Khoe ảnh 'cõng nhau về quê', Đàm Thu Trang - Cường Đô la bị dân tình giục cưới

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, Cường Đô la còn nhận được sự quan tâm của công chúng khi trải qua nhiều mối tình với hàng loạt chân dài trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên, có thể nói mối tình của “đại gia phố núi” với bạn gái hiện tại - ca sĩ Đàm Thu Trang là đặc biệt nhất.

Cường Đô la thoải mái thể hiện những cử chỉ thân mật với chân dài họ Đàm trước công chúng. Anh còn đưa bé Subeo đi chơi và du lịch cùng bạn gái. Dường như chàng doanh nhân phố núi đang cho mọi người thấy rằng, anh rất nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm với Đàm Thu Trang.