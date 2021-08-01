Nghệ sĩ Hữu Thành qua đời vì bệnh tim, hưởng thọ 88 tuổi

Hậu trường 01/08/2021 17:52

Người hâm mộ bộ phim Đất Rừng Phương Nam xót xa trước thông tin nghệ sĩ Hữu Thành qua đời. Thông tin được gia đình nam diễn viên thông báo vào trưa ngày 1/8.

Nghệ sĩ Hữu Thành sinh năm 1933, từng tham gia hơn 116 phim. Nam nghệ sĩ là một trong những người có nhiều vai phụ nhất màn ảnh Việt Nam. Một số bộ phim nổi tiếng có sự góp mặt của ông  có thể kể đến như: Dấu Chân Du Mục, Mùa Len Trâu, Đất Phương Nam, Người Đẹp Tây Đô, Đường Hồ Chí Minh Trên Biển,... Nam diễn viên được nhiều người hâm mộ vì lối diễn chân thật, gương mặt phúc hậu, hiền lành. Với tài năng của mình, Hữu Thành từng được bầu làm Phó trưởng đoàn chỉ đạo nghệ thuật Hậu Giang 2

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Nam diễn viên gây ấn tượng qua nhiều vai diễn - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Tổ Quốc, trưa ngày 1/8, người thân đau buồn thông báo tin nghệ sĩ Hữu Thành qua đời vì tuổi già tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi. Con trai út của nam nghệ sĩ là Song Minh tiết lộ sức khoẻ của cố nghệ sĩ chuyển biến xấu từ đầu năm, bắt đầu không ăn được nhiều vào cuối tháng trước. Gia đình sẽ đưa thi hài nghệ sĩ Hữu Thành đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh) vào trưa 2/8.

Chia sẻ với Người Lao Động, vợ của nghệ sĩ Hữu Thành cho biết ông đã trút hơi thở cuối cùng lúc 13h57 sau khi ngồi ăn cơm cùng bà. Vợ của cố nghệ sĩ ngẹn ngào: "Ông nhà tôi bị bệnh tim nhiều năm qua, khi trưa nay ngồi ăn cơm, vừa ăn 2 muỗng cơm thì ông trút hơi thở cuối cùng. Hai con tôi chưa về kịp để nhìn mặt cha lần cuối. Do dịch bệnh nên 6h sáng mai sẽ liệm, sau đó đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Đa Phước".

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