1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la tung ảnh 'giường chiếu' với Đàm Thu Trang

Dù trải qua nhiều mối tình nhưng đây là lần đầu tiên Cường Đô la công khai khoảnh khắc ngọt ngào này trên mạng xã hội.
- Đúng ngày Valentine, Cường Đô la khoe ảnh khởi công nhà mới cùng Đàm Thu Trang tại Bình Dương
- Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ sinh con trong năm Kỷ Hợi?
Cách đây ít giờ, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng tải loạt ảnh ngọt ngào cùng vợ sắp cưới đi chơi dịp cuối tuần kèm chú thích đầy hào hứng: "Lâu rồi mới đi xem phim".
Chàng đại gia phố núi và Đàm Thu Trang chọn ghế nằm riêng. Trong hình ảnh được đăng tải, cặp đôi đắp chung chăn và khoác tay nhau vô cùng tình tứ, ngọt ngào. Khoảnh khắc "giường chiếu" của đôi tình nhân nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.
Sau lễ dạm hỏi, Cường Đô la và Đàm Thu Trang thoải mái công khai nhiều khoảnh khắc “tình bể bình” mỗi khi bên nhau. Dù trải qua nhiều mối tình, song đây là lần đầu tiên công chúng thấy được một Cường Đô la vui vẻ, hạnh phúc và nghiêm túc thế này. Anh không giấu giếm mà thoải mái khoe tình yêu tràn ngập màu hồng của mình lên mạng xã hội.
Tết Nguyên đán vừa qua, chàng doanh nhân họ Nguyễn cũng đưa hôn thê của mình về quê ăn Tết. Gia đình Cường Đô la đã xem Đàm Thu Trang như một thành viên của gia tộc. Theo một số thông tin ban đầu, hôn lễ của cặp đôi sẽ được tổ chức vào tháng 5/2019.