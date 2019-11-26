Hoàng Bách kể chuyện bị trầm cảm, cho phép con xưng hô 'mày - tao' với bố

Hậu trường 26/11/2019 16:08

Theo chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách, anh cho con xưng hô "mày - tao" là để bé có thể thoải mái chia sẻ tâm tình và xem mình như một người bạn.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, ca sĩ Hoàng Bách bộc bạch nhiều điều về cuộc sống sau khi lên chức bố lần 3. Đáng chú ý, anh gây tranh cãi khi chia sẻ về cách dạy con, cho phép các bé xưng hô "mày - tao" với mình.

Trước những phản ứng tiêu cực của dư luận, ông bố 3 con vừa lên tiếng giải thích rõ hơn về vấn đề này. Nam ca sĩ cho biết, anh cho con xưng hô "mày - tao" có thời hạn rõ ràng và xem đây như một trò chơi để các con thoải mái chia sẻ suy nghĩ và nguyện vọng với ba mẹ như với một người bạn.

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Tổ ấm viên mãn của vợ chồng Hoàng Bách - Ảnh: FB

Hoàng Bách lý giải: "Xin phép nói cho rõ những điều còn có thể tạo ra hiểu lầm ở đây, nhất là vấn đề liên quan đến giáo dục trẻ con: 

Chuyện tôi cho phép con xưng hô "mày, tao" với mình là một trò chơi có thời hạn (thường là 15-20 phút). Với tôi, mục đích của việc này là để cha con có thể thực sự coi nhau như bạn bè và chia sẻ được với nhau tất cả những điều chúng muốn mà đôi khi vì khoảng cách của thứ bậc trong gia đình chúng không dám chia sẻ. (Giai đoạn tôi gặp khủng hoảng tâm lý, các con đã tạo khoảng cách với tôi vì tôi nóng nảy và hay quát tháo chúng nên khi bình tâm trở lại, điều tôi cần làm là tìm mọi cách để kết nối lại với các con)".

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Bà xã là người đã luôn dành tình yêu và tiếp thêm động lực giúp anh vượt qua trầm cảm - Ảnh: FB

Hoàng Bách chia sẻ thêm về việc bị trầm cảm và được nhạc sĩ Đức Huy tìm biện pháp giải tỏa tâm lý: "Câu chuyện tôi gặp khó khăn về tâm lý liên quan đến một giai đoạn nhạy cảm với những mất mát về người thân, tài chính của bản thân và kéo dài khoảng 8-10 tháng trong năm ngoái và tôi đã chủ động giãn bớt công việc để tự thả lỏng và vượt qua".

Anh cũng nhấn mạnh, dù con trai thứ 3 ra đời nằm ngoài kế hoạch nhưng đây chính là nguồn năng lượng tích cực giúp anh thoát khỏi trầm cảm.

Ủng hộ cách dạy con của chồng, vợ Hoàng Bách cũng chia sẻ thêm: "Chính bà nội lúc đầu còn e dè, sau đấy thấy vui quá nhảy vào chơi luôn cùng cả nhà!".

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Hoàng Bách được tiếp thêm động lực và trở lại với cuộc sống, công việc khi con thứ 3 ra đời - Ảnh: FB

Dưới bài viết, đạo diễn Việt Tú, BTV Quang Minh... cùng đông đảo người hâm mộ đã hỏi thăm về cách dạy con đặc biệt này của vợ chồng Hoàng Bách.

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