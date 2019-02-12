Cường Đô la du lịch bên vợ mới, Hồ Ngọc Hà nắm tay Kim Lý vi vu Thái Lan

Trong khi Cường Đô la đưa vợ và con trai riêng đi du lịch Đà Lạt thì Hồ Ngọc Hà và người yêu Kim Lý đến Thái Lan nghỉ dưỡng.
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Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ lên mạng xã hội những khoảnh khắc đẹp ngẩn ngơ được chụp ở bãi biển Koh Samui tại Thái Lan. "Nữ hoàng giải trí" mặc bộ váy hoa xanh dài chấm gót, trang điểm nhẹ nhàng và tận hưởng thực đơn thanh lọc cơ thể trong tiết trời vào xuân ở xứ sở chùa vàng.
Tuy không tag tên Kim Lý nhưng có thể thấy những bức ảnh được chụp đều có bóng dáng nam thần Hương Ga. Trong khẩu phần ăn do Hà Hồ chia sẻ cũng có tên Kim Lý. Ngoài ra, giọng ca Cả một trời thương nhớ cũng rất thích thú với khoảnh khắc nắm tay một người đàn ông nhảy múa trên biển. Trước đó, Kim Lý cũng đăng tải lên trang Facebook cá nhân bức ảnh khoe body sáu múi ngay tại vị trí Hà Hồ check in. Khán giả tin chắc cả hai đã có những giây phút tuyệt vời bên nhau sau một kỳ nghỉ Tết dài ở Việt Nam.
Trong khi đó, Cường Đô la và Đàm Thu Trang lại đưa bé Subeo lên Đà Lạt tận hưởng không khí mùa xuân trong lành. Họ nghỉ ngơi tại một khách sạn đắt đỏ bên hồ Tuyền Lâm.
Có thể thấy, Đàm Thu Trang rất thương yêu con riêng của chồng. Trông họ như một gia đình hạnh phúc trong những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.
Sau đám hỏi hôm 20/1, Cường Đô la và hoa khôi xứ Lạng rất tích cực đăng ảnh hạnh phúc bên nhau. Dịp Tết vừa qua, Đàm Thu Trang cũng đã về quê Cường Đô la tại Gia Lai đón năm mới cùng gia đình chồng. Có vẻ như, người đẹp rất được lòng bà Nguyễn Thị Như Loan - nữ đại gia khét tiếng tại phố núi.