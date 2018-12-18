Giữa tin đồn sắp đám cưới với Cường Đô la, Đàm Thu Trang báo tin vui bất ngờ

Người hâm mộ tỏ ra thích thú với dòng thông báo mới nhất của Đàm Thu Trang trước nghi án sắp "góp gạo thổi cơm chung" với Cường Đô la.
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Dù không còn hoạt động trong làng giải trí Việt nhưng mọi động thái dù là nhỏ nhất của Đàm Thu Trang đều nhận được sự quan tâm của công chúng. Đặc biệt là sau khi chân dài Lạng Sơn công khai tình cảm với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường.
Mới đây, bạn gái Cường Đô la tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ ảnh chụp tự sướng khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời kèm chú thích: “Lên ký thành công…”.
Bên dưới bài viết, người hâm mộ hào hứng để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của cô. Chưa hết, cư dân mạng còn không ngừng chọc ghẹo và gọi tên Cường Đô la vì anh chăm bạn gái quá khéo.
Có thể nói, chưa bao giờ Cường Đô la lại nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng trong chuyện tình cảm như hiện tại. Với cách thể hiện tình yêu khá đặc biệt, "đại gia phố núi" giúp mọi người cảm nhận được anh đang rất nghiêm túc khi yêu Đàm Thu Trang.
Anh công khai đưa bạn gái đi chơi và thoải mái thể hiện sự ngọt ngào ở chốn đông người. Chưa kể, chàng doanh nhân tài hoa còn nhiều lần về quê Đàm Thu Trang để thăm nhà bạn gái. Cả hai vướng tin đồn bí mật đi chụp ảnh cưới và sẽ tổ chức hôn lễ vào giữa năm 2019.