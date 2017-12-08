Vợ đầu Duy Phương tiết lộ sự thật kinh khủng về cuộc hôn nhân cay đắng: ‘Lê Giang dan díu với chồng tôi và còn đánh tôi’

Hậu trường 08/12/2017 11:07

Liên quan đến những ồn ào từ chương trình "Sau ánh hào quang", nghệ sĩ Hải Lý bức xúc lên tiếng vì cho rằng mình đã bị Duy Phương và Lê Giang thêu dệt nhiều điều không đúng sự thật.

Những ngày qua, Lê GiangDuy Phương là hai nhân vật nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Mọi chuyện bắt đầu khi Lê Giang nhận lời tham gia chương trình Sau ánh hào quang và khơi lại toàn bộ chuyện quá khứ với chồng cũ. Đối mặt với Trấn Thành - một MC được nhận xét là rất giỏi trong khoản “moi ruột” chuyện đời tư, nữ danh hài đã khai bằng sạch những bí mật chôn giấu suốt 25 năm.

Gần 1 giờ đồng hồ lên sóng, Lê Giang không ngừng khóc khi nhớ lại khoảng thời gian bị chồng cũ đánh đập thậm tệ, ném từ cầu thang xuống đất. Qua câu chuyện, nữ nghệ sĩ cũng tự nhận mình là người thứ ba nên phải chấp nhận sống kiếp chồng chung đầy tủi hờn. “Bà cứ để con Giang nó sống trên lầu, rồi nó sinh con cho vợ chồng mình” - Lê Giang nhắc lại lời Duy Phương khi bàn bạc với vợ cả.

Trước thông tin này, nhiều người tò mò muốn biết vợ đầu của Duy Phương là ai? Tại sao lại bao dung đến mức có thể chấp nhận sống chung nhà với tình địch? Sau khi lật lại quá khứ, khán giả đã tìm ra người phụ nữ cao thượng đó chính là nghệ sĩ Hải Lý - một diễn viên khá quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.

Vợ đầu Duy Phương tiết lộ sự thật kinh khủng về cuộc hôn nhân cay đắng: ‘Lê Giang dan díu với chồng tôi và còn đánh tôi’ - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hải Lý khẳng định chính Lê Giang cố tình phá hoại hạnh phúc của mình - Ảnh: Internet

Trước đây, vợ đầu của Duy Phương từng nhiều lần né tránh báo chí khi được hỏi về chuyện hôn nhân tan vỡ. Tuy nhiên, mới đây chị đã lên tiếng phản bác lại những thông tin mà Lê Giang và Duy Phương tố qua tố lại mấy ngày vừa rồi.

Theo nghệ sĩ Hải Lý, việc chồng cũ nói chia tay đã để hết tài sản cho chị là không đúng sự thật. Trong thời kỳ hôn nhân, họ sắm được nhiều của cải như xe mô tô, xe hơi, nhà… Sau khi chia tay, tòa án chia đôi tất cả mọi thứ chứ chị không ôm hết một mình, theo Dân Việt.

Vợ đầu Duy Phương tiết lộ sự thật kinh khủng về cuộc hôn nhân cay đắng: ‘Lê Giang dan díu với chồng tôi và còn đánh tôi’ - Ảnh 2
Vợ đầu Duy Phương là diễn viên quen thuộc với khán giả xem truyền hình - Ảnh: Internet

Nói về thông tin Lê Giang buồn vì phải sống kiếp chồng chung, nghệ sĩ Hải Lý tức giận khẳng định chính Lê Giang đã cố tình làm người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình mình.

"Lê Giang xuất hiện khi gia đình tôi hoàn toàn bình thường. Tôi không muốn làm um xùm lên vì chỉ mang thêm tai tiếng. Tuy nhiên, có khá nhiều chuyện tế nhị nên mâu thuẫn đôi bên xảy ra là việc khó tránh khỏi. Thật ra, tôi chẳng muốn nói nhưng chuyện gì đến sẽ đến. Chẳng có người vợ nào chấp nhận người thứ 3", chị nói.

