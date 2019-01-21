Sau đám hỏi, Đàm Thu Trang tức tốc làm điều này với Cường Đô la để khẳng định chủ quyền

Cư dân mạng thích thú trước động thái bất ngờ của Đàm Thu Trang với Cường Đô la ngay sau đám hỏi tại quê nhà.
- Hoá ra trong lòng Đàm Thu Trang, Cường Đô La lại được ví von bật ngửa thế này
- Giữa tin đồn sắp đám cưới với Cường Đô la, Đàm Thu Trang báo tin vui bất ngờ
Sau hơn 1 năm gắn bó mặn nồng, sáng 20/1, Cường Đô la và bạn gái Đàm Thu Trang chính thức làm lễ ăn hỏi tại Lạng Sơn. Buổi lễ được tổ chức ấm áp với sự góp mặt của người thân và một số bạn bè thân thiết của cặp đôi. Trên trang cá nhân, Cường Đô la hào hứng chia sẻ về ngày vui: "Con cảm ơn bố mẹ và gia đình". Kèm theo đó, anh đăng tải một vài hình ảnh trong lễ ăn hỏi. Về phía Đàm Thu Trang, cô không ngần ngại khoe khoảnh khắc bình yên bên hôn phu của mình.
Mới đây nhất, chân dài Lạng Sơn còn khiến dân mạng thích thú khi khéo léo khẳng định chủ quyền với “đại gia phố núi” bằng cách để trạng thái "đã kết hôn với Nguyễn Quốc Cường" và gắn thẻ nam doanh nhân.
Trước khi đến với Đàm Thu Trang, Cường Đô la nổi tiếng đào hoa. Nam doanh nhân từng vướng nhiều ồn ào tình ái với không ít các chân dài đình đám trong showbiz Việt. Do đó, việc Cường Đô la bất ngờ làm lễ đính hôn khiến công chúng ngỡ ngàng.
Dù vậy, người hâm mộ cũng bày tỏ sự vui mừng và gửi lời chúc phúc vì sau nhiều sóng gió, cuối cùng anh cũng tìm được bến bờ hạnh phúc. Được biết, đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ được tổ chức vào một ngày không xa trong năm 2019.