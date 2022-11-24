Trả lương cho bảo mẫu hơn 100 triệu/tháng để phụ chăm con, đủ thấy vợ chồng Đoàn Di Băng cưng chiều 3 cô con gái như thế nào.

Nổi tiếng với danh xưng "nữ đại gia quận 7", vợ chồng Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ cũng rất có tiếng trong việc chi mạnh tay để thuê bảo mẫu chăm sóc các con. Vì có đến 3 cô con gái đang tuổi nhỏ, Đoàn Di Băng thuê hẳn 3 bảo mẫu riêng cho từng bé. Theo nữ đại gia tiết lộ, mức lương hiện tại của 1 trong 3 "vú em" đã lên đến 120 triệu đồng/tháng. Gia đình Đoàn Di Băng cùng 3 bảo mẫu đi du lịch. Ảnh: FBNV Không chỉ nhận lương cao, các bảo mẫu nhà Đoàn Di Bằng còn nhận được đãi ngộ như những người thân trong gia đình. 3 bảo mẫu được đi lại bằng siêu xe, ở khu nghỉ dưỡng cao cấp cùng gia đình mỗi lần đi du lịch. Thậm chí, con cái của bảo mẫu cũng được hỗ trợ tìm việc có thu nhập ổn định để các vú em toàn tâm toàn ý lo công việc của chủ nhà.

Bỏ ra số tiền không nhỏ cho bảo mẫu để thấy rằng vợ chồng Đoàn Di Băng rất chú trọng đến 3 con gái nhỏ. Thế nên, cả hai đều có những yêu cầu riêng dành cho các bảo mẫu trong gia đình, đặc biệt là việc trông nom các bé. Mới đây, khi đi làm về và thấy cô con gái út Bing Bing bị bầm tím ở chân không rõ nguyên nhân. Quốc Vũ vô cùng xót lòng, ông bố không khỏi tức giận. Nam đại gia ngay lập tức liên lạc với bảo mẫu của các con. Tuy nhiên thay vì quát mắng hay chất vấn nặng lời, chồng Đoàn Di Băng có cách xử lý khá nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để bảo mẫu cần xem xét lại việc trông coi con gái "vàng ngọc" của anh.

Nam doanh nhân đã lập một nhóm chat bao gồm các bà vú trong gia đình, anh gửi hình ảnh chân con gái bị bầm tím cùng dòng tin nhắn "Bà 9 bà Út mốt coi Bing cẩn thận chú ý dùm con nhé. Nó bá vô đâu mà bầm quá trời". Dòng nhắc nhở nhẹ nhàng của ông chủ khiến bảo mẫu cũng nhanh chóng hồi âm "Ừ để 9 coi cẩn thận hơn". Cách xử trí của nam doanh nhân nhận được nhiều lời khen ngợi bởi qua đó thể hiện việc doanh nhân Quốc Vũ rất yêu thương và cưng nựng con gái nhưng anh cũng tôn trọng vị bảo mẫu trong gia đình. Ông xã Đoàn Di Băng xót lòng khi chân con gái bị bầm tím. Ảnh: FBNV Sau khi về chung nhà cùng đại gia bất động sản Nguyễn Quốc Vũ vào năm 2012, Đoàn Di Băng hạnh phúc chào đón "ái nữ" đầu lòng. Cô công chúa nhỏ tên là Linh Đan, ở nhà hay thường gọi là Hana. Sau đó 4 năm, Di Băng tiếp tục hạ sinh con gái thứ hai tên An Nhiên, biệt danh thân mật là Yuki. Và cô út Bing Bing cũng chào đời trong nhung lụa vào năm 2020. Cả 3 nhóc tỳ đều sở hữu ngoại hình vô cùng xinh xắn, đáng yêu và hoạt bát. Khi bị dư luận công kích chuyện không sinh con trai, nhà toàn con gái, nam doanh nhân nhiều lần lên tiếng bảo vệ vợ và các con. Anh từng tâm sự "Khi vợ tui chỉ đẻ toàn con gái: Tôi cảm thấy mình như được trở thành siêu nhân. Chỉ cần 1 trong 4 mẹ con ba ơi một cái thì dù có đang làm gì, ở đâu tự khắc muốn bay về che chở ngay. Đơn giản vì không tôi thì còn ai. Người đàn ông duy nhất trong gia đình. Tôi sẽ trở thành chuyên gia thấu hiểu chị em phụ nữ mọi lứa tuổi. Vì chỉ cần thấu hiểu 4 mẹ con mỗi ngày là cả 1 trời kinh nghiệm. Tôi học được cách nhẹ nhàng, kiên nhẫn vì nếu không khéo thì 4 bả sẽ tủi thân và khóc ngay. Và hơn hết, tôi không dám làm gì sai. Bởi, con gái nhờ đức cha cả. Tôi muốn bọn trẻ phải tự hào khi giới thiệu với mọi người: Ba tôi đó". Ai nấy đều đồng tình với quan điểm của ông bố 3 con.

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