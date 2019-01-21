Sau đám hỏi, Đàm Thu Trang tức tốc làm điều này với Cường Đô la để khẳng định chủ quyền

Hậu trường 21/01/2019 14:29

Cư dân mạng thích thú trước động thái bất ngờ của Đàm Thu Trang với Cường Đô la ngay sau đám hỏi tại quê nhà.

Sau hơn 1 năm gắn bó mặn nồng, sáng 20/1, Cường Đô la và bạn gái Đàm Thu Trang chính thức làm lễ ăn hỏi tại Lạng Sơn. Buổi lễ được tổ chức ấm áp với sự góp mặt của người thân và một số bạn bè thân thiết của cặp đôi. Trên trang cá nhân, Cường Đô la hào hứng chia sẻ về ngày vui: "Con cảm ơn bố mẹ và gia đình". Kèm theo đó, anh đăng tải một vài hình ảnh trong lễ ăn hỏi. Về phía Đàm Thu Trang, cô không ngần ngại khoe khoảnh khắc bình yên bên hôn phu của mình.

Sau đám hỏi, Đàm Thu Trang tức tốc làm điều này với Cường Đô la để khẳng định chủ quyền - Ảnh 1
Cường Đô la và Đàm Thu Trang bên cạnh người thân trong đám hỏi vừa qua - Ảnh: FBNV
Sau đám hỏi, Đàm Thu Trang tức tốc làm điều này với Cường Đô la để khẳng định chủ quyền - Ảnh 2
Bà Như Loan - mẹ doanh nhân phố núi mang sính lễ tới Lạng Sơn để hỏi vợ cho con trai - Ảnh: FBNV
Sau đám hỏi, Đàm Thu Trang tức tốc làm điều này với Cường Đô la để khẳng định chủ quyền - Ảnh 3
Cả hai vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, chân dài Lạng Sơn còn khiến dân mạng thích thú khi khéo léo khẳng định chủ quyền với “đại gia phố núi” bằng cách để trạng thái "đã kết hôn với Nguyễn Quốc Cường" và gắn thẻ nam doanh nhân.

Sau đám hỏi, Đàm Thu Trang tức tốc làm điều này với Cường Đô la để khẳng định chủ quyền - Ảnh 4
Có lẽ đây là cách Đàm Thu Trang ngầm khẳng định chủ quyền với Cường Đô la trước công chúng - Ảnh: FBNV

Sau đám hỏi, Đàm Thu Trang tức tốc làm điều này với Cường Đô la để khẳng định chủ quyền - Ảnh 5

Sau đám hỏi, Đàm Thu Trang tức tốc làm điều này với Cường Đô la để khẳng định chủ quyền - Ảnh 6
Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đông đảo dân mạng - Ảnh: FBNV

Trước khi đến với Đàm Thu Trang, Cường Đô la nổi tiếng đào hoa. Nam doanh nhân từng vướng nhiều ồn ào tình ái với không ít các chân dài đình đám trong showbiz Việt. Do đó, việc Cường Đô la bất ngờ làm lễ đính hôn khiến công chúng ngỡ ngàng.

Dù vậy, người hâm mộ cũng bày tỏ sự vui mừng và gửi lời chúc phúc vì sau nhiều sóng gió, cuối cùng anh cũng tìm được bến bờ hạnh phúc. Được biết, đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ được tổ chức vào một ngày không xa trong năm 2019.

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