Từng bị ví như bộ xương di động, Cao Ngân vẫn khiến nhiều người 'ngã gục' với những kiểu tóc 'chất hơn nước cất' này

Hậu trường 11/11/2017 07:32

Sau khi bị chê “gầy như bộ xương khô”, Cao Ngân đã nỗ lực để tăng cân trở lại. Trong những bức ảnh mới, nữ người mẫu nhận được nhiều lời khen nhờ phong cách trang điểm độc đáo, đặc biệt là ở mái tóc.

Cách đây vài tháng, Cao Ngân từng là cái tên rất hot trên các công cụ tìm kiếm vì xuất hiện với thân hình gầy rộc như "cành cây khô" trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2017.

Từ đó đến nay, nữ người mẫu hạn chế tham dự các sự kiện lớn nhưng vẫn chăm chỉ chạy show để có thu nhập trang trải cuộc sống. 

Từng bị ví như bộ xương di động, Cao Ngân vẫn khiến nhiều người 'ngã gục' với những kiểu tóc 'chất hơn nước cất' này - Ảnh 1
Cao Ngân đã biết cách ăn mặc hơn để che khuyết điểm thân hình gầy - Ảnh: Internet

Được nhiều bạn bè động viên, Cao Ngân nỗ lưc tăng cân để cơ thể đã có da thịt hơn trước. Dù từng bị nhiều người nhận xét là không có đường cong, thân hình quá ốm yếu không đủ trình làm người mẫu, thế nhưng Cao Ngân chẳng mấy bận tâm đến những thị phi xung quanh. 

Trong những lần hóa trang trình diễn trong một vài sự kiện mới đây, “thánh mặt đơ” vẫn khiến nhiều người trầm trồ trước sự biến hóa độc đáo cùng những kiểu tóc "miễn đụng hàng".

Từng bị ví như bộ xương di động, Cao Ngân vẫn khiến nhiều người 'ngã gục' với những kiểu tóc 'chất hơn nước cất' này - Ảnh 2
Một trong những kiểu tóc độc đáo, mang thương hiệu Cao Ngân - Ảnh: Internet

Từng bị ví như bộ xương di động, Cao Ngân vẫn khiến nhiều người 'ngã gục' với những kiểu tóc 'chất hơn nước cất' này - Ảnh 3
Cao Ngân rất hợp với những kiểu make up sáng tạo - Ảnh: Internet

Từng bị ví như bộ xương di động, Cao Ngân vẫn khiến nhiều người 'ngã gục' với những kiểu tóc 'chất hơn nước cất' này - Ảnh 4
Bị gọi là "Thánh mặt đơ" nhưng Cao Ngân vẫn rất thu hút trong từng shot hình - Ảnh: Internet

Từng bị ví như bộ xương di động, Cao Ngân vẫn khiến nhiều người 'ngã gục' với những kiểu tóc 'chất hơn nước cất' này - Ảnh 5
Cao Ngân xuất thần trong những góc ảnh chụp nghiêng - Ảnh: Internet

Từng bị ví như bộ xương di động, Cao Ngân vẫn khiến nhiều người 'ngã gục' với những kiểu tóc 'chất hơn nước cất' này - Ảnh 6

Từng bị ví như bộ xương di động, Cao Ngân vẫn khiến nhiều người 'ngã gục' với những kiểu tóc 'chất hơn nước cất' này - Ảnh 7

Từng bị ví như bộ xương di động, Cao Ngân vẫn khiến nhiều người 'ngã gục' với những kiểu tóc 'chất hơn nước cất' này - Ảnh 8
Những kiểu tóc "chất hơn nước cất" của Cao Ngân khiến cộng đồng mạng thích thú - Ảnh: Internet

Hơn một tháng sau lần lộ thân gầy như 'bộ xương khô', Cao Ngân thay đổi đến mức không ai có thể nhận ra

Hơn một tháng sau lần lộ thân gầy như 'bộ xương khô', Cao Ngân thay đổi đến mức không ai có thể nhận ra

Dù chưa mập lên nhiều nhưng hiện tại Cao Ngân đã biết cách lựa chọn trang phục phù hợp để che khuyết điểm. Trong những bức ảnh mới, nữ người mẫu khiến nhiều người "lác mắt" vì đẹp và sang chảnh hơn rất nhiều so với 1 tháng trước.

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