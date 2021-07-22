Tung tin đồn thất thiệt NSND Công Lý bị đột quỵ do rượu bia quá chén, kẻ xấu đối mặt với hình phạt nào?

Người đại diện bác bỏ tin đồn NSND Công Lý nhập viện do bị đột quỵ vì uống rượu bia.
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Tối ngày 21/7, thông tin NSND Công Lý nhập viện đang nhận được nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng. Tuy nhiên, lúc này xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, nam nghệ sĩ bị đột quỵ và đang nguy kịch vì uống quá chén. Đại diện phía NSND Công Lý ngay lập tức đã lên tiếng bác bỏ. Thông tin trên An ninh Thủ độ, người thân của NSND Công Lý cho biết sau khi làm việc và trở về nhà để chuẩn bị ăn tối thì nam nghệ sĩ bị trượt chân ở trong nhà, cú ngã khá mạnh khiến anh bất tỉnh. Sau đó anh được đưa vào cấp cứu và điều trị tại một bệnh viện. Hiện NSND Công Lý đã tỉnh và sức khỏe đang dần hồi phục. Nam nghệ sĩ được vợ túc trực bên cạnh và chăm sóc.
"Anh Lý đang điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Nhưng gia đình không thể tiết lộ tên bệnh viện vì sợ mọi người đến thăm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch", báo Tiền Phong dẫn lời quản lý của nam nghệ sĩ. Đồng thời, người này cũng khẳng định: "Hiện, sức khỏe của anh cũng ổn định hơn. Anh Lý không nhập viện vì đột quỵ hay liên quan đến rượu, bia như những tin đồn trên mạng xã hội."
Càng nổi tiếng, nhiều nghệ sĩ Việt lại càng là đối tượng bị hướng đến của tin đồn thất thiệt. Thậm chí trước đây, danh hài Hoài Linh cho đến Thuý Nga, MC Lại Văn Sâm,... còn từng bị dân mạng tung tin .... qua đời. Trước tình trạng ấy, rất nhiều người thắc mắc, trước những trường hợp cố tình tung tin kiểu giật gân, đặc biệt liên quan đến nghệ sĩ, người nổi tiếng để "câu like", bán hàng hoặc cố tình gây ảnh hưởng đến người khác thì sẽ bị xử lý như thế nào?
Báo Giao thông trích nghị định 174/2013/NĐ-CP nêu rõ, hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng sẽ gây kích động dư luận, gây hoang mang tinh thần người dân, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh xã hội; thậm chí đã dẫn tới nhiều vụ việc gây thiệt hại về vật chất, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của người khác từ những tin đồn không được kiểm chứng có thể có thể bị phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
Tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà người tung tin đồn thất thiệt lên các trang mạng xã hội có thể bị xử lý hình sự về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" được quy định tại điều 288 Bộ Luật Hình sự 2015, có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm tù.
Vì vậy, mong rằng mỗi người tuyệt đối không bịa đặt, đưa tin đồn sai, gây ảnh hưởng đến đời tư của người khác.