Vợ cũ Đan Trường chi tiền 'khủng' tuyển 'vú nuôi' cho quý tử, yêu cầu cực gắt: Phải thông thạo 3 thứ tiếng

Hậu trường 21/07/2021 16:01

Nhìn vào tiêu chuẩn chọn bảo mẫu cho con trai của vợ cũ Đan Trường, nhiều người không khỏi 'chóng mặt'.

Sau 8 năm kết hôn, Đan Trường và vợ chính thức đường ai nấy đi khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Được biết, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân, bé Thiên Từ (con chung của cả hai) sẽ do mẹ chăm sóc. Lúc này, những thông tin liên quan đến việc tuyển bảo mẫu cho con trai với những tiêu chuẩn khắt khe mà vợ cũ Đan Trường từng đặt ra trước đây cũng được cư dân mạng chia sẻ lại. 

Vợ cũ Đan Trường chi tiền 'khủng' tuyển 'vú nuôi' cho quý tử, yêu cầu cực gắt: Phải thông thạo 3 thứ tiếng - Ảnh 1
Đan Trường và Thủy Tiên ly hôn, bé Thiên Từ sẽ sống với mẹ - Ảnh: Internet

 Ngay từ khi chào đời, Thiên Từ đã được xếp vào danh sách những "rich kid" nhí của làng giải trí Việt. Theo một nguồn tin, Thủy Tiên đã từng đổi tận 10 bẩu mẫu cho con trai liên tục trong vài tháng vì không đảm bảo các tiêu chí mà cô đưa ra. Ngoài những đức tính cần có như nhanh nhẹn, thật thà, chăm chỉ và sạch sẽ thì người "ứng tuyển" cho vị trí bảo mẫu phải thông thạo 3 thứ tiêng Anh - Việt - Hoa, còn người giúp việc biết tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Lý do là bởi vợ cũ Đan Trường muốn bé Thiên Từ sẽ có cơ hội học giỏi các ngoại ngữ từ bé, giống như cô đã từng. Ban đầu, Thủy Tiên còn yêu cầu bảo mẫu phải có kiến thức về y tế để đề phòng những tình huống cần thiết. Song, khi con trai dần lớn lên, cô đã không đặt nặng tiêu chí này nữa.

Vợ cũ Đan Trường chi tiền 'khủng' tuyển 'vú nuôi' cho quý tử, yêu cầu cực gắt: Phải thông thạo 3 thứ tiếng - Ảnh 2
Vợ cũ Đan Trường đổi liên tục 10 bảo mẫu vì không đáp ứng đủ tiêu chí - Ảnh: Internet

 Với những yêu cầu có phần khắt khe này, vợ cũ Đan Trường cũng trả một mức lương hậu hĩnh cho người được nhận. Cô tốn khoảng 6.500 USD (khoảng hơn 148 triệu đồng thời điểm đó) để trả lương cho những người giúp việc, bảo mẫu. Thủy Tiên chỉ để vú nuôi chăm sóc con vào ban ngày. Còn ban đêm, cô sẽ tự tay làm hết mọi việc. Mặc dù vậy, Thủy Tiên không tìm được người ưng ý trong nhiều tháng liền vì họ thiếu kinh nghiệm, không hiểu trẻ em. Sau này, Thủy Tiên tìm được một vú em ưng ý, là người Việt gốc Hoa và sống một mình. Cô cho biết vú em xem Thiên Từ như con ruột, lúc nào cũng chăm lo chu đáo. Con trai cô cũng hợp tính với vú em và nô đùa thoải mái, biết nghe lời. 

Vợ cũ Đan Trường chi tiền 'khủng' tuyển 'vú nuôi' cho quý tử, yêu cầu cực gắt: Phải thông thạo 3 thứ tiếng - Ảnh 3
Vợ cũ Đan Trường chi tiền 'khủng' tuyển 'vú nuôi' cho quý tử, yêu cầu cực gắt: Phải thông thạo 3 thứ tiếng - Ảnh 4
Con trai Đan Trường 4 tuổi sở hữu công ty riêng, mặc toàn hàng hiệu - Ảnh: Internet

 Dù chỉ mới 4 tuổi nhưng Thiên Từ đã được mẹ cho sở hữu công ty riêng về sản xuất quần áo, phụ kiện. Đầu năm 2021, Thủy Tiên còn mở thêm một tiệm bánh và đây cũng là tài sản của con trai. Ngoài ra, nữ doanh nhân cũng chuẩn bị những quỹ tiết kiệm, bảo hiểm cho cậu quý tử. Ai nấy đều tin rằng, chắc chắn Thiên Từ sẽ được mẹ yêu thương, bao bọc và nuôi dưỡng tốt. 

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