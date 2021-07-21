Vợ cũ Đan Trường chi tiền 'khủng' tuyển 'vú nuôi' cho quý tử, yêu cầu cực gắt: Phải thông thạo 3 thứ tiếng

Sau 8 năm kết hôn, Đan Trường và vợ chính thức đường ai nấy đi khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Được biết, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân, bé Thiên Từ (con chung của cả hai) sẽ do mẹ chăm sóc. Lúc này, những thông tin liên quan đến việc tuyển bảo mẫu cho con trai với những tiêu chuẩn khắt khe mà vợ cũ Đan Trường từng đặt ra trước đây cũng được cư dân mạng chia sẻ lại.

Đan Trường và Thủy Tiên ly hôn, bé Thiên Từ sẽ sống với mẹ - Ảnh: Internet

Ngay từ khi chào đời, Thiên Từ đã được xếp vào danh sách những "rich kid" nhí của làng giải trí Việt. Theo một nguồn tin, Thủy Tiên đã từng đổi tận 10 bẩu mẫu cho con trai liên tục trong vài tháng vì không đảm bảo các tiêu chí mà cô đưa ra. Ngoài những đức tính cần có như nhanh nhẹn, thật thà, chăm chỉ và sạch sẽ thì người "ứng tuyển" cho vị trí bảo mẫu phải thông thạo 3 thứ tiêng Anh - Việt - Hoa, còn người giúp việc biết tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Lý do là bởi vợ cũ Đan Trường muốn bé Thiên Từ sẽ có cơ hội học giỏi các ngoại ngữ từ bé, giống như cô đã từng. Ban đầu, Thủy Tiên còn yêu cầu bảo mẫu phải có kiến thức về y tế để đề phòng những tình huống cần thiết. Song, khi con trai dần lớn lên, cô đã không đặt nặng tiêu chí này nữa.