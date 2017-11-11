Từng bị ví như bộ xương di động, Cao Ngân vẫn khiến nhiều người 'ngã gục' với những kiểu tóc 'chất hơn nước cất' này

Cách đây vài tháng, Cao Ngân từng là cái tên rất hot trên các công cụ tìm kiếm vì xuất hiện với thân hình gầy rộc như "cành cây khô" trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2017.

Từ đó đến nay, nữ người mẫu hạn chế tham dự các sự kiện lớn nhưng vẫn chăm chỉ chạy show để có thu nhập trang trải cuộc sống.