Tự tin khoe nhan sắc cận mặt nhưng Kim Hiền khiến fan 'phát hoảng' vì thân hình hốc hác, gầy trơ xương

Không còn vẻ ngoài đầy sức sống, hình ảnh nữ diễn viên Kim Hiền 'gầy như cò hương' khiến nhiều người lo lắng.

Hơn một tháng sau ngày mẹ mất, nhiều khán giả vui mừng khi nhìn thấy hình ảnh nữ diễn viên Kim Hiền dần lấy lại thăng bằng. Mới đây, Kim Hiền đã thu hút sự chú ý của các cư dân mạng khi chia sẻ khoảnh khắc đón ánh nắng trong một buổi sáng tập thể dục của mình trên trang cá nhân. Khoe góc nghiêng một nửa cơ thể, nữ diễn viên để lộ rõ từng đường nét "tuyệt phẩm" với chiếc mũi cao vút cùng các góc cạnh "sắc bén" trên gương mặt.

Kim Hiền khiến nhiều người lo lắng vì thân hình quá gầy - Ảnh: FBNV

Bên cạnh những lời khen cho nhan sắc thanh thoát thì nhiều người lại giật mình khi thấy cơ thể của cô gầy gò đến mức đáng báo động. Thậm chí, nhìn kỹ gương mặt của cô còn có phần xanh xao, hốc hác hơn trước, vùng xương ngực lộ rõ mồn một, với các góc cạnh cực sâu. Nhiều khán giả đã thẳng thắn góp ý về thể trạng sức khỏe của cô nàng. Trước lời quan tâm, nhắc nhở, nữ diễn viên nói lời cảm ơn, song cô cho biết rất thích vóc dáng bản thân ở hiện tại, mong người hâm mộ đừng lo lắng.

Cư dân mạng liên tục dành lời khuyên cho cô phía dưới bài viết - Ảnh: FBNV

Vào ngày 24/6 vừa qua, Kim Hiền đau đớn chia sẻ thông tin mẹ ruột đột ngột qua đời ở Việt Nam. Cô ngậm ngùi không thể về nước để cạnh mẹ giờ phút cuối cùng cũng như tiễn mẹ về nơi chín suối bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp tại Mỹ - nơi cô định cư. Giữa lúc tang gia bối rối, chồng cũ Kim Hiền là DJ Phong đã có mặt để thay cô lo toàn bộ hậu sự cho mẹ vợ. Sau 1 tháng mẹ mất, nữ diễn viên không còn chìm đắm trong đau khổ và tiếc nuối, hay biểu lộ những cảm xúc mệt mỏi, bế tắc mà đã dần ổn định tâm lý, bình yên và thanh thản khi chấp nhận rằng mẹ không còn trên đời.

Kim Hiền dần lấy lại được cân bằng sau nỗi đau mất mẹ - Ảnh: FBNV

Cô đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng và 2 con ở Mỹ - Ảnh: FBNV

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