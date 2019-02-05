Hồ Ngọc Hà đón năm mới hạnh phúc bên Kim Lý

Hồ Ngọc Hà chia sẻ bức ảnh đón năm mới hạnh phúc bên gia đình và Kim Lý vào ngày mùng 1 của năm mới.

Cách đây vài giờ, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh đón năm mới vô cùng hạnh phúc bên gia đình và người yêu là nam diễn viên Kim Lý. Đây là năm thứ 2 "Nữ hoàng giải trí" và bạn trai sánh bước bên nhau trong thời khắc giao thừa. Tuy chưa làm đám cưới nhưng Kim Lý rất gần gũi với gia đình người yêu. Trong những dịp quan trọng, anh đều có mặt đầy đủ với tư cách là con rể tương lai.

"Mùng 1 lúc 2h sáng đêm qua của nhà mình. Năm nào cũng vậy, sau giao thừa là có một nhân vật hợp tuổi, hợp mạng và dễ thương đến đạp đất. Và năm nay là người anh quen biết nhau, chia sẻ mọi vui buồn trong công việc với nhau cũng gần 20 năm rồi. Chúc cả nhà nhiều niềm vui", Hồ Ngọc Hà chia sẻ về ngày đầu năm mới.

Hồ Ngọc Hà đăng tải bức ảnh đón giao thừa ấm áp bên người yêu và gia đình - Ảnh: FBNV

Đây là năm thứ hai Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đón Tết cùng nhau - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có hơn 1 năm hẹn hò từ sau khi hợp tác trong MV “Cả một trời thương nhớ”. Suốt thời gian qua, nam thần phim Hương Ga luôn cố gắng làm vui lòng gia đình bạn gái bằng những cử chỉ ga lăng hết nấc.

Trong khi đó, Hà Hồ cũng nhiều lần qua Thụy Điển gặp mẹ Kim Lý và rất được lòng nhà chồng. Khán giả hy vọng, cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà trong năm Kỷ Hợi tốt lành này.

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