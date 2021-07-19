Danh tính học trò 'lọt vào mắt xanh' của Đan Trường: 'Về chung nhà' năm 19 tuổi, sánh đôi nhiều sự kiện, diện đồ đôi liên tục

Đặc biệt, nhiều người tìm ra được mối quan hệ thân thiết giữa Đan Trường với một người học trò khi cả hai thường xuyên diện đồ đôi, sánh vai trong nhiều sự kiện. Danh tính của anh chàng cũng nhanh chóng được mọi người truy ra. Đó chính là cậu học trò Quang Trung, đã gắn bó với Đan Trường gần 6 năm nay.

Hai ngày vừa qua, chuyện ly hôn của Đan Trường và vợ đại gia Thủy Tiên khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Không chỉ vậy, loạt đời tư của vợ chồng nam ca sĩ cũng được cộng đồng mạng còn liên tục "đào" lại.

Được biết, Ngô Trung Quang sinh năm 1997 tại một vùng nông thôn thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Anh là anh cả trong một gia đình có 3 anh em trai, ba mẹ làm nghề nông, không ai theo nghệ thuật, nhưng Trung Quang lại đam mê ca hát với chất giọng ngọt ngào, da diết. Vì vậy, anh đã thi vào và học tại Học viện Âm nhạc Quốc Gia vào năm 2014 với số điểm cao. Dù được đào tạo kỹ thuật hát thính phòng nhưng Trung Quang luôn dành một sự đam mê cho dòng nhạc quê hương trữ tình vì yêu mến giai điệu và ca từ mà bất cứ ai cũng cảm thấy thân quen.

Quang Trung hiện tại đã tự tin và dám thử sức với những điều mới - Ảnh: Internet

Quang Trung và Đan Trường biết nhau vào năm 2016 trong chương trình Thần tượng Bolero. Quang Trung lúc đó là thành viên của đội HLV Đan Trường. Vào thời điểm đó, Quang Trung là thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Ở vòng lộ diện, Đan Trường từng nhận xét Trung Quang một nhân tố nổi trội trong cuộc thi. Đây cũng là lý do khiến Đan Trường cũng quyết liệt giành cho bằng được Quang Trung, thậm chí, anh còn "chẳng nể mặt" hai HLV là Cẩm Ly, Quang Dũng. Sau khi về chung đội và được Đan Trường dẫn dắt, Trung Quang đã xuất sắc đoạt ngôi vị quán quân của chương trình.

Đan Trường và Quang Trung tại thời điểm học trò đăng quang Thần tượng Bolero - Ảnh: Internet

Thời điểm đăng quang, nam ca sĩ sinh năm 97 còn rất rụt rè, nhút nhát, ít nói cùng vẻ ngoài hiền lành, điềm đạm. Chàng trai con nhà nông đã từng chạnh lòng nhớ gia đình khi phải ở TP.HCM dài ngày.

Khi đó, chàng trai 19 tuổi chưa có mối quan hệ chính thức nào mà chỉ trải qua những tình cảm vu vơ tuổi học trò. Học trò của Đan Trường lúc ấy sống nội tâm, dễ xúc động ít nói, thường tự chịu đựng nỗi buồn, thích nghe nhạc thiền, đi chùa...

Sau khi giành chiến thắng, Quang Trung "khăn gói" về "chung một nhà" - gia nhập chung công ty với Đan Trường và cả hai gắn bó đến nay. Nhờ có sự chỉ dẫn và hỗ trợ của Đan Trường, Quang Trung đã thay đổi rất nhiều về cả ngoại hình và tư tưởng. Nam ca sĩ được Đan Trường hỗ trợ và đưa đi lưu diễn nhiều nơi trong và ngoài nước. Anh từng chia sẻ bản thân không còn nông nổi, hời hợt và luôn suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định để không phải hối hận điều gì.

Hiện tại, tình cảm thầy trò của Đan Trường và học trò Quang Trung vẫn đang được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.