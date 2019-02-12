Cường Đô la du lịch bên vợ mới, Hồ Ngọc Hà nắm tay Kim Lý vi vu Thái Lan

Hậu trường 12/02/2019 14:01

Trong khi Cường Đô la đưa vợ và con trai riêng đi du lịch Đà Lạt thì Hồ Ngọc Hà và người yêu Kim Lý đến Thái Lan nghỉ dưỡng.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ lên mạng xã hội những khoảnh khắc đẹp ngẩn ngơ được chụp ở bãi biển Koh Samui tại Thái Lan. "Nữ hoàng giải trí" mặc bộ váy hoa xanh dài chấm gót, trang điểm nhẹ nhàng và tận hưởng thực đơn thanh lọc cơ thể trong tiết trời vào xuân ở xứ sở chùa vàng.

Tuy không tag tên Kim Lý nhưng có thể thấy những bức ảnh được chụp đều có bóng dáng nam thần Hương Ga. Trong khẩu phần ăn do Hà Hồ chia sẻ cũng có tên Kim Lý. Ngoài ra, giọng ca Cả một trời thương nhớ cũng rất thích thú với khoảnh khắc nắm tay một người đàn ông nhảy múa trên biển. Trước đó, Kim Lý cũng đăng tải lên trang Facebook cá nhân bức ảnh khoe body sáu múi ngay tại vị trí Hà Hồ check in. Khán giả tin chắc cả hai đã có những giây phút tuyệt vời bên nhau sau một kỳ nghỉ Tết dài ở Việt Nam.

Cường Đô la du lịch bên vợ mới, Hồ Ngọc Hà nắm tay Kim Lý vi vu Thái Lan - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời tại Thái Lan sau Tết Nguyên đán - Ảnh: FBNV
Cường Đô la du lịch bên vợ mới, Hồ Ngọc Hà nắm tay Kim Lý vi vu Thái Lan - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà đăng tải bức ảnh có đề tên Kim Lý - Ảnh: FBNV
Cường Đô la du lịch bên vợ mới, Hồ Ngọc Hà nắm tay Kim Lý vi vu Thái Lan - Ảnh 3
Kim Lý cũng chia sẻ bức ảnh manly tại bãi biển nơi Hà Hồ check in - Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Cường Đô la và Đàm Thu Trang lại đưa bé Subeo lên Đà Lạt tận hưởng không khí mùa xuân trong lành. Họ nghỉ ngơi tại một khách sạn đắt đỏ bên hồ Tuyền Lâm.

Có thể thấy, Đàm Thu Trang rất thương yêu con riêng của chồng. Trông họ như một gia đình hạnh phúc trong những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Cường Đô la du lịch bên vợ mới, Hồ Ngọc Hà nắm tay Kim Lý vi vu Thái Lan - Ảnh 4
Cường Đô la và Đàm Thu Trang đưa Subeo lên Đà Lạt nghỉ dưỡng - Ảnh: FBNV
Cường Đô la du lịch bên vợ mới, Hồ Ngọc Hà nắm tay Kim Lý vi vu Thái Lan - Ảnh 5
Cường Đô la du lịch bên vợ mới, Hồ Ngọc Hà nắm tay Kim Lý vi vu Thái Lan - Ảnh 6
Cặp đôi tay trong tay đầy hạnh phúc trong không gian lãng mạn ở thành phố ngàn hoa - Ảnh: FBNV

Sau đám hỏi hôm 20/1, Cường Đô la và hoa khôi xứ Lạng rất tích cực đăng ảnh hạnh phúc bên nhau. Dịp Tết vừa qua, Đàm Thu Trang cũng đã về quê Cường Đô la tại Gia Lai đón năm mới cùng gia đình chồng. Có vẻ như, người đẹp rất được lòng bà Nguyễn Thị Như Loan - nữ đại gia khét tiếng tại phố núi.

Hồ Ngọc Hà đón năm mới hạnh phúc bên Kim Lý

Hồ Ngọc Hà đón năm mới hạnh phúc bên Kim Lý

Hồ Ngọc Hà chia sẻ bức ảnh đón năm mới hạnh phúc bên gia đình và Kim Lý vào ngày mùng 1 của năm mới.

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