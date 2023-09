Trước đây, vợ đầu của Duy Phương từng nhiều lần né tránh báo chí khi được hỏi về chuyện hôn nhân tan vỡ. Tuy nhiên, mới đây chị đã lên tiếng phản bác lại những thông tin mà Lê Giang và Duy Phương tố qua tố lại mấy ngày vừa rồi.

Theo nghệ sĩ Hải Lý, việc chồng cũ nói chia tay đã để hết tài sản cho chị là không đúng sự thật. Trong thời kỳ hôn nhân, họ sắm được nhiều của cải như xe mô tô, xe hơi, nhà… Sau khi chia tay, tòa án chia đôi tất cả mọi thứ chứ chị không ôm hết một mình, theo Dân Việt.

Nói về thông tin Lê Giang buồn vì phải sống kiếp chồng chung, nghệ sĩ Hải Lý tức giận khẳng định chính Lê Giang đã cố tình làm người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình mình.

"Lê Giang xuất hiện khi gia đình tôi hoàn toàn bình thường. Tôi không muốn làm um xùm lên vì chỉ mang thêm tai tiếng. Tuy nhiên, có khá nhiều chuyện tế nhị nên mâu thuẫn đôi bên xảy ra là việc khó tránh khỏi. Thật ra, tôi chẳng muốn nói nhưng chuyện gì đến sẽ đến. Chẳng có người vợ nào chấp nhận người thứ 3", chị nói.

Theo nghệ sĩ Hải Lý, lý do họ nảy sinh tình cảm với nhau là vì Lê Giang hay đến nhà tập kịch cùng Duy Phương rồi ở lại ăn cơm cùng. Thời điểm đó, chính nghệ sĩ Hải Lý đã nhắc Duy Phương cho Lê Giang tiền bạc, quần áo vì thấy gia đình Giang quá nghèo.

Tuy nhiên, chị không thể ngờ hai người đã lén lút dan díu với nhau dẫn đến mang thai. Lúc này, vợ đầu của Duy Phương bị chồng ghẻ lạnh vì không sinh được con. Gần 40 mà vẫn mang tiếng “cau điếc”, nghệ sĩ Hải Lý đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" chấp nhận sống chung nhà với nhân tình của chồng.

“Tôi có nói với Duy Phương là người của công chúng, có tên tuổi, làm sao cho xem được. Năm đó tôi gần 40 tuổi, không có con. Tôi suy nghĩ đã là vợ thì phải chịu sự áp đặt của chồng. Tôi đồng ý bản thân có thể làm việc, tự chủ nhưng nhiều việc phải dưới quyền của chồng. Vì vậy, tôi không có quyền nói. Duy Phương muốn làm gì thì tự ý thực hiện, tôi không thể ngăn cản được bất cứ việc gì”, vợ cả Duy Phương cho hay.

Ở chung một thời gian, Nghệ sĩ Hải Lý đành phải chấp nhận buông tay, nhường chồng cho Lê Giang vì không thể chịu nổi cuộc sống quá ngột ngạt. Thậm chí, chị còn tiết lộ rằng từng bị Lê Giang lao vào đánh trong một lần đến nói chuyện với mẹ của chồng cũ.

“Khi tôi vừa đến nhà mẹ Duy Phương và hỏi chuyện thì Lê Giang nhào vào đánh tôi. Lúc này mẹ chồng la to 'mày làm gì vậy, sao dám đánh nó, dù gì nó cũng là vợ lớn'. Sau đó, công an phường xuống giải quyết và mời mọi người lên trụ sở lập biên bản. Công an phường nói với Duy Phương 'ông nghĩ sao mà đi bỏ vợ vậy? Về sau cô ấy sẽ đối xử với ông như thế nào?"- nghệ sĩ Hải Lý kể lại.