Đọc tâm thư Hoàng Bách gửi con trai vừa chào đời, sao Việt thốt lên 'ông bố vĩ đại'

Hoàng Bách tâm sự: "Con trai út của bố, vậy là mình chính thức gặp nhau sau bao lần hẹn hò, cũng được 30 ngày rồi nhỉ! Con trai biết không, khi biết tin mẹ con đã có con ở trong bụng, bố hết hồn luôn ấy! Bao nhiêu dự định, bao nhiêu dở dang mà bố mẹ đang muốn bắt đầu... Nhưng cái hết hồn ấy chỉ là thoáng qua trong 1-2 ngày đầu thôi, con hiểu điều đó mà, đúng không?!

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Hoàng Bách vừa viết cho con trai 1 tháng tuổi bức tâm thư dài. Ông bố 3 con không quên kể lại cảm xúc hoang mang khi nhận được tin bà xã mang thai ngoài kế hoạch.

Nhưng với mẹ con, là cả một sự khó khăn, mẹ đã quen với sự có mặt của bố mỗi khi các con chào đời. Vẫn rất khó khăn với mẹ, với cả bố nữa, con trai ạ!

Những ngày con mới ra đời là những ngày căng thẳng và quyết định nhất trong sự nghiệp của bố, những ngày bố cần phải tập trung tối đa cả sức lực lẫn tinh thần cho dự án mới của mình. Bố biết, bằng cách này hay cách khác, bố sẽ bù đắp cho con, cho bố những trống vắng mà bố đã lựa chọn.

Người ta vẫn nói làm mẹ là thiên chức tự nhiên như kiểu đương nhiên ấy. Bố cho là không đương nhiên, con ạ, bố đã bên cạnh mẹ cả 3 lần, lần nào cũng là cả một lựa chọn của sức khỏe, của thời gian sống và đôi khi là sinh tử. Không đơn giản chút nào đâu con trai. Nhưng mà, mẹ con đã lựa chọn và làm rất tốt việc của mình. Bố con mình cũng phải thế thôi. Việc của bố thì đơn giản hơn rồi, bố chỉ cần lo kiếm thêm tiền, dành nhiều hơn thời gian cho gia đình và chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt để đủ sức chơi với mấy cái tàu há mồm.

Vẻ kháu khỉnh của con trai út nhà Hoàng Bách - Ảnh: FB

Con thì khó hơn một chút, cũng phải tính toán tập trung làm sao cứ chăm ăn chăm ngủ chăm ị, lại ít khóc và thức đêm lại cho bố mẹ ngủ. Cũng xương ra phết ấy chứ nhỉ... Nhưng mà bố cũng được an ủi phần nào, mỗi ngày chuẩn bị ra khỏi nhà, trước khi rời khỏi tổ ấm của chúng ta để lạc vào những toan tính, những giai điệu, ít nhất bố cũng yên tâm khi thấy các cô điều dưỡng đến chăm sóc cho hai mẹ con, cho mẹ được thư giãn bằng xông hơi và massage. Mẹ cũng hay chụp hình con được các cô massage, nhìn yêu lắm...".

Khoảnh khắc xúc động khi anh ngắm nhìn con thứ ba - Ảnh: FB

Nam ca sĩ cũng không quên dành những lời trân trọng nhất cho bà xã:

"Con trai à, con nhớ yêu mẹ thật nhiều nhé, mẹ con dũng cảm và vĩ đại lắm đấy! Lần đầu tiên vượt biển cùng mẹ, đón con trực tiếp ra đời, bố mới hiểu hơn, mỗi người mẹ là một siêu nhân và cần được chăm sóc, được yêu thương đến nhường nào...

Còn nhiều điều bố muốn tâm sự lắm, con trai ạ, rồi bố con mình sẽ tiếp tục với nhau sau. Con trai nhớ hay ăn chóng lớn và đừng quấy đêm cho mẹ ngủ nhé! Yêu con, yêu mẹ con và anh chị con, bố yêu gia đình mình hơn tất cả mọi điều trên thế giới này!", Hoàng Bách viết.

Bài viết của ông bố bỉm sữa nhận được sự quan tâm của nhiều đồng nghiệp - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của nam ca sĩ khiến mọi người xúc động. Không chỉ người hâm mộ mà nhiều nghệ sĩ Việt như: Thanh Thảo, Ngọc Khuê, Ốc Thanh Vân, Tú Vi... đồng loạt bày tỏ: "Thương anh Bách nhất ở những suy nghĩ trân trọng chị! Thương nhất luôn!"; "Chúc mừng anh và gia đình"; "Yêu quá yêu"; "Chúc mừng ông bố vĩ đại... em quá hâm mộ anh rồi đấy"; "Bên đấy mẹ và bé được chăm sướng quá trời luôn! Thích thật!"...