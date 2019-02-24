1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la tung ảnh 'giường chiếu' với Đàm Thu Trang

Hậu trường 24/02/2019 12:12

Dù trải qua nhiều mối tình nhưng đây là lần đầu tiên Cường Đô la công khai khoảnh khắc ngọt ngào này trên mạng xã hội.

Cách đây ít giờ, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng tải loạt ảnh ngọt ngào cùng vợ sắp cưới đi chơi dịp cuối tuần kèm chú thích đầy hào hứng: "Lâu rồi mới đi xem phim".

Chàng đại gia phố núi và Đàm Thu Trang chọn ghế nằm riêng. Trong hình ảnh được đăng tải, cặp đôi đắp chung chăn và khoác tay nhau vô cùng tình tứ, ngọt ngào. Khoảnh khắc "giường chiếu" của đôi tình nhân nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la tung ảnh 'giường chiếu' với Đàm Thu Trang - Ảnh 1
Cường Đô la đưa bạn gái đi chơi dịp cuối tuần cùng bạn bè - Ảnh: FBNV
1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la tung ảnh 'giường chiếu' với Đàm Thu Trang - Ảnh 2
Ảnh 'giường chiếu' cực dễ thương của cặp đôi khi đi xem phim. Fan thích thú để lại bình luận dưới hình ảnh 'nhạy cảm' này: 'Xem phim kiểu này dễ sinh chuyện lắm' - Ảnh: FBNV

Sau lễ dạm hỏi, Cường Đô la và Đàm Thu Trang thoải mái công khai nhiều khoảnh khắc “tình bể bình” mỗi khi bên nhau. Dù trải qua nhiều mối tình, song đây là lần đầu tiên công chúng thấy được một Cường Đô la vui vẻ, hạnh phúc và nghiêm túc thế này. Anh không giấu giếm mà thoải mái khoe tình yêu tràn ngập màu hồng của mình lên mạng xã hội.

1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la tung ảnh 'giường chiếu' với Đàm Thu Trang - Ảnh 3
Đàm Thu Trang là người con gái duy nhất được bà Như Loan mang sính lễ đến hỏi cưới - Ảnh: FBNV
1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la tung ảnh 'giường chiếu' với Đàm Thu Trang - Ảnh 4
Sau lễ đính hôn, cuộc sống của cặp đôi ngày càng ngọt ngào, hạnh phúc - Ảnh: FBNV
1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la tung ảnh 'giường chiếu' với Đàm Thu Trang - Ảnh 5
Chàng doanh nhân họ Nguyễn nhiều lần tạo điều kiện cho Đàm Thu Trang có cơ hội gần gũi với con trai Subeo - Ảnh: FBNV
1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la tung ảnh 'giường chiếu' với Đàm Thu Trang - Ảnh 6
Đàm Thu Trang chụp ảnh chung với gia đình chồng - Ảnh: FBNV

Tết Nguyên đán vừa qua, chàng doanh nhân họ Nguyễn cũng đưa hôn thê của mình về quê ăn Tết. Gia đình Cường Đô la đã xem Đàm Thu Trang như một thành viên của gia tộc. Theo một số thông tin ban đầu, hôn lễ của cặp đôi sẽ được tổ chức vào tháng 5/2019.

'Vén màn' cuộc sống của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sau một tháng làm đám hỏi

'Vén màn' cuộc sống của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sau một tháng làm đám hỏi

Sau đám hỏi hôm 20/1, Cường Đô la và Đàm Thu Trang không chỉ tận hưởng chuỗi ngày hạnh phúc mà còn bắt tay thực hiện nhiều dự án kinh doanh cùng nhau.

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Từ khóa:   Đàm Thu Trang - Cường Đô la

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