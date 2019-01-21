Sau đám hỏi, Đàm Thu Trang tức tốc làm điều này với Cường Đô la để khẳng định chủ quyền

Sau hơn 1 năm gắn bó mặn nồng, sáng 20/1, Cường Đô la và bạn gái Đàm Thu Trang chính thức làm lễ ăn hỏi tại Lạng Sơn. Buổi lễ được tổ chức ấm áp với sự góp mặt của người thân và một số bạn bè thân thiết của cặp đôi. Trên trang cá nhân, Cường Đô la hào hứng chia sẻ về ngày vui: "Con cảm ơn bố mẹ và gia đình". Kèm theo đó, anh đăng tải một vài hình ảnh trong lễ ăn hỏi. Về phía Đàm Thu Trang, cô không ngần ngại khoe khoảnh khắc bình yên bên hôn phu của mình.

Cường Đô la và Đàm Thu Trang bên cạnh người thân trong đám hỏi vừa qua - Ảnh: FBNV

Bà Như Loan - mẹ doanh nhân phố núi mang sính lễ tới Lạng Sơn để hỏi vợ cho con trai - Ảnh: FBNV



Cả hai vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, chân dài Lạng Sơn còn khiến dân mạng thích thú khi khéo léo khẳng định chủ quyền với “đại gia phố núi” bằng cách để trạng thái "đã kết hôn với Nguyễn Quốc Cường" và gắn thẻ nam doanh nhân.