị dân tình giục cưới - Ảnh 5
Khoảnh khắc đời thường của Cường Đô la và Đàm Thu Trang nhận được sự quan tâm của mọi người - Ảnh: Internet
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Bức xúc vì tình mới bị mỉa mai, Cường Đô la nói một câu khiến anti-fan xin lỗi rối rít

Không im lặng khi Đàm Thu Trang bị một dân mạng mỉa mai chuyện tình cảm, Cường Đô la bất ngờ lên tiếng.

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