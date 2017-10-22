Hơn một tháng sau lần lộ thân gầy như 'bộ xương khô', Cao Ngân thay đổi đến mức không ai có thể nhận ra

Hậu trường 22/10/2017 07:30

Dù chưa mập lên nhiều nhưng hiện tại Cao Ngân đã biết cách lựa chọn trang phục phù hợp để che khuyết điểm. Trong những bức ảnh mới, nữ người mẫu khiến nhiều người "lác mắt" vì đẹp và sang chảnh hơn rất nhiều so với 1 tháng trước.

Từng khiến hàng ngàn khán giả hoảng hốt khi xuất hiện với thân hình gầy gò như "bộ xương di động" trên sân khấu chung kết Vietnam's Next Top Model 2017, thế nhưng Cao Ngân giờ đây lại được nhiều người khen đẹp và có gu ăn mặc rất tinh tế. Diện lên mình những bộ trang phục kín đáo, nữ người mẫu trông đầy sức sống chứ không "thảm hại" như trước đây.

Hơn một tháng sau lần lộ thân gầy như 'bộ xương khô', Cao Ngân thay đổi đến mức không ai có thể nhận ra - Ảnh 1
Khi diện đồ phù hợp với vóc dáng, Cao Ngân trông quyến rũ đến khó tin - Ảnh: FBNV

Hơn một tháng sau lần lộ thân gầy như 'bộ xương khô', Cao Ngân thay đổi đến mức không ai có thể nhận ra - Ảnh 2
Hình ảnh đời thường của Cao Ngân cũng rất thu hút - Ảnh: FBNV

Hơn một tháng sau lần lộ thân gầy như 'bộ xương khô', Cao Ngân thay đổi đến mức không ai có thể nhận ra - Ảnh 3
Nhìn Cao Ngân thế này, ít ai tin cô từng gây choáng vì thân hình gầy còm như "bộ xương di dộng" tại chung kết Vietnam's Next Top Model 2017 - Ảnh: FBNV

Hơn một tháng sau lần lộ thân gầy như 'bộ xương khô', Cao Ngân thay đổi đến mức không ai có thể nhận ra - Ảnh 4
Cao Ngân trông đã có da có thịt hơn trước - Ảnh: FBNV

Hơn một tháng sau lần lộ thân gầy như 'bộ xương khô', Cao Ngân thay đổi đến mức không ai có thể nhận ra - Ảnh 5
Nhìn Cao Ngân trong bộ trang phục này, ai dám chê cô không đủ tầm trình diễn trên sân khấu thời trang - Ảnh: FBNV

Hơn một tháng sau lần lộ thân gầy như 'bộ xương khô', Cao Ngân thay đổi đến mức không ai có thể nhận ra - Ảnh 6
Cao Ngân tự nhận mình "hết đơ" mỗi khi được khoác lên mình những bộ cánh phù hợp - Ảnh: FBNV

Hơn một tháng sau lần lộ thân gầy như 'bộ xương khô', Cao Ngân thay đổi đến mức không ai có thể nhận ra - Ảnh 7
Dù vẫn rất gầy nhưng nhờ biết cách ăn mặc, Cao Ngân trông đỡ "thảm hại" hơn trước nhiều lần - Ảnh: FBNV

Từ khóa:   Cao Ngân gầy trơ xương Cao Ngân Next Top Cao Ngân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 9 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42