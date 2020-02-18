Vợ Hoàng Bách lên tiếng sau khi chồng triệt sản, tiết lộ chuyện thầm kín

Hậu trường 18/02/2020 15:22

Trước những thắc mắc của mọi người xoay quanh chuyện triệt sản của ông xã, vợ Hoàng Bách - Đoàn Thanh Thảo lên tiếng giải thích cụ thể mọi chuyện.

Hôm 17/2, ca sĩ Hoàng Bách bất ngờ tiết lộ chuyện triệt sản. Chứng kiến vợ 3 lần mang nặng đẻ đau, anh quyết định thắt ống dẫn tinh để tránh có thai ngoài ý muốn. Chia sẻ của anh nhận được nhiều sự đồng tình và ngợi khen của mọi người.

Thế nhưng, không ít người vẫn thắc mắc về vấn đề này và nhắn tin hỏi vợ Hoàng Bách. Mới đây, Thanh Thảo đã đăng tải bài viết nói lên tâm tư của vợ chồng cô, đồng thời giải thích rõ hơn về vấn đề nhạy cảm này.

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Trước mọi quyết định, hai vợ chồng cùng nhau bàn bạc thật kỹ - Ảnh: FB

Theo đó, hơn một năm trước, vợ chồng cô đã rất hoang mang, áp lực khi biết mang thai con thứ 3. Em bé ngoài kế hoạch khiến cuộc sống của cặp đôi bị đảo lộn không ít. Bởi vậy, vợ Hoàng Bách quyết định sẽ triệt sản sau khi sinh con thứ 3.

Tuy nhiên, kế hoạch lại không thành vì: "Sau khi anh Bách vào phòng sinh vượt cạn cùng Thảo thì về anh Bách quyết định ngay là anh sẽ làm việc này chứ không phải là Thảo nữa, anh muốn san sẻ một phần nỗi cực của vợ, và quyết tâm hẹn bác sĩ để hai vợ chồng cùng tư vấn chứ không vì sĩ diện mà nghe lời đồn của mọi người như thế này hay thế kia".

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Thanh Thảo chia sẻ bức ảnh chồng cực phong độ bên cạnh con trai mới sinh - Ảnh: FB

Cô cũng giải thích tường tận hơn về vấn đề triệt sản có ảnh hưởng đến vấn đề "chăn gối" sau này.

"Đàn ông triệt sản: thắt ống dẫn tinh hay cắt ống dẫn tinh (2 sợi dây bé tí ở hai tinh hoàn). Vết mổ chỉ 1cm cho mỗi bên, là phương pháp đơn giản và an toàn, không hề ảnh hưởng đến nhu cầu sinh lý hay thay đổi bất cứ thứ gì hết đấy ạ, chỉ hơn là các ông tự tin thoải mái hơn nên có phần thăng hoa hơn (đó là bác sĩ nói, chứ tui chưa được thử). Còn nếu muốn tiếp tục có con thì nối lại khả năng vẫn có con được nhé!

Phụ nữ triệt sản: rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ và nhu cầu sinh lý các ông các bà ạ. Nếu mổ cắt thì coi như mất luôn cơ hội có con nếu muốn, chưa kể đến nội tiết tố thay đổi có thể ảnh hưởng đến nhu cầu sinh lý là có thật, hoặc tất cả các phương pháp ngừa thai đều có ảnh hưởng đến nội tiết tố của phụ nữ như: nám da, mập lên hoặc ốm đi… vân vân mây mây đấy ạh!

Thêm thông tin nữa là bạn bè của Thảo và anh Bách có rất nhiều ông chồng đi kế hoạch, đến thời điểm này rất mạnh mẽ và vợ rất hài lòng nha. Thảo là người trực tiếp hỏi để tư vấn từ những bạn bè đã làm qua chứ không nghe đồn đâu nhé!", bà xã Hoàng Bách giải thích.

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Chân dài này khẳng định, triệt sản không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình - Ảnh: FB

Cuối bài viết, Thanh Thảo nhấn mạnh thêm rằng, triệt sản sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý của phái mạnh: “Nếu gia đình nào muốn kế hoạch thì dắt nhau đi gặp bác sĩ chứ đứng ờ nhà mà nghe truyền thuyết, rồi đẩy qua cho vợ. Đính chính lại, triệt sản không có nghĩa là làm thái giám nha mọi người. Hạnh phúc gia đình sẽ không bị ảnh hưởng sau quyết định này”.

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Hành động đặc biệt mà nam ca sĩ Hoàng Bách dành cho bà xã Thanh Thảo nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

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