Vợ nghệ sĩ Hữu Thành nghẹn ngào: 'Vừa ăn 2 muỗng cơm thì ông trút hơi thở cuối cùng, hai con chưa về kịp để nhìn mặt cha lần cuối'

Hậu trường 01/08/2021 19:23

Chiều ngày 1/8, người hâm mộ bàng hoàng và xót xa trước thông tin nghệ sĩ Hữu Thành qua đời vì bệnh tim. Vợ của cố nghệ sĩ cho biết ông đã trút hơi thở cuối cùng sau khi ngồi ăn cơm cùng bà.

Chiều ngày 1/7, nghệ sĩ Hữu Thành ra đi đột ngột khiến cho người thân, bạn bè và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa. Chia sẻ với Người Lao Động, vợ nam diễn viên nghẹn ngào cho biết Hữu Thành đã trút hơi thở cuối cùng lúc 13h57 sau khi ngồi ăn cơm cùng bà. Vợ của ông xót xa nói thêm: "Ông nhà tôi bị bệnh tim nhiều năm qua, khi trưa nay ngồi ăn cơm, vừa ăn 2 muỗng cơm thì ông trút hơi thở cuối cùng. Hai con tôi chưa về kịp để nhìn mặt cha lần cuối. Do dịch bệnh nên 6h sáng mai sẽ liệm, sau đó đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Đa Phước".

Chia sẻ với Tổ Quốc, con trai út của nam nghệ sĩ là Song Minh tiết lộ sức khoẻ của nghệ sĩ Hữu Thành chuyển biến xấu từ đầu năm, bắt đầu không ăn được nhiều vào cuối tháng trước.

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Hữu Thành và bà xã có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Hữu Thành (tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Thành), sinh năm 1933, bén duyên với nghệ thuật khi theo đoàn cải lương Mộng Vân từ năm 16 tuổi. Sau đó, ông được giới thiệu qua đoàn Hữu Chí của ông bầu Thới. Suốt mấy chục năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Hữu Thành quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn trong hơn 116 bộ phim như Mùa len trâu, Đất phương Nam, Người đẹp Tây Đô, Đường Hồ Chí Minh trên biển, Lệch pha

Ngoài khả năng diễn xuất ấn tượng, nghệ sĩ Hữu Thành còn khiến nhiều người nể phục bởi tình yêu dành cho nghề. Theo Thanh Niên, trong chương trình Gõ cửa thăm nhà lên sóng hồi năm 2020, diễn viên Mùa len trâu gây bất ngờ khi tiết lộ bản thân vẫn tự chạy xe máy đi diễn mỗi khi có đoàn gọi, dù đã gần 90 tuổi. 

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Lúc sinh thời, dù tuổi cao nhưng nam diễn viên vẫn yêu nghề và sống hết mình vì nghệ thuật - Ảnh: Internet

Sự ra đi của nghệ sĩ Hữu Thành khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp không khỏi tiếc thương. Đặc biệt giữa lúc tình hình dịch bệnh phức tạp, tang lễ của ông cũng không thể tổ chức tươm tất cho fan và bạn bè đến thắp nén hương đưa tiễn. 

Nghệ sĩ Hữu Thành qua đời vì bệnh tim, hưởng thọ 88 tuổi

Nghệ sĩ Hữu Thành qua đời vì bệnh tim, hưởng thọ 88 tuổi

Người hâm mộ bộ phim Đất Rừng Phương Nam xót xa trước thông tin nghệ sĩ Hữu Thành qua đời. Thông tin được gia đình nam diễn viên thông báo vào trưa ngày 1/8.

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