Tung tin đồn thất thiệt NSND Công Lý bị đột quỵ do rượu bia quá chén, kẻ xấu đối mặt với hình phạt nào?

Tối ngày 21/7, thông tin NSND Công Lý nhập viện đang nhận được nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng. Tuy nhiên, lúc này xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, nam nghệ sĩ bị đột quỵ và đang nguy kịch vì uống quá chén. Đại diện phía NSND Công Lý ngay lập tức đã lên tiếng bác bỏ. Thông tin trên An ninh Thủ độ, người thân của NSND Công Lý cho biết sau khi làm việc và trở về nhà để chuẩn bị ăn tối thì nam nghệ sĩ bị trượt chân ở trong nhà, cú ngã khá mạnh khiến anh bất tỉnh. Sau đó anh được đưa vào cấp cứu và điều trị tại một bệnh viện. Hiện NSND Công Lý đã tỉnh và sức khỏe đang dần hồi phục. Nam nghệ sĩ được vợ túc trực bên cạnh và chăm sóc.

"Anh Lý đang điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Nhưng gia đình không thể tiết lộ tên bệnh viện vì sợ mọi người đến thăm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch", báo Tiền Phong dẫn lời quản lý của nam nghệ sĩ. Đồng thời, người này cũng khẳng định: "Hiện, sức khỏe của anh cũng ổn định hơn. Anh Lý không nhập viện vì đột quỵ hay liên quan đến rượu, bia như những tin đồn trên mạng xã hội."