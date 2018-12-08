Giàu như Cường Đô la không ngờ lại mang tráp lễ thế này đến nhà Đàm Thu Trang ăn hỏi

"Tráp lễ nhà trai, đĩa lòng chứng tỏ lòng thành, còn rau thì mâm cao cỗ đầy thế này cơ mà. Đã bảo là đi ăn hỏi mà không tin". Người bạn này cũng hài hước tag tên Đàm Thu Trang lẫn Cường Đô la khiến không ít người tò mò.

Cách đây ít giờ, một người bạn của Cường Đô la bất ngờ đăng tải bức ảnh "Đại gia phố núi" xuất hiện với dáng vẻ nghiêm trang như đi ăn hỏi. Trên tay anh bê đĩa lòng luộc được trình bày khá đẹp mắt, bên cạnh là hai chàng trai ăn mặc chỉn chu như đang hỗ trợ Cường Đô la đi cưới vợ thật sự.

Cường Đô la với dáng đứng nghiêm trang như đang bê tráp đi ăn hỏi khiến nhiều người bật cười- Ảnh: FBNV

Mặc dù đây chỉ là bức ảnh mang tính giải trí nhưng nhiều người cho rằng Cường Đô la đích thực là đang đến nhà Đàm Thu Trang để trao lễ xin cưới. Thời gian này, "Đại gia phố núi" cùng người yêu và nhiều bạn bè đang có mặt ở Lạng Sơn - quê hương của hotgirl người Tày.

Trước đó, Đàm Thu Trang cũng chia sẻ bức ảnh được Cường Đô la cõng trên lưng vô cùng tình tứ cùng dòng chú thích: "Cõng nhau về quê". Cách đó vài ngày, "Đại gia phố núi" cũng đăng tải bức ảnh đi cùng rất nhiều người bạn trên chuyến bay đến miền Bắc dịp cuối năm. Có vẻ như, mọi công đoạn cho hôn lễ của Cường Đô la và Đàm Thu Trang đang được tiến hành trong âm thầm. Một số nguồn tin cho rằng, đám cưới của cặp đôi này sẽ diễn vào tháng 5 tới, còn bây giờ là thời gian ăn hỏi.