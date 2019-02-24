1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la tung ảnh 'giường chiếu' với Đàm Thu Trang

Cách đây ít giờ, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng tải loạt ảnh ngọt ngào cùng vợ sắp cưới đi chơi dịp cuối tuần kèm chú thích đầy hào hứng: "Lâu rồi mới đi xem phim".

Chàng đại gia phố núi và Đàm Thu Trang chọn ghế nằm riêng. Trong hình ảnh được đăng tải, cặp đôi đắp chung chăn và khoác tay nhau vô cùng tình tứ, ngọt ngào. Khoảnh khắc "giường chiếu" của đôi tình nhân nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.