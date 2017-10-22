Hơn một tháng sau lần lộ thân gầy như 'bộ xương khô', Cao Ngân thay đổi đến mức không ai có thể nhận ra

Dù chưa mập lên nhiều nhưng hiện tại Cao Ngân đã biết cách lựa chọn trang phục phù hợp để che khuyết điểm. Trong những bức ảnh mới, nữ người mẫu khiến nhiều người "lác mắt" vì đẹp và sang chảnh hơn rất nhiều so với 1 tháng trước.

Từng khiến hàng ngàn khán giả hoảng hốt khi xuất hiện với thân hình gầy gò như "bộ xương di động" trên sân khấu chung kết Vietnam's Next Top Model 2017, thế nhưng Cao Ngân giờ đây lại được nhiều người khen đẹp và có gu ăn mặc rất tinh tế. Diện lên mình những bộ trang phục kín đáo, nữ người mẫu trông đầy sức sống chứ không "thảm hại" như trước đây.