Thương vợ phải chịu cảnh đau đẻ, Hoàng Bách quyết đi triệt sản, hội chị em đồng loạt lên tiếng: ‘Cánh đàn ông nên học tập’

Hậu trường 17/02/2020 17:23

Hành động đặc biệt mà nam ca sĩ Hoàng Bách dành cho bà xã Thanh Thảo nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Mới đây, nam ca sĩ Hoàng Bách vừa chia sẻ hình ảnh nằm trên giường bệnh sau ca mổ lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Ca mổ thành công!”. Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đều chúc mừng Hoàng Bách và mong anh mau hồi phục sức khỏe.

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Bài đăng của Hoàng Bách - Ảnh: FB

Được biết, Hoàng Bách vừa trải qua ca phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Theo đó, vì thương vợ mang nặng đẻ đau mà nam ca sĩ quyết định triệt sản để tránh mang thai ngoài ý muốn.

Khi chia sẻ về quyết định này với những người thân thiết, một số người khuyên Hoàng Bách nên suy nghĩ kỹ vì việc thắt ống dẫn tinh có thể gây những bất tiện về sau. Tuy nhiên, Hoàng Bách vẫn quyết tâm tiến hành phẫu thuật và cho biết: “Đi kế hoạch cho bà xã bớt khổ em ơi! Để chị em sinh hoài bất tiện hơn nhiều!”.

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Hoàng Bách quyết định đi triệt sản vì thương vợ - Ảnh: FB

Nói về quyết định của ông xã, Thanh Thảo cho biết: “Từ lúc vào phòng sinh với em, anh đã quyết định không cho em làm gì hết rồi chị ạ. Anh bảo phụ nữ quá nhiều thiệt thòi rồi, tại sao đàn ông cứ xem như nó là chuyện đương nhiên!”.

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Thanh Thảo cho biết cả hai đã cùng nhau bàn bạc trước khi quyết định triệt sản - Ảnh: Internet

Ở phần bình luận, cư dân mạng đồng loạt dành lời khen ngợi cho Hoàng Bách: “Cánh đàn ông nên học tập anh Bách”, “Một người chồng tốt, ngưỡng mộ”, “Người đàn ông yêu vợ nhất năm!”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Sau nhiều năm kết hôn, Hoàng Bách và Thanh Thảo có với nhau 3 người con và ngày càng hạnh phúc viên mãn. Vốn nổi tiếng là người chồng người cha mẫu mực, Hoàng Bách lại càng khiến nhiều người ngưỡng mộ trước hành động tuyệt vời dành cho bà xã.

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Từ khóa:   Hoàng Bách vợ Hoàng Bách Hoàng Bách triệt sản

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