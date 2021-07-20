Lật lại 'hồ sơ tình ái' của Đan Trường: Từng không biết nắm tay là gì, bị 'người yêu bí mật' tố lợi dụng đến nghi vấn sống chung với ca sĩ chuyển giới

Trước khi kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên, Đan Trường khá kín tiếng về đời tư. Trong cuộc phỏng vấn với Ngôi sao năm 2009, nam ca sĩ cho biết, anh năm 16 tuổi, anh có mối tình đầu tiên. Đó là một cô gái lúc nào cũng đi theo Đan Trường, nhiều khi nắm tay anh trong khi anh chưa biết tình yêu là gì. Anh từng chia sẻ: "Đôi lúc tôi bâng quơ nhìn đi nơi khác thì cô ấy bất ngờ hôn vào má tôi. Bẵng đi một thời gian không gặp cô ấy, tôi thấy trong người bứt rứt và khó chịu. Khi đó tôi nhớ đến hình ảnh của cô ấy, nhớ cảm giác lúc cô ấy nắm tay và tôi nhận ra có lẽ đó là những cảm xúc đầu đời của mình”.

Sáng 18/7, doanh nhân Thủy Tiên - bà xã Đan Trường đã chính thức thông báo trên trang Facebook cá nhân về việc cả hai đã ly hôn sau 8 năm kể từ ngày về chung một nhà. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng lên tiếng xác nhận thông tin trên. Hành động của cả 2 khiến dư luận vô cùng ngỡ ngàng và tiếc nuối.

Vào cuối năm 2012, nhiều người đã liên tục đồn đoán về mối quan hệ của anh Bo và nữ MC xinh đẹp Việt kiều Huyền Ny. Bằng chứng cụ thể là tại một buổi họp fan tại Hà Nội, cả hai không ngần ngại thể hiện những cử chỉ tình tứ trước hàng trăm khán giả trẻ. Trước đó, Đan Trường cũng úp mở chuyện có bạn gái Việt Kiều ở Đức nên càng khiến nghi vấn này tăng lên. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, cả hai đã lên tiếng phủ nhận và Đan Trường cũng phải nhanh chóng công khai vợ sắp cưới của mình là Thủy Tiên.

Đan Trường từng vướng nghi án hẹn hò Huyền Ny - Ảnh: Internet

Scandal tình - tiền lớn nhất trong sự nghiệp

Năm 2013, một nhân vật không hoạt động trong giới giải trí tên D. cho biết cô và Đan Trường có thời gian hẹn hò. Thậm chí, D. còn thường xuyên giúp đỡ Đan Trường về tiền bạc. Trong những tin nhắn D. chia sẻ, cộng đồng mạng xôn xao việc D. cho Đan Trường tiền không hoàn toàn tự nguyện.

Thời điểm đó, Đan Trường đã phản bác thông tin trên và cho rằng D. đã tống tiền mình. Để đáp lại, D. đã liên tục đưa ra những bằng chứng chứng minh Đan Trường mới là người lợi dụng cô. Sự việc tiếp diễn không bên nào chịu thua bên nào. Sau đó để mọi việc êm xuôi, vợ Đan Trường, doanh nhân Thủy Tiên thừa nhận đã bỏ ra 40 ngàn đô la trả cho người cũ của chồng với mong muốn êm chuyện để yên tâm trước đám cưới. Nhưng Thủy Tiên vừa thâm thúy vừa mềm mỏng đáp lời: “40 ngàn đô để đổi lấy cuộc hôn nhân có phải là cái giá quá rẻ chăng?”.

'Ngồi không dính đạn' trong tự truyện của Lâm Khánh Chi

Trong lúc sự nghiệp thăng tiến, Đan Trường bỗng dưng bị lôi vào nghi vấn tình cảm với Lâm Khánh Chi. Trong cuốn tự truyện của mình, Lâm Khánh Chi đã bất ngờ tiết lộ về một mối tình của cô và gọi người đàn ông đó là Đ.T. Cụ thể, vào thời điểm đó, cô và Đ.T quen nhau, đi hát cùng nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau lúc nào không biết. Sau đó, Lâm Khánh Chi thấy cuộc sống của Đ.T vất vả quá nên rủ về sống chung với mình để có thể chăm sóc, lo lắng cho Đ.T từng miếng ăn, giấc ngủ, chuẩn bị trang phục, phụ kiện để Đ.T đi diễn.

Mới đây, khi thông tin Đan Trường ly hôn “nổ” ra, trên Story ở Facebook cá nhân, Lâm Khánh Chi đã đăng tải hình ảnh hạnh phúc của gia đình mình như nhằm chứng minh rằng hôn nhân vẫn rất yên ổn. Hành động của Lâm Khánh Chi ngay lập tức nhận được sự chú ý từ đông đảo netizen - Ảnh: FB

Giữa loạt nghi vấn của cộng đồng, Lâm Khánh Chi từng lên tiếng: "Dù các chi tiết có trùng hợp đến đâu đi chăng nữa thì tôi chưa từng xác nhận Đ.T. là Đan Trường. Chuyện trùng tên là điều rất bình thường. Đ.T. đâu phải Đan Trường, có thể là Đăng Thịnh, Đức Tiến hay Đức Tuấn... Mọi sự suy đoán đều thiếu chính xác".

Dù vướng nhiều tin đồn nhưng chính cách hành xử văn minh, lên tiếng đúng lúc và chọn im lặng đúng thời điểm trước mọi scandal đã giúp Đan Trường luôn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng khán giả.