Theo nghệ sĩ Hải Lý, lý do họ nảy sinh tình cảm với nhau là vì Lê Giang hay đến nhà tập kịch cùng Duy Phương rồi ở lại ăn cơm cùng. Thời điểm đó, chính nghệ sĩ Hải Lý đã nhắc Duy Phương cho Lê Giang tiền bạc, quần áo vì thấy gia đình Giang quá nghèo.

Tuy nhiên, chị không thể ngờ hai người đã lén lút dan díu với nhau dẫn đến mang thai. Lúc này, vợ đầu của Duy Phương bị chồng ghẻ lạnh vì không sinh được con. Gần 40 mà vẫn mang tiếng “cau điếc”, nghệ sĩ Hải Lý đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" chấp nhận sống chung nhà với nhân tình của chồng.

Vợ đầu Duy Phương tiết lộ sự thật kinh khủng về cuộc hôn nhân cay đắng: ‘Lê Giang dan díu với chồng tôi và còn đánh tôi’ - Ảnh 3
Nghệ sĩ Hải Lý chụp hình với MC Nguyễn Ngọc Ngạn - Ảnh: Internet

“Tôi có nói với Duy Phương là người của công chúng, có tên tuổi, làm sao cho xem được. Năm đó tôi gần 40 tuổi, không có con. Tôi suy nghĩ đã là vợ thì phải chịu sự áp đặt của chồng. Tôi đồng ý bản thân có thể làm việc, tự chủ nhưng nhiều việc phải dưới quyền của chồng. Vì vậy, tôi không có quyền nói. Duy Phương muốn làm gì thì tự ý thực hiện, tôi không thể ngăn cản được bất cứ việc gì”, vợ cả Duy Phương cho hay.

Vợ đầu Duy Phương tiết lộ sự thật kinh khủng về cuộc hôn nhân cay đắng: ‘Lê Giang dan díu với chồng tôi và còn đánh tôi’ - Ảnh 4
Sau ly hôn, Hải Lý không tiếp tục lấy chồng mà về nhà mẹ đẻ sống cho đến bây giờ - Ảnh: Internet

Ở chung một thời gian, Nghệ sĩ Hải Lý đành phải chấp nhận buông tay, nhường chồng cho Lê Giang vì không thể chịu nổi cuộc sống quá ngột ngạt. Thậm chí, chị còn tiết lộ rằng từng bị Lê Giang lao vào đánh trong một lần đến nói chuyện với mẹ của chồng cũ.

 “Khi tôi vừa đến nhà mẹ Duy Phương và hỏi chuyện thì Lê Giang nhào vào đánh tôi. Lúc này mẹ chồng la to 'mày làm gì vậy, sao dám đánh nó, dù gì nó cũng là vợ lớn'. Sau đó, công an phường xuống giải quyết và mời mọi người lên trụ sở lập biên bản. Công an phường nói với Duy Phương 'ông nghĩ sao mà đi bỏ vợ vậy? Về sau cô ấy sẽ đối xử với ông như thế nào?"- nghệ sĩ Hải Lý kể lại.

Lê Giang và Duy Phương: Gọi quá khứ tỉnh giấc - món ăn 'lạ' nhưng đắng chát nước mắt niềm đau

Lê Giang và Duy Phương: Gọi quá khứ tỉnh giấc - món ăn 'lạ' nhưng đắng chát nước mắt niềm đau

Câu chuyện sau ánh hào quang đời người nghệ sĩ liên tục được chia sẻ nhưng kéo theo đó là những hệ lụy khôn lường khiến ai nấy không khỏi bàng hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Giang Duy Phương Lê Giang bị chồng bạo hành nghệ sĩ Hải Lý vợ đầu của Duy Phương

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 42 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 27 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42