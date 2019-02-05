Hồ Ngọc Hà đón năm mới hạnh phúc bên Kim Lý

Hậu trường 05/02/2019 18:13

Hồ Ngọc Hà chia sẻ bức ảnh đón năm mới hạnh phúc bên gia đình và Kim Lý vào ngày mùng 1 của năm mới.

Cách đây vài giờ, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh đón năm mới vô cùng hạnh phúc bên gia đình và người yêu là nam diễn viên Kim Lý. Đây là năm thứ 2 "Nữ hoàng giải trí" và bạn trai sánh bước bên nhau trong thời khắc giao thừa. Tuy chưa làm đám cưới nhưng Kim Lý rất gần gũi với gia đình người yêu. Trong những dịp quan trọng, anh đều có mặt đầy đủ với tư cách là con rể tương lai.

"Mùng 1 lúc 2h sáng đêm qua của nhà mình. Năm nào cũng vậy, sau giao thừa là có một nhân vật hợp tuổi, hợp mạng và dễ thương đến đạp đất. Và năm nay là người anh quen biết nhau, chia sẻ mọi vui buồn trong công việc với nhau cũng gần 20 năm rồi. Chúc cả nhà nhiều niềm vui", Hồ Ngọc Hà chia sẻ về ngày đầu năm mới.

Hồ Ngọc Hà đón năm mới hạnh phúc bên Kim Lý - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà đăng tải bức ảnh đón giao thừa ấm áp bên người yêu và gia đình - Ảnh: FBNV
Hồ Ngọc Hà đón năm mới hạnh phúc bên Kim Lý - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà đón năm mới hạnh phúc bên Kim Lý - Ảnh 3
Đây là năm thứ hai Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đón Tết cùng nhau - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có hơn 1 năm hẹn hò từ sau khi hợp tác trong MV “Cả một trời thương nhớ”. Suốt thời gian qua, nam thần phim Hương Ga luôn cố gắng làm vui lòng gia đình bạn gái bằng những cử chỉ ga lăng hết nấc.

Trong khi đó, Hà Hồ cũng nhiều lần qua Thụy Điển gặp mẹ Kim Lý và rất được lòng nhà chồng. Khán giả hy vọng, cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà trong năm Kỷ Hợi tốt lành này.

Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ về tin đồn rạn nứt quan hệ với Hồ Ngọc Hà

Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ về tin đồn rạn nứt quan hệ với Hồ Ngọc Hà

Theo Lệ Quyên, mỗi người có cuộc sống riêng của mình, có những cảm xúc và nghĩ về những kỷ niệm cũ với nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Tết nguyên đán 2019 Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 45 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 58 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42